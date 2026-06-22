Goal Morning, Polsko #12. Stadion za miliardy, a pół km dalej nie ma mundialu

To jest tekst z serii "Goal Morning, Polsko" - zapisów w mundialowym dzienniku wysłannika Interii.

W sobotę późnym wieczorem dotarłem do Kalifornii. Do tej pory wybierając nocleg, kierowałem się różnymi kryteriami - w Nowym Jorku miało być centrum wydarzeń (Manhattan), w Bostonie przydrożny motel w amerykańskim stylu, w Filadelfii korzystałem z gościny rodziny mojej żony i trafiłem do serialowej dzielnicy willowej. Tym razem miało być pragmatycznie - blisko stadionu, więc de facto daleko od Los Angeles. Mecz Belgia - Iran rozpoczynał się w niedzielę o godzinie 12, więc logisyka brała górę nad walorami turystycznymi. Ale i tu można się czegoś nauczyć.

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Stadion, którego nie widać

SoFi Stadium jest kolosem. Obiektem, który kosztował miliardy dolarów, gości najważniejsze wydarzenia sportowe i z zewnątrz wygląda bardziej jak futurystyczne lotnisko niż miejsce do grania w piłkę. Jego efektowność jest dokładnie odwrotnie proporcjonalna do atmosfery w mieście. Nie mówiąc już o tym, że stadion... zupełnie nie jest widoczny nawet z bliska.

Jeszcze niespełna kilometr od obiektu szedłem przez dzielnicę niskich, parterowych domów jednorodzinnych. Niektóre wyglądały skromnie, całe otoczenie sprawiało wrażenie znacznie biedniejszego od amerykańskich przedmieść, które oglądałem podczas noclegów w Pensylwanii. Słowem - tak dużej dysproporcji pomiędzy wyglądem (i kosztem) stadionu, a jego najbliższą okolicą, jeszcze w Ameryce nie widziałem. Sam SoFi pojawia się nagle, ale nawet na zdjęciu głównym do tego tekstu widać, że nie jest wysoki - wszystko za sprawą umieszczenia jego pierwszych poziomów... pod powierzchnią ziemi (inaczej by nie mógł powstać ze względu na bliskość lotniska i ograniczenia wysokości tutejszej zabudowy). Obiekt ma osiem poziomów, z czego wyjście na ulicę znajduje się na poziomie... piątym.

Najlepszy stadion, na jakim byłem

O samym SoFi Stadium szerzej piszę w osobnym tekście dla Interii, ale tutaj pozwolę sobie na czysto subiektywną ocenę: nigdy nie byłem na lepszym stadionie, a kilka miałem okazję odwiedzić - choćby brazylijską Maracanę. Pod względem nowoczesności SoFi znajduje się jednak w innej kategorii. Być może konkurować z nim może Santiago Bernabeu po przebudowie. Tyle że SoFi ma argument, z którym naprawdę trudno dyskutować: zawieszony nad boiskiem gigantyczny ekran. Żadne słowa, ani żadne zdjęcie nie odda wrażenia, gdy widzi się na żywo tę wielką, dwustronną konstrukcję, która właściwie staje się częścią widowiska. Człowiek może patrzeć na boisko, ale wzrok i tak co chwilę ucieka kilka pięter wyżej.

Amerykanie potrafią budować stadiony tak, by sam obiekt był wydarzeniem. Ta myśl śledzi mnie, odkąd wszedłem na pierwszy z nich. Te stadiony są inne niż w Europie, mają w sobie pierwiastek czegoś niespotykanego. Nie są robione od linijki, każdy właściwie się czymś wyróżnia. Oczywiście na niektórych europejskich stadionach czuje się historię. Na SoFi czuje się budżet.

Mundial kończy się przy bramach

Jeszcze większym zaskoczeniem niż droga na stadion było jednak to, co zobaczyłem po meczu. A właściwie: czego nie zobaczyłem. Wracałem do hotelu mniej więcej dwie-trzy godziny po ostatnim gwizdku. Będąc pół kilometra od stadionu, na którym właśnie odbył się mecz mistrzostw świata, nie było już żadnego śladu po mundialu. Żadnego, najmniejszego. Można było odnieść wrażenie, że na co dzień jest to okolica, w którym toczy się zwykłe - by nie powiedzieć nudne - życie, ale tu toczyło się takie chwilę po spotkaniu. Żadnej atmosfery, jakby nic się nie wydarzyło. Nie spotkałem ani jednego kibica.

To jedna z największych różnic między tym mundialem a turniejami rozgrywanymi w Europie. Tam mistrzostwa częściej przejmują centra miast. Tu - coraz częściej to dostrzegam - ich po prostu nie ma. No, chyba że na Manhattanie.

Widok z biura prasowego na SoFi Stadium INTERIA.PL

Widok na Inglewood INTERIA.PL





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