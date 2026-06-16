Goal Morning, Polsko #6. Paskudna zmiana miejsc, czyli jest idealnie

To jest tekst z serii "Goal Morning, Polsko" - zapisów w mundialowym dzienniku wysłannika Interii.

Decyzja o wynajęciu samochodu w Nowym Jorku sama w sobie brzmi jak próba dobrowolnego podniesienia poziomu trudności. Do tej pory największym wyzwaniem kierowcy było dla mnie poruszanie się po tureckiej Antalii, jednak w przypadku Nowego Jorku do porównywalnej dżungli na drogach doszedł komunikacyjny węzeł, na którym tylko cudem unikałem stłuczek.

Dopiero po wyjeździe poczułem, że zaczyna się inna Ameryka. Ta, której nie da się dobrze zobaczyć z okna samolotu ani podczas spaceru po Times Square. Szeroka droga, stacje benzynowe i bary przy parkingach. Zasady obce dla Europejczyka - jak płacenie za paliwo przy dystrybutorze, zanim naleje się benzynę. Pieniądze z konta zeszły po jakimś kwadransie, więc - zanim to nastąpiło - pełen niepewności, czy nie wywołam pościgu za sobą, poszedłem upewnić się do kasy.

- Tu nie da się nalać paliwa bez wcześniejszego użycia karty. Jak nalałeś, to znaczy, że zapłaciłeś - usłyszałem.

- Jestem z Polski. U nas jest tak, że lejesz i idziesz zapłacić - odpowiedziałem.

- O, matko. Ależ wy musicie ufać ludziom!

Kansas City Stadium gotowy na mistrzostwa świata 2026. WIDEO ELENA BOFFETTA / AFPTV / AFP AFP

Motel jak z amerykańskiego filmu

Moja jazda trwała sześć godzin. To mniej więcej tyle, ile zajęłoby dotarcie z Krakowa do Gdańska. Tutaj wystarczyło, by zaliczyć na mapie najskromniejszy mundialowy odcinek wyglądający na mapie co najwyżej jak dystans półmaratończyka. Ale w Stanach wszystko jest dalsze i większe. Chyba, że mówimy o Saugus - mieście, w którym zatrzymałem się na czas pobytu w okolicy Bostonu. Wymarzyłem sobie nocleg w przydrożnym motelu rodem z amerykańskiego filmu. W długim, niskim budynku z drzwiami do pokojów wychodzącymi niemal prosto na parking. Jest tu wszystko, czego oczekiwałem: wielki szyld z nazwą i samochody stojące kilka metrów od łóżek. Brakuje tylko migającego neonu i karaluchów - szkoda, może następnym razem.

I tak jest paskudnie. Czyli tak, jak szukałem. To fragment Ameryki, jaką chcę odkrywać, a nie hotel z taśmy produkcyjnej. Estetycznie trudno go bronić, ale pod względem klimatu spełnia wszystkie wymagania.

Oczywiście romantyzowanie takiego miejsca jest najłatwiejsze w pierwszych pięciu minutach. Później zaczyna się oglądanie łazienki, sprawdzanie zamków i zastanawianie, czy wszystkie dźwięki zza ściany powinny być aż tak dobrze słyszalne. Na szczęście zostaję tylko dwie noce. Wystarczająco długo, by poczuć klimat i - może jednak - nie chcieć tego nigdy powtarzać.

Ameryka bez wieżowców

Saugus jest kompletnym przeciwieństwem Nowego Jorku. Tam wszystko dzieje się pionowo: wieżowce, schody, windy, mieszkania ustawione jedno nad drugim. Tutaj życie rozlewa się poziomo. Sklepy, restauracje i motele stoją przy szerokich drogach, a pomiędzy nimi znajdują się parkingi tak duże, jakby każdy lokal spodziewał się jednocześnie wizyty połowy stanu.

Na Manhattanie pięć minut spaceru wystarcza, by minąć kilka restauracji, kiosk, aptekę i dwie stacje metra. W Saugus odległość może być niewielka na mapie, ale mapa nie informuje, że po drodze nie ma chodnika albo trzeba przeciąć drogę, której pieszy najwyraźniej nie był uwzględniony w projekcie.

Po czterech pełnych dniach w Nowym Jorku cisza wydaje się podejrzana. Nie słychać klaksonów, syren i rozmów prowadzonych w kilkunastu językach. Słychać za to samochody przejeżdżające drogą i klimatyzator pracujący z determinacją godną uczestnika mundialu.

Nowy Jork jest Ameryką, którą świat zna najlepiej. Saugus przypomina, że ogromna część kraju wygląda zupełnie inaczej. Nie ma pocztówkowych kadrów, ale są przydrożne motele, wielkie parkingi, sieciowe restauracje i codzienność podporządkowana samochodowi. To mniej efektowna wersja USA, lecz być może bardziej reprezentatywna.

I właśnie dlatego chciałem tu przyjechać. Boston zobaczę za chwilę. Najpierw spędzę noc w miejscu, które jest brzydkie, niepraktyczne i bardzo amerykańskie. Trudno o lepszą zmianę dekoracji po Manhattanie.

Motel w Saugus INTERIA.PL





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