Mecz Meksyk - RPA zainauguruje piłkarskie mistrzostwa świata 2026. Spotkanie odbędzie się na legendarnym stadionie Azteca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Tymczasem w stolicy kraju trwają protesty nauczycieli, które mogą zakłócić inaugurację piłkarskiej imprezy czterolecia. We wtorek (9 czerwca) tysiące osób zablokowały drogę prowadzącą na stadion. Na miejscu interweniowała policja, która nie dopuściła demonstrantów do samego obiektu, chronionego przez tysiące funkcjonariuszy.

Godziny do inauguracji mundialu, a tu policja w akcji. Gorąco w Meksyku

Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum zapewnia, że ceremonia otwarcia mistrzostw "jest zagwarantowana" i odbędzie się "w pokoju i spokoju". W środę na konferencji prasowej oświadczyła, że nie ma żadnych obaw o zakłócenie inauguracji turnieju przez protesty. - Wszystko jest pod kontrolą - powiedziała.

Kibice muszą się jednak liczyć z problemami. Prezydentka przyznała, że z powodu demonstracji pod znakiem zapytania stoi otwarcie głównej strefy kibica na centralnym placu Zocalo, w pobliżu pałacu prezydenckiego. To na pewno nie spodoba się wielu kibicom, którzy chcieli przeżywać inaugurację w jak największym skupisku. Sheinbaum zachęca mieszkańców do korzystania z kilkunastu innych stref ulokowanych w mieście.

PAP informuje, że nauczyciele to jedna z grup społecznych, które starają się wykorzystać uwagę świata skupioną na mundialu, by zwiększyć presję na rząd w sprawie swoich żądań. Związek zawodowy nauczycieli CNTE domaga się między innymi wycofania wprowadzonych w 2007 roku zmian w systemie emerytalnym i podwyżek podstawy płac o 100 proc.

We wtorek sekretarz władz miasta Meksyk Cesar Cravioto oświadczył, że Estadio Azteca został uznany za obiekt "infrastruktury bezpieczeństwa narodowego", co oznacza zacieśnienie policyjnej ochrony. "El Pais" dodaje, że w mieście rozmieszczono ponad 55 tys. funkcjonariuszy, którzy mają pilnować porządku w obiektach związanych z mistrzostwami i miejscach turystycznych.

Władze miasta poinformowały, że w środę późnym wieczorem czasu miejscowego rozpocznie się Operacja Ostatnia Mila, w ramach której przewidziano częściowe zamknięcie dróg w pobliżu stadionu. Kilka godzin przed rozpoczęciem mistrzostw okolica zostanie zamknięta całkowicie i wstęp do niej będą mieli tylko mieszkańcy oraz osoby z biletami na mecz.

Na stadionie w Meksyku zainaugurowany zostanie mundial 2026 Isaac Esquivel PAP

Protesty w Meksyku przed rozpoczęciem mundialu NurPhoto Getty Images





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