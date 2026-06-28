Goal Morning, Polsko #16. Zrobili ze mnie głupka. Anglicy nie chcieliby Lewandowskiego

To jest tekst z serii "Goal Morning, Polsko" - zapisów w mundialowym dzienniku wysłannika Interii.

Mundial nabiera tempa. Mam wrażenie, że ostatnio więcej czasu spędzam w podróży niż w łóżku, ale taka specyfika turnieju rozgrywanego właściwie na całym kontynencie. Nocna trasa z Bostonu do Filadelfii, nocleg tylko po to, by następnego dnia ruszyć do New Jersey na mecz Anglia - Panama? Nic nadzwyczajnego. Skoro są to mistrzostwa świata, powinno być międzynarodowo. A przynajmniej międzystanowo, co przy USA wychodzi właściwie na to samo.

Problem polegał na tym, że wszystkie te kilometry pokonywałem prawdopodobnie najgorszym samochodem dostępnym w amerykańskich wypożyczalniach. Sam sobie jestem winien - dałem sobie go wcisnąć, nie przeczuwając, co robi Alexander, chłopak z wypożyczalni. Alexander to dobry pracownik, zasłużył na premię.

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Małe Mitsubishi? W sumie czemu nie

- Może być małe Mitsubishi? - Alexander ewidentnie wyczuł, że nie trafia na klienta, który liczy na wiele. Bo w sumie czemu nie. Ceny lepszych samochodów podczas mundialu potrafią zabić, choć wcześniej za podobną stawkę dostałem całkiem komfortowego sedana. Ale na mundialu nie szuka się komfortu, więc nie kręciłem nosem. Wystarczyło jednak wyjechać na autostradę, by pożałować.

Widziałem, że samochód był zadrapany chyba z każdej możliwej strony. Później ustaliłem, że otwierały się w nim tylko jedne drzwi (i bagażnik - wszystko, czego potrzebowałem w momencie wypożyczania). Silnik? Nie pracował, jak w tym poprzednim - trochę przypominał starego diesla. Ale dopiero na autostradzie poznałem jego właściwości. Cytując Quebonafide - "był głośny jak dziewczyny w Rio".

Matko, to o tym samochodzie była ta piosenka.

Przjechanie kilku kilometrów sprawiło, że zwątpiłem - musiałem stanąć na stacji i wygooglować, jak w automacie przeskoczyć na wyższy bieg. Normalnie "samo działa", ale nie tutaj. Choć google twierdziło, że powinno. Tymczasem 40 mil na godzinę, sześć tysięcy obrotów - nie chce się nic zmienić. Czekałem, aż dym pójdzie spod maski. Instyktownie zacząłem "pompować" pedał gazu - jak przy pompkach nożnych - pomogło, choć problem wracał właściwie po każdym przyhamowaniu. Ten samochód chyba po prostu lubi jeździć na "dwójce". Będę go ciepło wspominał.

(O, właśnie wstawiając poniższe zdjęcie widzę, że uroku dodaje zgubiony kołpak)

Czułem się dziwnie parkując moim maluszkiem wśród SUV-ów na stadionach MŚ INTERIA.PL

Mundial oglądany zza kierownicy

Ostatecznie jednak dojechałem wszędzie, gdzie miałem dojechać. Z Bostonu do Filadelfii, z Filadelfii do New Jersey. Samochód przeżył. Ja również, choć nie jestem pewien, czy nasze rozstanie będzie dla któregoś z nas szczególnie bolesne.

Finałem wycieczki był mecz Anglia - Panama. FIFA umieściła mnie w sektorze z angielskimi kibicami. To dość rzadka praktyka, ale stosowana na stadionie w New Jersey. Gdy miejsc dla mediów zaczyna brakować, organizator nie odmawia przyznania akredytacji, za to wydziela dziennikarzom fragment zwykłej trybuny. Lubię to, naprawdę. To mój siódmy wielki turniej - coraz częściej się przyłapuję na tym, że potrzebuję nowych bodźców, by go przeżywać inaczej. Skoro nie ma polskiej kadry, to ich szukam z dala od trybuny prasowej.

Uznałem, że skoro FIFA umieściła mnie wśród angielskich kibiców, wypada wykorzystać tę okazję do badań naukowych. Byłem ciekaw, jak po latach ocenia się tam bohaterów z niedalekiej przeszłości. Zacząłem pytać, kto był lepszy w swojej najlepszej formie: Wayne Rooney czy Robert Lewandowski. Zasady były proste. Obaj znajdują się w jednej drużynie. Jeden wychodzi w podstawowym składzie, drugi zaczyna na ławce. Czterech na pięciu Anglików nie miało wątpliwości: gra Rooney, Lewandowski jest rezerwowym. Pozwolę sobie stwierdzić - bez badań - że w Polsce głosy rozłożyłyby się 5:0 za "Lewym".

Czas na Las. Las Vegas

Wystarczy tego jeżdżenia, człowiek by sobie polatał. Minęły już cztery dni od zmiany czasu z kalifornijskiego (minus 9 godzin w stosunku do Polski) na nowojorski (minus 6 godzin). Coś za spokojnie w organiźmie, który żyje w stałym jet lagu - czas najwyższy przywrócić te kolejne trzy godziny różnicy. Kolejnym przystankiem będzie Las Vegas - miasto, które nie jest gospodarzem mundialu, nie ma stadionu turniejowego i teoretycznie nie powinno mieć z mistrzostwami świata wiele wspólnego, ale jest wręcz nośnikiem ciekawych materiałów - także będących blisko mundialu

Tyle teoria.

Jestem przekonany, że nawet przy okazji mundialu da się stamtąd przywieźć worek tekstów. W końcu to miejsce zbudowane na przekonaniu, że zawsze może wydarzyć się coś niespodziewanego. A po podróży samochodem, w którym działały tylko jedne drzwi, a silnik uparcie twierdził, że drugi bieg na autostradzie jest OK, Las Vegas nie wydaje się już szczególnie ryzykowne.

Widok na MetLife Stadium w New Jersey INTERIA.PL





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