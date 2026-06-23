Reprezentacje Algierii i Jordanii już na starcie mundialu znalazły się w mało komfortowym położeniu. Ci pierwsi mieli ogromnego pecha, trafiając w grupie na Argentynę napędzaną przez Leo Messiego. Zawodnik Interu Miami w starciu z Algierczykami stworzył prawdziwe show, a dzięki strzelonemu hat-trickowi wyrównał rekord strzelonych goli na MŚ Miroslava Klose.

Porażka 0:3 z Argentyną ustawiła Algierię na ostatnim miejscu w grupie. Tuż nad nimi znajdowała się debiutująca na światowym czempionacie Jordania. Azjaci w swoim premierowym starciu z Austriakami co prawda przegrali 1:3, lecz pozostawili po sobie bardzo dobre wrażenie. O ich porażce ostatecznie przesądził ostatni kwadrans tego spotkania.

Żywy od pierwszych sekund mecz rozpoczął strzał reprezentacji Jordanii. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Nizar Al-Rashdan urwał się rywalom, lecz jego strzał głową był niecelny. W odpowiedzi Amine Gouiri odważnie wbiegł w lewą stronę pola karnego, ostatecznie finalizując akcję uderzeniem w boczną siatkę.

Pierwszy celny strzał w statystykach odnotowaliśmy w 12. minucie spotkania. Wówczas na uderzenie zza pola karnego zdecydował się Mousa Tamari. Jego próba nie okazała się zbytnio wymagająca, przez co dobrze ustawiony Luca Zidane nie miał problemów z interwencją.

Najlepszą okazję Algierczycy stworzyli sobie w 20. minucie. Po długim podaniu za linię obrony Riyad Mahrez znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Rutynowany gwiazdor zwlekał jednak zbyt długo z oddaniem strzału, co bezwzględnie wykorzystali wracający za nim rywale. Chwilę później zablokowano mocne uderzenie Faresa Chaibiego.

Przewaga Algierczyków zdawała się rosnąć z każdą minutą. Oddawała to nie tylko statystyka posiadania piłki, ale również i stwarzane sytuację. Afrykańczycy długimi podaniami starali się wykorzystać fakt wysoko ustawionej defensywy Jordańczyków. Po kolejnym takim zagraniu Mahrez ponownie stoczył pojedynek z bramkarzem. Kapitan Algierii tym razem oddał strzał, lecz udaną interwencję zanotował Yazeed Abu Laila.

Niewykorzystane okazje zemściły się na Algierczykach w 36. minucie. Prosta strata momentalnie przerodziła się w akcje Jordańczyków. Futbolówka szybko przeszła z lewego skrzydła do środka. Pierwotny adresat podania Tamari nie trafił czysto w piłkę, lecz po chwili Zidane'a pokonał Al-Rashdan. Algierski bramkarz miał futbolówkę na rękawicy, lecz w kluczowym momencie nie zdołał sparować uderzenia.

Rozwiń

Chwilę wcześniej kontrowersyjną decyzję podjął sędzia Slavko Vincić. Doskonale znany polskim kibicom Słoweniec nie zareagował, gdy w polu karnym Jordanii upadł Rayan Ait-Nouri. Powtórki telewizyjne pokazały jasno, że defensor Jordanii trafił przeciwnika w nogę. Gwizdek sędziego jednak milczał, a sędziowie VAR nie zareagowali.

Pobudka Algierczyków po przerwie. Rzuty rożne uratowały wynik meczu

Algierczycy po przerwie zdawali się być zdeterminowani, by jak najszybciej odrobić straty. Drużyna prowadzona przez Vladimira Petkovicia jednocześnie musiała być bardzo czujna, bowiem Jordańczycy tylko czyhali na ich błędy, gotowi zaskoczyć przeciwnika szybkimi kontrami.

Golkiper Jordańczyków Abu Laila pozostawał jednak czujny. W 54. minucie uderzeniem zza pola karnego zaskoczyć próbował go Ibrahim Maza. Bezskutecznie, bowiem bramkarz czujnie spiąstkował jego strzał w głąb boiska. Ten sam zawodnik sześć minut później pomknął samotnie w pole karne, lecz ostatecznie naciskany przez swojego przeciwnika mocno spudłował z trudnej pozycji.

Jordańczycy co jakiś czas zagrażali przeciwnikowi. Niewiele brakowało, by w 62. minucie niesygnalizowany strzał z dystansu Noora Al-Rawabdeha kompletnie zaskoczył Zidane'a. Częściej jednak atakowali Algierczycy, którzy ostatecznie dopięli swego w 69. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Abu Lailę precyzyjnym uderzeniem głową pokonał wprowadzony z ławki rezerwowych Nadhir Benbouali.

Jordańczycy podczas tego turnieju największe problemy mają z kryciem przeciwników przy rzutach rożnych. Zemściło się to po w 82. minucie. Po kolejnej wrzutce ze stałego fragmentu gry drugiego gola dla Algierczyków strzelił Gouiri. Kibice formalnych gości oczekiwali jeszcze na analizę systemu VAR. Chwilę później Vincić wskazał jednak na środek boiska. Algieria tym samym odrobiła straty, wygrała swój pierwszy mecz na tegorocznym mundialu i przed ostatnią kolejką wciąż ma duże szanse na awans do fazy pucharowej.

W ostatniej serii spotkań Jordania zagra z Argentyną, a Algierczycy zmierzą się z Austriakami. Oba mecze odbędą się 28 czerwca o godzinie 4:00 polskiego czasu.

Statystyki meczu Jordania 1 - 2 Algieria Posiadanie piłki 33% 67% Strzały 8 17 Strzały celne 4 8 Strzały niecelne 4 4 Strzały zablokowane 0 5 Ataki 69 121

Leo Messi i Szymon Marciniak podczas meczu Argentyna - Algieria na MŚ 2026 ROBERTO SCHMIDT / AFP AFP

Stefan Posch i Mohannad Abutaha, Austria - Jordania na MŚ 2026 Eakin Howard East News





"Takie drużyny jak Hiszpania mogą sobie na to pozwolić". Roman Kosecki analizuje. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport