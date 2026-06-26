Goal Morning, Polsko #16. W Europie jest jakoś inaczej

To jest tekst z serii "Goal Morning, Polsko" - zapisów w mundialowym dzienniku wysłannika Interii.

Manhattan zrobił się żółty

W dniu meczu Ekwadoru z Niemcami Manhattan został przejęty. Ekwadorczycy byli na Times Square, w metrze, na chodnikach, pod lokalami. Tam, gdzie dało się zmieścić dziesięć osób, było dwudziestu Ekwadorczyków. Po chwili pojawiała się muzyka. Potem taniec. A następnie kolejni Ekwadorczycy.

Nowy Jork jest miastem przyzwyczajonym do tłumów, hałasu i ludzi z każdego zakątka świata. Trudno zrobić tutaj wrażenie samą obecnością. Ekwadorczykom się udało. Oni rozgościli się w mieście ze swoją radością.

To kolejna rzecz, którą wyciągam z tego mundialu: latynoscy kibice są wyjątkowi. A gdy się do nich uśmiechniesz, stajesz się jednym z nich.

W Europie styl jest inny

W Europie kibicujemy trochę inaczej. Chcemy pokazać swoją siłę. Musimy być słyszalni, zwarci i dobrze zorganizowani. Są przyśpiewki, odpowiedzi pomiędzy sektorami, oprawy, flagi i próba zdominowania przeciwnika. Często traktujemy doping jak pojedynek, który należy wygrać niezależnie od wyniku na boisku. Latynosi - przynajmniej na mundialu, piłka klubowa to inna para kaloszy - nie potrzebują przeciwnika, żeby dobrze się bawić. Nie muszą nikomu udowadniać, że są głośniejsi. Wystarczy muzyka puszczona z głośnika, kawałek chodnika i ludzie stojący obok. Kibicowanie nie jest u nich demonstracją siły. Bardziej przypomina wspólne święto, na które zaproszony jest każdy, kto akurat przechodzi ulicą. Nie pytają, komu kibicujesz. Wiedzą, że jak wciągną cię do zabawy, to już im.

Powoli zaczynam tym przesiąkać.

Pierwszy raz poczułem to naprawdę podczas meczu otwarcia turnieju, który oglądałem z Meksykanami w meksykańskiej restauracji. Ale to samo dzieje się za każdym razem, gdy spotyka się nację od Meksyku na południe.

I po doświadczeniach z Times Square, przyłapałem się na tym, że to faktycznie działa, bo w czwartek kibicowałem Ekwadorowi, choć im dłużej trwa ten mundial, tym mniej interesuje mnie jego sportowa warstwa - na to przyjdzie czas, od tego są decydujące fazy. Ale ta pierwsza to po prostu wspólna zabawa.

Ciekawsze od ustawienia zespołu bywa to, dlaczego ktoś przeleciał pół świata bez biletu. Ciekawsze od statystyk jest obserwowanie ludzi, którzy na kilka godzin zapominają o codzienności. Ciekawsze od konferencji prasowej może być spotkanie z kibicami, którzy nie potrzebują wspólnego języka, aby zaprosić cię do swojego świata. Fajnie jest móc obserwować, co futbol daje ludziom.

A daje im pretekst, by być szczęśliwymi. By wywieszać flagi na ulicach obcego miasta. Tańczyć z nieznajomymi. Rozmawiać z człowiekiem, którego prawdopodobnie nigdy więcej się nie zobaczy.

Przyjechałem na ten turniej opowiadać o piłce nożnej. Coraz częściej mam jednak wrażenie, że sama piłka jest tylko punktem wyjścia. Najciekawsze jest wszystko, co dzieje się dzięki niej.





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