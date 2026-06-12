Goal Morning, Polsko #2. Zmienili mi narodowość. Ale to było piękne

To jest tekst z serii "Goal Morning, Polsko" - zapisów w mundialowym dzienniku wysłannika Interii.

Bez rezerwacji, ale co za różnica

Jeśli czytaliście tekst pilotażowy do tej serii, pewnie rzuciło Wam się w oczy, że większość anegdot ma zabarwienie negatywne. Pies pogryzł, w Brazylii się zgubiłem, samolot odleciał beze mnie. Czasem jednak jest tak, że wbrew medialnemu prawu pierwotnemu ("dobra wiadomość to zła wiadomość"), najlepsze historie się zdarzają, gdy są pozytywne.

Sytuacja była taka, że mecz Meksyk - RPA chciałem oglądać w którejś z nowojorskich restauracji meksykańskich. Nie szukałem jakiejś szczególnej - miała spełniać jedyne kryterium, które wymieniam w poprzednim zdaniu. Najpierw jednak krótki, lecz obowiązkowy wypad na Times Square, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, a później do pierwszego napotkanego "Meksykanina". W ten sposób trafiło na restaurację Amor Loco niemal w samym centrum Manhattanu. Byłem ponad godzinę przed meczem, więc bar był jeszcze pusty, ale po kilku krokach w środku, zaczepił mnie menedżer lokalu. Rozmowa rozegrała się sama.

- Jakie jest twoje nazwisko? Muszę odhaczyć w rezerwacji.

- Nie mam rezerwacji. Tak wszedłem, z ulicy. Żeby mecz obejrzeć.

- A jesteś gotowy na imprezę na 100 osób?

- Pytanie…

- To zapraszamy. Przecież widzę, że dziś jesteś Meksykaninem.

Wybrałem miejsce przy barze, zamówiłem napój, dostałem w pakiecie koszulkę reprezentacji Meksyku (no, prawie, bo jednak z logo restauracji). Menedżer Amor Loco wiedział chyba o mnie więcej, niż ja sam, bo założenie tej koszulki sprawiło, że z miejsca stałem się kibicem drużyny ubranej na zielono. A może to nie koszulka, a atmosfera tworzona przez Meksykanów? Nie uważam, że jako Polacy jesteśmy smutnym narodem, ale gościnność, uśmiech i zwyczajna radość z życia u Meksykanów to był wyższy poziom. Tu nie chodziło tylko o korzystny wynik, lecz podejście do celebracji.

Szerzej to popołudnie - mniej osobiście - opisuję w innym tekście, natomiast niech najbardziej wymowne będzie to, że gdy podczas koncertu El Mariachi (tak, przyszli jeszcze zanim mecz się skończył, przez co zamiast tradycyjnego wybuchu radości w momencie końcowego gwizdka, trwała już wtedy impreza w najlepsze) złapaliśmy się za barki z Raulem, momentalnie zyskałem przyjaciela.

- Wiesz co? - zagadał. - Widziałem, że płacisz na barze, a ta impreza działa tak, że po wykupieniu rezerwacji dostaliśmy kupony na drinki. Masz dwa ode mnie, napij się ze mną piwa.

Wykorzystałem jeden, bo więcej nie trzeba było. Atmosfera nakręcała się bez alkoholu. W melodyjny sposób wypchany po brzegi pozytywnymi emocjami. Jeśli mistrzostwa świata powinny być turniejem radości i jedności, to Meksykanie sporo mogą nauczyć innych. Także - a może przede wszystkim - najważniejszego z przedstawicieli innego z gospodarzy.

Mariachi INTERIA.PL

Meksykański bar INTERIA.PL

Meksykański bar INTERIA.PL





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