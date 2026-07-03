Gol na remis nieuznany, Chorwaci reagują po decyzji sędziego. "Co za dramat"

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Kapitalne widowisko zaserwowali nam w nocy z czwartku na piątek Chorwaci oraz Portugalczycy. W 1/16 finału lepsi 2:1 po golu w doliczonym czasie gry okazali się podopieczni Roberto Martineza, lecz do dogrywki naprawdę niewiele zabrakło. Tuż po ostatnim gwizdku o spotkaniu zaczęły rozpisywać się chorwackie media, a tam jest dość... emocjonalnie.

Chorwacja odpadła po niesamowitym widowisku z mundialu
Chorwacja odpadła po niesamowitym widowisku z mundialuJustin Setterfield/Getty ImagesGetty Images

Na wielki hit zapowiadało się starcie Portugalii z Chorwacją w ramach 1/16 finału mistrzostw świata. I mecz takich hitem był. Choć do przerwy bramek było jak na lekarstwo, to piłkarze obydwu drużyn za strzelanie wzięli się w drugiej połowie. Najpierw prowadzili brązowi medaliści poprzedniego mundialu. Następnie za sprawą Cristiano Ronaldo był remis, a w doliczonym czasie gry piłkę w siatce umieścił Goncalo Ramos (2:1).

Wówczas wydawało się, że jest pozamiatane. W 13. minucie doliczonego czasu gry doszło jednak do kolejnego wyrównania. Dla Chorwacji trafił Josko Gvardioil. Radość ekipy nie trwała niestety zbyt długo, bowiem po weryfikacji VAR arbiter Espen Eskas gola anulował.

Był to bardzo smutny moment dla całej Chorwacji. Nie inaczej uważają tamtejsze media. Serwis Telegram wręcz rozpisuje się wokół całej sytuacji, a także zaznacza niemiłe zachowanie kibiców kadry. Ci po ogłoszeniu spalonego zaczęli rzucać na murawę boiska butelki..., a po chwili zabrzmiał ostatni gwizdek.

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- Chorwacja atakowała desperacko i w 13. minucie doliczonego czasu gry Gvardiol strzelił nawet gola w polu karnym, ale Mario Pasalić był na spalonym, zanim zdążył oddać piłkę na środek, a ponieważ Matanović dotknął piłki głową, gol i tak nie został uznany, a Chorwacja odpadła w niewyobrażalnym dramacie. Doliczony czas gry przez sędziego trwał aż 19 minut, ponieważ po decyzji VAR chorwaccy kibice obrzucili boisko szklankami i butelkami, ale ostatecznie mecz się skończył. Co za dramat... - czytamy.

Zawodu nie kryje również HRT. Ten portal również jako kluczową sytuację przytacza nieuznanego gola Gvardiola. I także w wymownych słowach żegna swoją kadrę z tegorocznego mundialu.

- W ostatnich sekundach meczu Josko Gvardiol wstrząsnął portugalską siatką, wywołując falę radości, jednak analiza VAR wykazała, że asystent Mario Pašalić znajdował się na pozycji spalonej, a Igor Matanović wcześniej dotknął piłkę głową. Spójrzcie na sytuację, po której świętowaliśmy, ale na końcu także smuciliśmy się... - napisano.

Chorwaci zwracają uwagę, to wydarzyło się pierwszy raz

Index natomiast przypomina, że Chorwaci do tej pory za każdym razem, gdy meldowali się w fazie pucharowej, to do domu wracali z medalem. Aktualny mundial będzie zatem pierwszą edycją w całej historii, z której kadra nie przywiezie medalu po przejściu fazy grupowej.

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Paweł Nowak
Paweł Nowak
Po raz pierwszy w historii Chorwacja nie zdobędzie medalu na Mistrzostwach Świata po dotarciu do fazy pucharowej. Jednak na tych mistrzostwach faza pucharowa rozpoczynała się od 1/16 finału, podczas gdy w poprzednich rozgrywkach rozpoczynała się od 1/8 finału
przekazano.

Dla Chorwatów porażka z Portugalią oznacza koniec mistrzostw. Ekipa z Cristiano Ronaldo na czele natomiast o ćwierćfinał zawalczy z Hiszpanią.

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Rafał Sierhej
Piłkarz w bordowej koszulce z numerem drużyny unosi prawą rękę do góry, wykonując gest powitania lub pożegnania; na twarzy widoczna poważna mina, w tle rozmyte barwy stadionu.
Cristiano RonaldoRebecca BlackwellEast News
Piłkarz w koszulce reprezentacji Portugalii z numerem 7 stoi na boisku z uniesionymi rękami i spojrzeniem skierowanym w górę; w tle inni zawodnicy i kibice na trybunach.
Cristiano Ronaldo w meczu Portugalia - ChorwacjaCOLE BURSTONAFP
Piłkarz w niebieskiej koszulce reprezentacji Chorwacji z widoczną flagą na piersi, z poważnym wyrazem twarzy, podczas meczu piłkarskiego.
Luka ModrićPAUL ELLISAFP


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