Goal Morning, Polsko #8. Coś takiego mógł wymyślić tylko socjopata

To jest tekst z serii "Goal Morning, Polsko" - zapisów w mundialowym dzienniku wysłannika Interii.

Można było wsiąść do samochodu, ustawić nawigację i po prostu jechać przed siebie. Tyle że ten mundial nie ma służyć wyłącznie przemieszczaniu się pomiędzy stadionami. Chcę dzięki niemu odkrywać Amerykę i w tym cyklu pokazywać Wam ją od każdej możliwej strony - najmniej od tej mundialowej, od tego są inne teksty. A odkrywanie Ameryki czasem oznacza zjazd z autostrady po hamburgera.

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Burger, którego nie wolno poprawiać

Louis' Lunch w New Haven uchodzi za miejsce, w którym narodził się hamburger w formie kanapki. Restauracja działa od końca XIX wieku, a według przekazywanej przez właścicieli historii wszystko zaczęło się w 1900 roku. Jeden z klientów miał poprosić Louisa Lassena o coś, co mógłby szybko zabrać ze sobą. Właściciel zmielił kawałki wołowiny, uformował mięso i włożył je pomiędzy dwie kromki tostowego pieczywa.

W ten sposób - przynajmniej według najpopularniejszej wersji tej historii - miał powstać pierwszy hamburger w formie, jaką znamy dziś (to znaczy prawie).

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W New Haven do dziś przygotowuje się go tam w pionowych, żeliwnych grillach pamiętających XIX wiek. Nie ma bułki, są dwie kromki tostowego chleba. Nie ma frytek. Nie ma też ketchupu ani musztardy, bo właściciele najwyraźniej uznali, że skoro ich przodek wymyślił hamburgera, mogą również decydować, jak ludzkość powinna go jeść. Dopuszczalne dodatki to ser, pomidor i cebula. Koniec negocjacji.

Czy to najlepszy burger, jakiego jadłem w życiu? Nie, choć był bardzo smaczny. Czy było warto zjechać z autostrady, żeby go spróbować? Zdecydowanie. Są miejsca, do których nie przyjeżdża się wyłącznie po smak. Przyjeżdża się po historię, atmosferę i świadomość, że je się coś przygotowanego niemal dokładnie tak samo jak ponad sto lat temu. I w taki właśnie sposób, bo w Louis' Lunch ludzie siedzą przy jednym dużym stole. Czasem nawet rozmawiają, choć większość robi zdjęcia jedzeniu. Tym razem było mi bliżej do tych drugich.

Swoją drogą Ameryka po raz kolejny przypomniała mi również, że polski wątek może pojawić się w każdej opowieści, nawet jeśli na początku nic na to nie wskazuje. Sprzedawca, który przygotowywał zamówienia, powiedział mi, że jego mama jest Polką.

- Jak się masz? - odpowiedział, gdy usłyszał, skąd przyjechałem.

Po chwili dodał już po angielsku:

- Tylko tyle potrafię.

On akurat całe życie spędził w USA, a trwa ono już ponad 50 lat. Trudno było oczekiwać rozmowy na poziomie średnio zaawansowanym. Ale jeszcze inna polska historia w tym odcinku też będzie.

Nowy Jork mnie pokonał

Po krótkim spotkaniu z historią wróciłem na autostradę. Dalsza droga prowadziła przez Nowy Jork. Korki są tam oczywiście gigantyczne, ale po tej podróży uważam, że stanowią jeden z mniejszych problemów. Samochody przynajmniej stoją, co zapewnia odrobinę komfortu (przypominam: jesteśmy w Nowym Jorku). Gdy jadą, kierowca musi w ułamku sekundy podjąć decyzję, którym z kilku rozdzielających się pasów powinien pojechać.

Nawigacja pokazuje, że za chwilę należy skręcić. Tylko nie wyjaśnia dostatecznie wcześnie, czy chodzi o pierwszy zjazd, drugi zjazd, drogę biegnącą nad tobą, ślimak znajdujący się pod tobą czy pas, który jeszcze chwilę temu prowadził prosto, ale nagle postanowił wyprowadzić cię w zupełnie inną część miasta. Jedziesz tunelem, po chwili mostem, następnie estakadą, a nad tobą i pod tobą biegną kolejne drogi. Pasy się rozdzielają, łączą i ponownie rozdzielają. Każdy błąd może oznaczać kilkanaście dodatkowych minut, kolejny most albo powrót w korek, z którego właśnie udało się wydostać. Takie coś mógł wymyślić tylko geniusz. I jednocześnie socjopata. Nowy Jork i popełniane tam błędy sprawiły, że podróż, która miała trwać sieden godzin, wydłużyła się do ponad ośmiu. Jak w przypadku motelu - cieszę się z każdego doświadczenia, jakie tu zbieram, ale niektórym mówię: nigdy więcej.

Najtrudniejszym miejscem, w którym wcześniej prowadziłem samochód, była turecka Antalia. Uważam ją za prawdziwą uliczną dżunglę, szkołę życia dla kierowcy. Nowy Jork jest trudny w inny sposób. W Antalii człowiek walczy z innymi kierowcami. W Nowym Jorku walczy o życie.

Kolejne zetknięcie z American Dream

Po wydostaniu się z nowojorskiej plątaniny dróg krajobraz stopniowo zaczął się uspokajać. Dotarłem do Pensylwanii, gdzie przez kilka najbliższych dni zamieszkam u chrzestnej mojej żony. Mieszka w małym miasteczku Thornton, za to w wielkim, pięknym domu stojącym na osiedlu, które wygląda jak gotowy plan zdjęciowy amerykańskiego serialu. Oglądaliście "Gotowe na wszystko" lub "Wielkie kłamstewka"? To wiecie, jak wygląda moja obecna miejscówka. Jeśli chcę poznawać Amerykę i Wam ją pokazywać, to właśnie tak, od każdej strony. Był hotel z widokiem na Manhattan z mikroskopijnego pokoju na 21. piętrze, był przybytek, o którym dla własnego zdrowia już nie pamiętam, a teraz to.

Szeroka ulica, duże posesje, równo przystrzyżone trawniki i domy, przy których człowiek naprawdę czuje się jak bohater serialu.

To kolejna opowieść o spełnionym American Dream. Oczywiście dom sam w sobie nie opowiada całej historii człowieka. Nie pokazuje lat pracy, podejmowanych decyzji, ryzyka ani ceny, jaką czasem trzeba zapłacić za życie zbudowane tysiące kilometrów od miejsca urodzenia. Jest jednak najbardziej widocznym symbolem tego, co przez dziesięciolecia przyciągało ludzi do Stanów Zjednoczonych: przekonania, że można tu zacząć od nowa i własną pracą stworzyć życie, które wcześniej wydawało się nieosiągalne. Historie tych, którym się powiodło, to dziś pomniki - coraz trudniejsze do stawiania w zmieniającej się rzeczywistości. Dziś różnice pomiędzy Ameryką, a Polską coraz mocniej się zacierają.

To był bardzo amerykański dzień. Teraz czas na Filadelfię. I na Brazylię, która zagra z Haiti. Po przejechaniu Nowego Jorku droga na stadion nie powinna być już straszna.

Prawda?

... Prawda?

Dom, w którym będę przez krótki czas mieszkał. Pensylwania INTERIA.PL





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