Godziny do meczu Brazylii, Ancelotti wyszedł do dziennikarzy i ogłosił. Koniec oczekiwań

Neymar to bez dwóch zdań jeden z najbardziej doświadczonych w kontekście występów na mundialu graczy, który zameldował się na turnieju rozgrywanym w tym roku w Kanadzie, USA oraz Meksyku - dla 34-latka będą to już czwarte MŚ w życiu.

Problem jednak w tym, że piłkarz udał się do Ameryki Północnej nie w pełni sił, nękany przez problemy zdrowotne. Te zaś postawiły pod znakiem zapytania to, na ile faktycznie będzie on mógł wesprzeć reprezentację Brazylii w walce o puchar...

Kibice drżeli o los Neymara. Ancelotti rozwiał ostatnie wąptliwości

Wedle niedawnych doniesień istniało np. realne zagrożenie, że zawodnik Santosu może opuścić całą fazę grupową. Teraz nowe i pewne informacje w tej sprawie przekazał selekcjoner "Canarinhos" Carlo Ancelotti.

"Neymar ciężko pracuje, aby jak najszybciej wydobrzeć. Oczekujemy, że wróci do pełni zdrowia i dołączy do grupy w przyszłym tygodniu. Kiedy powołujemy Neymara, bierzemy pod uwagę nie tylko jego niezaprzeczalne umiejętności techniczne, ale także doświadczenie i przykład, jaki może dać młodym zawodnikom" - orzekł "Carletto" na konferencji prasowej, cytowany przez dziennik "Marca".

MŚ 2026: Neymar może zagrać przeciw Haiti i Szkocji

To zaś oznacza jedno - nie ma co oczekiwać gry Neymara przeciwko Maroku 14 czerwca o północy według czasu polskiego, natomiast istnieją spore szanse na jego występ przeciw Haiti oraz Szkocji, odpowiednio 20 i 25 czerwca.

Brazylia to najbardziej utytułowana drużyna w historii mistrzostw świata - ma ona na swoim koncie łącznie pięć pucharów, ostatni jednak zdobyła relatywnie dawno, bo w 2002 roku. Powrót "Canarinhos" na tron byłby też bez dwóch zdań wyjątkowym zwieńczeniem sportowej kariery Neymara, której kres już raczej niechybnie się zbliża...

Neymar ITAWI ALBUQUERQUE / AGIF / AGIF via AFP AFP

Neymar VIRGINIE LEFOUR AFP

Neymar Anne-Christine POUJOULAT AFP





Kontrowersje dotyczące mistrzostw świata. Wyjątkowy mundial Polsat Sport