Goal Morning, Polsko #14. Z czym kibicom z całego świata kojarzy się Polska? Nie tylko z "Lewym"

To jest tekst z serii "Goal Morning, Polsko" - zapisów w mundialowym dzienniku wysłannika Interii.

Trzy dni w Los Angeles, sześć godzin w samolocie i kolejne trzy godziny odebrane przez zmianę strefy czasowej po tym, jak dopiero przyzwyczaiłem się do tej kalifornijskiej. Wróciłem do Nowego Jorku trochę zdezorientowany, ale też przekonany, że właśnie tutaj mundial naprawdę żyje. Na Times Square zapytałem kibiców z różnych stron świata, z czym kojarzy im się Polska. Bo właściwie czemu nie?

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Nowy Jork jest na razie numerem jeden

Nowy Jork jest dla mnie absolutnym numerem jeden. Gdyby ktoś powiedział mi, że całą pozostałą część mundialu mam spędzić w tym mieście, spytałbym: gdzie podpisać? Zwłaszcza że to tutaj odbędzie się finał, a w najbliższym czasie czekają mnie dwa kolejne mecze oglądane ze stadionu - z udziałem mocarzy: Anglii i Niemiec (choć w sumie z tą Anglią to po wtorku chyba różnie).

Nowy Jork ma wszystko, czego potrzebuję podczas tego turnieju. Jeśli chce się spotkać kibiców wszystkich drużyn - to tylko tu. Jeśli chce się poczuć, czym jest puls miasta - też tylko tu. Los Angeles pod tym względem totalnie rozczarowało, już wczoraj pisałem, że tamtejsze centrum jest jak Manhattan w trybie samolotowym - jest puste. A gdy się przyjeżdża na mundial, chce się nim oddychać z innymi. Z czterech miast, które odwiedziłem - były jeszcze Boston i Filadelfia - tylko tutaj zastałem atmosferę szerszą niż tę na stadionie (która jest rzecz jasna wszędzie). Choć ograniczoną jedynie do Times Square.

Postanowiłem to wykorzystać i nagrałem rolkę, w której zadawałem kibicom jedno proste pytanie: jakie masz pierwsze skojarzenie, gdy słyszysz "Polska"? Materiał można zobaczyć w naszych mediach społecznościowych. Same odpowiedzi stworzyły jednak interesujący obraz kraju widzianego z zewnątrz.

Kibice Brazylii, Niemiec i Portugalii odpowiedzieli właściwie bez zastanowienia: Robert Lewandowski. Było to wkalkluowane w ankietę. Kolumbijczykom skojarzyliśmy się po prostu z piłką nożną. Angielce - ze "wspaniałym krajem", innemu Anglikowi ze spokojem na ulicach, a kibicka odziana we flagę Iraku powiedziała, że z "ludźmi, których można pokochać za ich chęć niesienia pomocy".

Zawsze miło, nawet jeśli pod kątem reprezentatywności ta ankieta wzorem z Sevres nie zostanie.

Organizm zaczyna wystawiać rachunek. Nie przeszkadza mi to

Po kilkunastu dniach turnieju coraz mocniej odczuwam fizyczne zmęczenie. Loty, wielogodzinne przejazdy samochodem, zmiany hoteli, stref czasowych, lotniska, samoloty, mecze, konferencje, nagrania i - szerzej - praca - zaczynają się nawarstwiać. Uwielbiam to.

Nigdy nie wiem, jaki jest dzień tygodnia - naprawdę. Za to wiem, kto dziś gra. To ciekawe doświadczenie dla głowy, która jest tak przebodżcowana, że przestaje kodować zdarzenia. Widziałem dopiero cztery stadiony, ale przyłapałem się na tym, że nie umiem przypomnieć sobie wyglądu dwóch z nich - jakbym tam nie był. To najlepiej pokazuje, jak bardzo mundial odrywa od rzeczywistości.

Ale to jest rodzaj zmęczenia, z którym człowiek błyskawicznie się zaprzyjaźnia. Czuję, że realizuję marzenie o mundialu rozgrywanym w kraju tylu kultur, języków i historii. W kraju, którego można uczyć się właściwie codziennie, bo tak naprawdę zawiera wewnątrz siebie pięćdziesiąt małych krajów. Dlatego każdemu życzę pracy przy mundialu. Zmęczenie minie szybko, wspomnienia zostaną na zawsze.





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