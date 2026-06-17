Goal Morning, Polsko #7. Uważaj o czym marzysz, bo się spełni

To jest tekst z serii "Goal Morning, Polsko" - zapisów w mundialowym dzienniku wysłannika Interii.

Romantyzowanie motelu kończy się po pierwszym wdechu. Poprzedniego dnia cieszyłem się, że znalazłem dokładnie taki motel, jakiego szukałem. Niski budynek przy drodze, drzwi prowadzące z pokoju niemal prosto na parking, samochody zaparkowane kilka metrów od łóżka. Miejsce z amerykańskich filmów, w których człowiek albo znika bez śladu, albo poznaje kogoś, kto odmieni jego życie. Klejąca się podłoga, narzuta śmierdząca potem poprzedniego (któregoś z poprzednich?) lokatora, moskitiera w oknie naderwana do tego stopnia, że można przez nią przełożyć rękę i po prostu zabrać coś leżącego na stoliku w środku - czyli perfekcyjnie, dokładnie tak, jak sobie wyobrażałem. Było doskonale, nie powtórzę nigdy więcej.

W Saugus, miejscowości leżącej kawałek od Bostonu nie dzieje się nic. Lubię ciszę. Lubię spokój. Czasem nawet świadomie ich szukam. Ale bez przesady. Saugus wygląda, jakby ktoś zaprojektował miejscowość wyłącznie po to, by człowiek miał gdzie zaparkować przed wyjazdem w inne miejsce. Ale po to mi ten mundial i ten cykl tekstów - by odkryć każde oblicze Ameryki.

Około południa ruszyłem na mecz Iraku z Norwegią.

"Nie kibicuje im". Tomasz Hajto nie gryzł się w język. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Godzina, która trwa coraz dłużej

Gillette Stadium znajduje się pod Bostonem - z drugiej strony niż "moje" Saugus. Nawigacja pokazała nieco ponad godzinę jazdy, czyli dokładnie tyle samo, co po przejechaniu 30 minut. Ameryka ma różne twarze, ale jedną z najbardziej wyrazistych są zakorkowane wielkie miasta - to już drugie na mojej ścieżce. Korek przed Bostonem, korek w Bostonie, korek za Bostonem, niebywały korek na drodze dojazdowej do stadionu. Wcześniej wyznaczanie kolejnych alternatywnych tras po tym, jak policja odcinała kolejne możliwości dotarcia na parking. Najwyraźniej organizatorzy postanowili, że skoro kibice przyjeżdżają oglądać mundial, wcześniej powinni rozegrać własne eliminacje.

Po doświadczeniach z MetLife Stadium trudno było mnie jednak przestraszyć. Tam kierowca medialnego autokaru przez 40 minut objeżdżał stadion, bo kolejni stewardzi zapewniali, że właściwa brama znajduje się kawałek dalej. Po pełnym okrążeniu okazało się, że właściwy był wjazd, od którego zaczęliśmy i z którego wcześniej nas przepędzono. Tym razem przynajmniej wiedziałem, gdzie powinienem trafić. Otrzymałem od FIFA wjazdówkę na parking oraz dokładnie instrukcje, które - o, dziwo - okazały się pomocne. Parking z kolei to też jest kawałek Ameryki. Tutejsza kultura stadionowa ma dla niego szczególne miejsce w dniu meczowym - Amerykanie spotykają się właśnie na przystadionowych parkingach już kilka godzin przed wydarzeniem dnia, rozkładają grille, spędzają czas ze sobą. Mecz bywa pretekstem do zobaczenia się po jakiejś przerwie. Czasem nie trzeba dotrwać do końca. Przekonałem się o tym wracając kilka dni temu ze strefy kibica na meczu USA - Paragwaj, gdy na tej samej stacji metra wsiadło kilkudziesięciu fanów New York Mets, drużyny baseballowej rozgrywającej swoje spotkanie po drugiej stronie ulicy. Tyle, że mecz trwał, ale im już wystarczyło. Baseball jest tu bowiem sportem szczególnym. Mecze ciągną się w nieskończoność, często po trzy godziny, czasem cztery. Dla wielu stanowią tło rozmowy, nie trzeba siedzieć do końca.

Kultura grilowania na parkingu przy stadionie INTERIA.PL

Haaland czyli bestia

Lubię pisać te opowieści okołomundialowe, ale jednak bez mundialu by mnie tu nie było. A możliwość zobaczenia z trybun Erlinga Haalanda jest creme de la creme pobytu w Stanach. Norwega oglądałem z trybun drugi raz w życiu i ponownie miałem podobne wrażenie: to bestia. Czołg i Ferrari w jednym. Niepowtarzalne połączenie siły, szybkości i precyzji. Oglądanie go z bliska jest mocno przyjemnym doznaniem.

To niesamowite, ile ten facet pracuje dla drużyny. Strzelił dwa gole, a jednak najbardziej imponujące było to, ile mrówczej roboty robi przy wyprowadzaniu piłki. Jak przy wyjściu Norwegów od własnego pola karnego wyprzedza obrońców rywala, by otworzyć opcję swoim partnerom do zagrania do niego piłki. Jak nie wyprzedzi, to przepchnie. Niezwykle skutecznie.

Po meczu pozostał powrót do Saugus. Do ciszy, wielkich parkingów i motelu, w którym czekało łóżko z narzutą mającą własną historię. Haalandowi do strzelenia dwóch goli wystarczyło 90 minut. Ja potrzebuję dwóch nocy, by na zawsze wyleczyć się z romantycznej wizji amerykańskiego motelu.

Autor cyklu podczas meczu Irak - Norwegia INTERIA.PL

Recepcja typowego amerykańskiego motelu. W tym wypadku mojeo INTERIA.PL

Gillette Stadium po meczu. Doskonała perspektywa do oglądania INTERIA.PL

Motel w Saugus INTERIA.PL

Motel w Saugus INTERIA.PL





Kamil Majchrzak - Jiri Lehecka. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport