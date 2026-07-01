Do gry w fazie pucharowej wkracza drugi z krajów gospodarzy tegorocznego mundialu. Meksykanie rozbudzili nadzieję swoich kibiców pokonując w meczu otwarcia Republikę Południowej Afryki. Triumfami zakończyły się również kolejne starcia z Koreą Południową i Czechami, co ostatecznie dało Meksykanom zasłużoną wygraną w grupie.

Drabinka turniejowa połączyła gospodarzy z reprezentacją Ekwadoru. Przedstawiciele Ameryki Południowej rozkręcali się bardzo powoli. Na start była porażka z Wybrzeżem Kości Słoniowej odniesiona po golu straconym w doliczonym czasie gry. Ta klęska oraz sensacyjny remis z Curacao postawiła Ekwador pod ścianą.

Podopieczni Sebastiana Beccacece by pozostać w turnieju musieli pokonać Niemców. Starcie z naszymi zachodnimi sąsiadami rozpoczęło się kiepsko, lecz ostatecznie Ekwadorczycy zdołali odrobić straty i wywalczyli awans z trzeciego miejsca. Bramkę na wagę sukcesu strzelił Gonzalo Plata.

Na kilkadziesiąt minut przed pierwszym gwizdkiem pojawił się komunikat, który zmartwił wszystkich kibiców. Z powodu burzy i intensywnych opadów deszczu nad Estadio Azteca początek spotkania został opóźniony. Spotkanie ostatecznie ruszyło z godzinnym opóźnieniem, a pierwszy gwizdek Slavko Vincicia wybrzmiał tuż po godzinie 4:00 polskiego czasu.

Co za show Meksyku. Dwa piękne gole i szaleństwo na trybunach

Ku uciesze swoich kibiców Meksykanie rozpoczęli mecz od zdecydowanych ataków. Pierwsze próby z dystansu autorstwa Gilberto Mory i Luisa Romo były na tyle niecelne, że bramkarz Ekwadoru nie musiał nawet interweniować.

O wiele groźniej było w 7. minucie. Bardzo precyzyjnym dośrodkowaniem z prawego skrzydła popisał się Romo. Futbolówka minęła źle ustawionego defensora Ekwadoru i spadła wprost na głowę Raula Jimeneza. Snajper gospodarzy uderzył jednak obok bramki.

Napór Meksykanów trwał. Duży potencjał miała próba Mory z ostrego kąta. Zaledwie 17-letni zawodnik zdecydował się na techniczne uderzenie, po którym futbolówka minimalnie minęła słupek bramki.

Drużyna Javiera Aguirre pomimo wyraźnej przewagi cały czas musiała mieć się na baczności. Najlepszy przykład dał John Yeboah. Były zawodnik Śląska Wrocław i Rakowa Częstochowa nieoczekiwanie przedarł się w polu karnym Meksyku, a piłka po jego strzale zatrzymała się na słupku.

Meksykanie dopięli swojego celu w 22. minucie spotkania. Gospodarze wyszli ze znakomitą kontrą. Osamotniony na lewym skrzydle Julian Quinones pomknął w stronę bramki i pomimo asysty Pacho oddał mocny strzał przy bliższym słupku, przy którym Hernan Galindez pozostał bezradny. Dla 29-latka to już trzecia bramka strzelona na tym mundialu.

Zaledwie dziewięć minut później było już 2:0 dla Meksyku. Kolejny błąd obrońców Ekwadoru został wykorzystany z zabójczą skutecznością. Fenomenalnym uderzeniem w górny róg bramki popisał się Raul Jimenez. Trafienie 35-latka sprawiło, że cały stadion po raz drugi tego dnia eksplodował z radości.

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Wszystko co pozytywne w reprezentacji Ekwadoru w pierwszej połowie wynikało z gry byłego zawodnika polskiej Ekstraklasy. W 40. minucie Yeboah przedarł się prawym skrzydłem, a po jego uderzeniu futbolówkę na rzut rożny sparować musiał Raul Rangel. Do przerwy jednak zespół z Ameryki Południowej przegrywał dwiema bramkami i znajdował się w ogromnych tarapatach.

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Impet z pierwszej połowy po przerwie nieco osłabł. W początkowych fragmentach drugiej części spotkania nie oglądaliśmy zbyt wielu dogodnych okazji. Na boisko królowała wówczas zacięta walka oraz doza niedokładności.

Ekwadorczycy jako zespół rozpaczliwie potrzebujący kontaktowego gola częściej przebywał w posiadaniu piłki. Nie przynosiło to jednak oczekiwanych efektów, a każda z kontr wyprowadzonych przez przeciwnika mogła zakończyć się katastrofą.

W 67. minucie po wrzutce z rzutu rożnego kapitan Meksyku Cesar Montes świetnie uderzał głową. W tej sytuacji jeszcze lepiej interweniował jednak Galindez. Chwilę później nastąpiła powtórka, lecz tym razem Montes spudłował.

Ekwadorczycy pierwszą poważniejszą okazję w drugiej połowie stworzyli sobie dopiero w 74. minucie. Wprowadzony na murawę z ławki rezerwowych Kevin Rodriguez świetnie opanował długie podanie i przyjął futbolówkę na klatkę piersiową. Ekwadorczyk znalazł się sam na sam z bramkarzem, lecz w najważniejszym momencie chybił.

Mecz zakończyła czerwona kartka dla Piero Hincapie. Kamery telewizyjne błyskawicznie wychwyciły, że Ekwadorczyk wdał się w pyskówkę z Santiago Gimenezem zakrywając przy tym usta. Takie zachowanie w świetle nowych przepisów jest zabronione. Vincić został przywołany do analizy VAR, lecz nie miał żadnych złudzeń i wyrzucił defensora Arsenalu z boiska.

Meksykanie w 1/8 finału zmierzą się ze zwycięzcą meczu Anglia - Demokratyczna Republika Konga. Gospodarze turnieju swojego rywala poznają już 1 lipca. Starcie wyżej wymienionych drużyn rozpocznie się o godzinie 18:00, a relacja na żywo będzie dostępna w serwisie Interia Sport.

Statystyki meczu Meksyk 2 - 0 Ekwador Posiadanie piłki 47% 53% Strzały 15 7 Strzały celne 3 1 Strzały niecelne 9 5 Strzały zablokowane 3 1 Ataki 82 104

Mecz Meksyk - Ekwador opóźniony Ricardo Mazalan East News

Julián Quiñones bohaterem Meksyku Rodrigo OROPEZA AFP

Ekwador - Curacao JUAN MABROMATA / AFP AFP





Polina Kudermetova - Liudmila Samsonova. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport