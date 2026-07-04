To jest tekst z serii "Goal Morning, Polsko" - zapisów w mundialowym dzienniku wysłannika Interii.

Nie pisałem przez kilka dni, przepraszam, teraz może tak już być - choć powalczę. Pobyt w USA zaczął lecieć takim tempem, że w pewnym momencie trudno było znaleźć czas nie tylko na pisanie, ale nawet na sen. Czyli w sumie, jak planowałem. Mundial w USA miał być intensywny.

Tyle, że do intensywności doszedł dynamiczny plan. Miałem być w Las Vegas trochę dłużej, bardziej pokazać to miasto. Przyleciałem tam, ledwie liznąłem miasta, ledwie zdążyłem poczuć jego absurd, a już niespodziewanie trzeba było lecieć dalej. Do Chicago. Bo tam działy się rzeczy wokół Roberta Lewandowskiego. A kiedy wokół Lewandowskiego zaczynają dziać się rzeczy, cała reszta schodzi na drugi plan - chyba najmocniej to odczujemy, gdy on na dobre zakończy karierę.

Dzień z życia korespondenta w USA podczas mundialu. WIDEO Interia Sport INTERIA.PL

Jak po sznurku

Ale po kolei. Uwielbiam to, co wydarzyło się w Chicago. Dość nieoczekiwanie włączył się najpiękniejszy mechanizm tej pracy - znasz kogoś, kto zna kogoś, kto też zna kogoś. W ten sposób dotarłem do Pawła Szynalika, dyrektora finansowego Chicago Fire - Polaka, który był mocno zaangażowany w sprowadzenie tutaj "Lewego". W Interii możecie przeczytać naszą rozmowę ze smaczkami, kulisami i kilkoma szczegółami.

Ta historia miała jeszcze jeden znakomity element. Pawła poznałem wcześniej w sklepie Chicago Fire - połączył nas język polski. Porozmawialiśmy chwilę - z mojej strony bez pojęcia, kto stoi obok (założyłem, że pracownik sklepu). Gdy skontaktowałem się z Pawłem w celu wywiadu, padło: wiesz, że my się już znamy?

W Chicago zrobiłem więc to, co było do zrobienia - a uwierzcie, szaleństwo wokół tego transferu jest niebywałe. Tam było fajnie, gorzej miało być dopiero w Miami. Na pewno macie takie dni, w których wszystko się nie zgadza, jakby Wszechświat się uwziął. Miał nadejść jeden z nich.

Najgorszy dzień mundialu, najlepszy mecz mundialu

Po lądowaniu w Miami nie wypuszczono nas z samolotu - z szeroko rozumianych przyczyn bezpieczeństwa siedzieliśmy w środku dokładnie 100 minut. Ostatecznie wysiedliśmy na najgorszym lotnisku świata. Okazało się, że z niego… dosłownie nie da się wyjść. Do hotelu miałem około trzech kilometrów. Planowałem się przejść, ale rzeczywistość tego miasta postawiła przede mną znak STOP. Tu z lotniska wychodzi się prosto na wielopasmową drogę bez chodnika - taką, która nie jest wyzwaniem, lecz proszeniem się o śmierć.

W sumie to jest jedna z najbardziej amerykańskich rzeczy, jakie widzę podczas tego mundialu. USA to kraj stworzony dla samochodów. Nawet zwykły wypad do sklepu wymaga taksówki. Kultura małych osiedlowych sklepików właściwie tu nie istnieje.

Próbując wydostać się z lotniska, zamówiłem przejazd przez aplikację. Kierowca kazał czekać 30 minut, ale na minutę przed tym, jak skasował zlecenie, napisał, że za chwilę będzie. Żartowniś. Z bezsilności - po 3,5 godziny lotu, dodatkowych 100 minutach w samolocie i trwającej łącznie dobrą godzinę próbie wydostania się z lotniska wziąłem zwykłą taksówkę - cena lotniskowa, ale nie da rady inaczej. 10 minut później byłem w hotelu, ale do odpoczynku było dalej, niż wspomniane 3 km. Na recepcji dowiedziałem się, że moja rezerwacja została skasowana. Była wprawdzie w pełni opłacona za dwie noce, które planowałem spędzić w Miami, ale rezerwacji już nie było. "Skasowali pana rezerwację, i co im (nam) pan zrobi". Hotel tłumaczył, że nie miał z tym nic wspólnego, ponoć skasował ją serwis, przez który rezerwowałem pokój. Z punktu widzenia recepcji sprawa była prosta: rezerwacji nie ma. Chce pan pokój? Trzeba zapłacić jeszcze raz. Nie chce pan płacić? Pokoju nie będzie.

Zapłaciłem, napisałem reklamację. Przyszedł moment, w którym pierwszy raz poczułem, że wyjazd marzeń nie zawsze jest pomalowany na ulubione kolory. Rekompensatą okazał się mecz Argentyna - Wyspy Zielonego Przylądka - jeden z tych, który pamięta się do końca życia. Czasami łapię się już nawet na tym, że przy niektórych meczach z przeszłości muszę się zastanowić, czy "robiłem je z trybun", wszystko zlewa się w całość, ale tu mam świadomość, że będę opowiadał wnukom. Po golu na 2:2 przez minutę siedziałem nieruchomo z szeroko otwartymi ustami - to mi się nie zdarza. Jeśli najlepszą pamiątką są wspomnienia, właśnie przywożę z USA taką (dodatkowo wzmocnioną niepodrabialnymi emocjami).

Ostatnie, co mogę robić, będąc wybrańcem losu i mogąc oglądać mundial od środka, jest narzekanie na cokolwiek. Ale fakt jest taki, że fizycznie mistrzostwa bywają wyczerpujące - zwłaszcza w kraju, gdzie wszędzie jest daleko. Są najczęściej drogie, czasem nielogiczne, wymagające niepojętej organizacji pracy.

Ale potem mundial daje ci taki mecz. I nagle cały rachunek zaczyna wyglądać inaczej.





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