Goal Morning, Polsko #4. Absurdalne sceny, kazali jeździć dookoła stadionu

Dziennikarze są uprzywilejowani - nie jestem przekonany, czy akurat my powinniśmy stanowić taką grupę, bo nie umiem znaleźć jednego powodu, czym sobie zasłużyliśmy, jednak to zdanie jest stwierdzeniem faktu. W czasie, gdy kibice, których FIFA naciąga na kolosalne ceny biletów, muszą głowić się, jak dostać się na stadion będący de facto spory kawał drogi od Nowego Jorku, nam Gianni Infantino podstawia autobusy w kilka miejsc w Nowym Jorku. Skoro jest możliwość, grzech nie skorzystać. Sam fakt, że nie muszę wydać 100 dolarów na przejazd samochodem z aplikacji (ceny na trzy godziny przed meczem przebijały tę kwotę), albo zastanawiać się, z jakiej komunikacji publicznej skorzystać, gdy wszystkie bilety się rozeszły, jest wystarczającym powodem, by znieść tę drobną niedogodność w postaci 100 minut opóźnienia przyjazdu autokaru we wskazane miejsce. Nie będę tutaj narzekał na to, że czekać trzeba było w nieludzkiej temperaturze, jaka od kilku dni zalewa Nowy Jork - na to FIFA akurat ma identyczny wpływ, jak na decyzje Donalda Trumpa. Natomiast kompletnie nie rozumiem, jak można organizować turniej i nie zadbać, by ludzie go obsługujący cokolwiek wiedzieli.

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Kręćcie się w kółko. Na pewno macie czas

Było tak - wspomniany autokar przyjechał spóźniony o 100 minut. Zgarnął dziennikarzy, ruszył w drogę (choć bardziej odpowiednim stwierdzeniem byłoby "stanął w drodze" - jeśli ktoś narzeka na korki w polskich miastach, powinien przeżyć te na trasie Manhattan - New Jersey w dniu meczowym mistrzostw świata). Po dobrej godzinie jazdy (stania) dotarł pod stadion. I się zaczęło.

Kierowca podjechał pod bramę M - jak zapewne ktoś mu powiedział. To miał być wjazd dla medialnego autokaru, jednak nasz nie został wpuszczony. - Któraś z następnych bram jest wasza - usłyszał i się zastosował. Tych następnych bram było czterdzieści, może pięćdziesiąt. Na każdej kierowano dalej. Okrążyliśmy dokładnie cały stadion - zajęło to kolejnych 40 minut - by znaleźć się przy ostatnim wjeździe (jednocześnie poprzedzającym nasz pierwszy M). - Następna jest wasza! - wypalił steward, czym rozwścieczył kierowcę i część dziennikarzy. Zaczęła się niemal jatka, bo i czas się skurczył. Planowo autokar miał być cztery godziny przed meczem, tymczasem tu zostało jedynie 80 minut. Nie żebym twierdził, że grupa zawodowa dziennikarzy sportowych wykonuje pracę, bez której świat się nie może obyć, ale jednak mamy swoje przedmeczowe obowiązki. Ale nie wpuszczą. Zwłaszcza, że "następna jest nasza".

Kierowca - który swoją drogą złapał całkiem niezłą chemię z pasażerami - obiecał, że nie pozwoli się zbyć, choćby wjazd miał staranować. Tyle, że nie musiał. Podjechał - wpuścili. Dokładnie w tym samym miejscu, z którego 40 minut wcześniej przegonili. Nie rozumiecie? Ja też nie. Co ciekawe, odjazd był planowany na 21, a autokar ruszył o 20:45. Zapewne dlatego, że do tego czasu wypełnił się w całości, natomiast ciekaw jestem reakcji osób, które wiedząc o godzinie 21, przyszły pięć minut przed czasem i zastanawiały się, o co tu chodzi.

Korki w drodze na stadion INTERIA.PL

Fantastyczny stadion

Sam stadion w New Jersey robi gigantyczne wrażenie. Rozłożystością trybun trochę przypomina stare Camp Nou, natomiast jeśli do Amerykanów przykleiła się łatka tych, którzy potrafią organizować stadionowe imprezy - to przykleiła się słusznie. Usiadłem na trybunie na godzinę przed meczem i po prostu się delektowałem. Gdyby mecz nie rozpoczął się o właściwej godzinie, byłbym w stanie wybaczyć tę dodatkową "obsuwę".

Ale to, jak wygląda atmosfera na amerykańskich stadionach, zostawię sobie na inny odcinek tego cyklu. Niedługo będę miał porównanie, bo na dniach ruszam do Bostonu, a później do Filadelfii.

MetLife Stadium od środka INTERIA.PL

Korki po meczu w Nowym Jorku INTERIA.PL





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