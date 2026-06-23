Goal Morning, Polsko #13. Przeżyłem dzień w Los Angeles za 100 zł. Nie chcę powtarzać

To jest tekst z serii "Goal Morning, Polsko" - zapisów w mundialowym dzienniku wysłannika Interii.

Na początku ustaliłem najważniejszą zasadę: to nie miała być zabawa w przeżycie za wszelką cenę, bo zawsze można nie jeść przez cały dzień i pić wodę z kranu, po czym wieczorem ogłosić sukces. Chciałem spróbować przeżyć za 100 zł możliwie normalny dzień. Zjeść trzy posiłki, pić jak człowiek, skorzystać z komunikacji miejskiej i zobaczyć kilka najważniejszych miejsc w Los Angeles.

Mój budżet po przeliczeniu wynosił około 27 dolarów. To zapewne mniej więcej tyle, za ile musi swój dzień przeżyć nie jeden mieszkaniec Los Angeles - miasta będącego zagłębiem wysokich cen, a jednocześnie pełnym ludzi, którzy na duże wydatki nie mogą sobie pozwalić.

Los Angeles za 27 dolarów? "Nie ma szans"

Przy Olvera Street, jednej z najstarszych i najbardziej charakterystycznych ulic miasta, zatrzymałem się przy niewielkim stoisku z tacos. Sprzedawcę - jest na zdjęciu - zapytałem, czy jego zdaniem 27 dolarów wystarczy na cały dzień życia w Los Angeles. - Nie dasz rady. Nie ma szans. W tym mieście wszystko jest drogie. Za sam parking trzeba zapłacić 25 dolarów.

- Ale ja nie mam samochodu. Poruszam się komunikacją.

- Faktycznie, komunikacja jest tania, ale raczej nie położysz się dziś najedzony.

Kupiłem u niego tacos za 4,75 dolara. Było niewielkie, raczej niesycące, a walory smakowe - z szacunku do otwartości rozmówcy - po prostu przemilczę. Ale wyzwanie to wyzwanie. Obok były restauracje, gdzie burrito kosztowało po 12 dolarów. Wybór dokonywał się sam.

Śmiesznie tania komunikacja

Dzień rozpocząłem od zakupów w popularnej sieci, która ma w nazwie liczbę 711. Chyba wiem, kto mógłby zostać jej twarzą w Polsce, gdyby i u nas się otworzyła.

Za niewielki jogurt i dwie litrowe butelki wody zapłaciłem 6,50 dolara. To nie był dzień na wybrzydzanie. Z pomocą przyszła komunikacja miejska. Jeden przejazd metrem kosztował 1,25 dolara, ale po opłaceniu czterech można było jeździć przez resztę dnia bez dodatkowych kosztów. Do tego musiałem zapłacić dwa dolary za wydanie karty, na którą ładuje się bilety.

Półdarmowe metro pozwoliło na zwiedzanie - zobaczyłem centrum, Olvera Street (tzw. historyczne centrum, pełne meksykańskich barw i takich też stoisk), a później Hollywood. Przejazd samochodem zamawianym poprzez aplikację w każdym przypadku oznaczałby wydanie 30-50 dolarów.

Olvera Street - historyczne centrum Los Angeles INTERIA.PL

Centrum miasta, w którym nie było ludzi

Kolejny szok przeżyłem po wyjściu w Downtown Los Angeles. Byłem w samym środku dnia, w godzinach pracy, pomiędzy ogromnymi budynkami jednego z największych miast Stanów Zjednoczonych. Wyglądało to jak Manhattan, tylko że tam nie było ludzi. Zatem Manhattan w trybie samolotowym. Jakby ktoś zbudował scenografię wielkiego miasta, ale zapomniał zaprosić statystów.

Idąc przez miasto, mijałem za to dziesiątki osób bezdomnych. Niektóre spały na chodnikach, inne siedziały przy namiotach albo przemieszczały się z całym dobytkiem umieszczonym w wózkach. O przyczynach i skali bezdomności w Los Angeles piszę w osobnym reportażu dla Interii, ale przy tym widoku poczułem, że moje wyzwanie jest chyba za łatwe.

Nawet jeśli po obiedzie byłem głodny, ale formalne założenie zostało spełnione: posiłek numer dwa zaliczony (mój żołądek miał na ten temat nieco inne zdanie).

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Hollywood, czyli Krupówki na sterydach

Po obiedzie pojechałem metrem do Hollywood. I jak obuchem w głowę - z całej mojej dotychczasowej wyprawy po USA właśnie to miejsce rozczarowało najbardziej. Hollywood Boulevard okazał się mieszaniną tandety, tłoku i naciągactwa. Ludzie przebrani za Batmanów namawiają do zdjęć, uliczni handlarze wciskają wycieczki, a jeden nawet obiecuje personalizację na jednej z pustych gwiazd na bulwardzie. Jeżeli ktoś nie przepada za Krupówkami, a chciałby poczuć nieprzyjemne ciarki na ciele, powinien wyobrazić sobie ich wersję do potęgi.

Największą zaletą tej atrakcji była cena. Spacer pozostawał darmowy, choć za cenę wyzwisk od rasisty - wystarczyło odmówić ciemnoskóremu "przyjacielowi" kupna czegoś, czego zapewne nie potrzebuje nikt na świecie.

Kolacja kosztowała mnie 4,25 dolara i była zwykłą bułką z kurczakiem z marketu. Ostatecznie wydałem zatem około 24 dolarów. W sensie księgowym eksperyment zakończył się więc sukcesem - da się przeżyć dzień w Los Angeles za 100 zł. Z tym, że powtórka odebrałaby mi już chęć do bycia na mundialu.

Jutro zjem normalnie - nawet jeśli znów czeka mnie lot (wracam do Nowego Jorku, w najbliższych dniach zagrają tam i Niemcy, i Anglicy). Największym luksusem dnia nie było jednak Hollywood, a to, że rano nie muszę zaczynać od nowa. Doceniam mocno.

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