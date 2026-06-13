Goal Morning, Polsko #3. Brazylijczyk dał mi bilet. A później nie krył wściekłości

To jest tekst z serii "Goal Morning, Polsko" - zapisów w mundialowym dzienniku wysłannika Interii.

Takie spotkania są solą mundialu. Z Alissonem, kibicem Sao Paulo, poznaliśmy się zupełnym przypadkiem - zgubiliśmy się w jednym miejscu i czasie. Droga na stadion, na którym zorganizowano nowojorską strefę kibica nie była jednoznaczna - zawierała nieoznakowane ślepe uliczki, nawigacja się gubiła. Postanowiliśmy znaleźć tę właściwą razem.

Trzy czerwone kartki w jednym meczu mistrzostw świata. Czy tak będzie wyglądał cały turniej? Polsat Sport

"Dam ci bilet"

- Masz bilet? - nagle spytał. - A trzeba? - nie ukrywam, byłem zaskoczony. Pewnie dlatego, że mundial w USA jest już moim siódmym dużym turniejem, a na żadnym wcześniejszym nie spotkałem się z biletowanym wejściem w takie miejsce. - To twój szczęśliwy dzień. Mam o jeden za dużo, wejdziesz ze mną - te słowa oznaczały, że moja podróż z Manhattanu do przedostatniej stacji linii numer 7 metra nie będzie bezcelowa. Trwała godzinę, a wszystko w obrębie jednego miasta, co najlepiej pokazuje, z jakim molochem mamy do czynienia. Zresztą wystarczy uświadomić sobie, że w samym Nowym Jorku mieszka o 3 mln więcej osób niż w całej Norwegii, która przecież też nie jest małym krajem.

Mój brazylijski kolega jak powiedział, tak zrobił. - Odwdzięcz się i daj mi bilet na mecz Brazylii z Marokiem - zażartował. Ten żart był dobrym pretekstem, by porozmawiać o tym, co cały czas jest głównym tematem mistrzostw.

- Dla mnie to niepojęte, że jestem w moim mieście, a nie mam najmniejszych szans, by wejść na stadion. Żyję w Nowym Jorku od dziecka, jestem niezwykle wdzięczny mojemu ojcu, że tu kiedyś przyjechał i dał mi obywatelstwo, ale boli mnie, że mundial stał się niedostępny dla zwykłych ludzi. Za najtańszy bilet na mecz z Marokiem musiałbym zapłacić 1900 dolarów. Ale zobaczę jeden mecz - Brazylii z Haiti. Tam za dwa bilety też dużo wydałem - 2400 dolarów. Na tym skończy się mój mundial. Cztery lata temu moi znajomi polecieli do Kataru. Mieli po 4000 dolarów w kieszeni i to im wystarczyło na lot, noclegi i zobaczenie sześciu meczów ze stadionu! Resztę wydali na jedzenie i wrócili.

- Relacja każdego pokazuje, że to mundial dla bogatych ludzi. A nie dla ludzi - mówię.

- Mam wrażenie, że tak jest, bo mistrzostwa odbywają się w Ameryce. Wierzę, że za cztery lata piłka zostanie zwrócona zwykłym ludziom. Ale boli mnie to, bo jestem Ameryce wdzięczny za wszystko. Dała mi i mojej rodzinie lepsze życie, dlatego dziś tu jestem, żeby wspierać USA. Ale zabrała mi mundial.

Alisson na bramce faktycznie pokazał dwa bilety, więc serię skutecznych wejść bez rezerwacji wydłużyłem do dwóch dni z rzędu.

Amerykanie kochają przepych

Sama strefa kibica była zupełnie inna od tej, jakie widziałem w przeszłości. Zamiast na wielkiej powierzchni, zaaranżowano część niewielkiego stadionu. Na płycie stał DJ, który nakręcał imprezę, a przed meczem USA - Paragwaj koncert dał bardzo znany amerykański raper (ale znany w Ameryce - ja nawet nie zapamiętałem przydomka...). Na trybunach wreszcie zasiedli ludzie w koszulkach reprezentacji USA, bo będąc od trzech dni w Nowym Jorku, jeszcze nie spotkałem nikogo takiego po prostu na ulicy.

Ale tłumów nie było. Stadion w połowie był pusty, ale mecz piłkarski kolidował z... baseballowym. Dosłownie po drugiej stronie ulicy mieści się obiekt New York Mets, którzy w tej samej porze grali swój mecz. Tam przyszło znacznie więcej widzów. To baseball jest sportem, z którym konkuruje soccer - bo dwa pierwsze miejsca podium (koszykówka i hokej) są u amerykańskiego fana niezagrożone.

Ceny w strefie kibica? Bardzo wysokie. Gałka lodów? 10 dolarów. Mała porcja frytek? 9 dolarów. Cheesburger? 14 dolarów. Piwo? 16.

Ale i tak warto było zobaczyć to z bliska. Gdybym miał powiedzieć na podstawie wizyty w Fan Zonie, czy Amerykanie zakochali się już w piłce, bardzo trudno byłoby mi odpowiedzieć, że tak.

Strefa kibica w Nowym Jorku INTERIA.PL

Strefa kibica w Nowym Jorku INTERIA.PL

Ceny w strefie kibica INTERIA.PL





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