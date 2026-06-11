Goal Morning, Polsko #1. Bilety za 10 tysięcy dolarów, ale "jaki mundial"?

To jest tekst z serii "Goal Morning, Polsko" - zapisów w mundialowym dzienniku wysłannika Interii.

Problem z wizą

Aby znaleźć się w USA, trzeba było przejść drogę przez mękę. Niby Polskę obowiązuje już ruch bezwizowy, ale medialni doradcy pracujący przy FIFA ostrzegali, że dla własnego bezpieczeństwa warto się jednak o wizę pokusić. Strona, na której wypełnia się wniosek, pamięta jeszcze czasy początków Internetu i ostatnie, co można o niej powiedzieć, to że działa płynnie. Wypełnienie formularza, które powinno zająć 40 minut, przeciąga się do pięciu-sześciu godzin. Można wręcz żartować, że amerykańska administracja robi to specjalnie, by zniechęcić obcokrajowców do pomysłu odwiedzenia Stanów.

Najwidoczniej nie wszyscy wykazali się cierpliwością, bo sam byłem świadkiem, jak w "mojej" kolejce do kontroli paszportowej w Nowym Jorku jedna para prawdopodobnie została zawrócona. W moim przypadku rozmowa była krótka.

- Jaki jest cel wizyty w USA?

- Jestem dziennikarzem, będę pracował przy mistrzostwach świata.

- Jakie mecze pan zobaczy?

- Zaczynam od Brazylia - Maroko, później Norwegia - Irak.

- Pytam, bo zastanawiałem się, czy spotkamy się na stadionie. Ja mam bilety na Francja - Senegal - chwalił się urzędnik podczas kontroli. Wpuścił mnie bez problemu, z uśmiechniętym "welcome" na twarzy.

Urzędnik był jednym ze szczęśliwców, których stać na bilet. FIFA przy ich dystrybucji zdecydowała się tym razem zastosować model dynamicznych cen - świetnie znany z amerykańskiego rynku. Z grubsza polega on na braku stałej ceny, a reagowaniu na zapotrzebowanie. Im wyższe, tym cena bardziej ekskluzywna.

Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEO SARAH LAI / AFPTV / AFP AFP

Polak z Nowego Jorku czeka na spadek cen biletów

Z lotniska odebrał mnie Artur Kurasiewicz, założyciel i prezes klubu Stal Mielec Nowy Jork. Do Ameryki wyemigrował już 34 lata temu. Raczej nie narzeka. Jeździ samochodem marki premium, pracuje w finansach przy Wall Street. Widział z bliska mistrzostwa świata w 1994 roku, teraz też chce, ale nawet jego ceny trochę odstraszają.

- Chcemy iść dużą grupą przynajmniej na jeden mecz, tak by wypadało, skoro się mieszka w Nowym Jorku.

- Ile teraz kosztują bilety? - pytam.

- Najtańszy na MetLife Stadium na dziś to 500 dolarów. Na mecz Norwegia - Senegal. Liczymy na to, że spadnie do 300. A cały czas mówimy o wejściówkach na sektory, na których "siedzi się z gołębiami", na samej górze. Wyższa kategoria to 700-800 dolarów. Może trzeba będzie się szarpnąć, choć byliśmy też przed rokiem podczas klubowych mistrzostw świata i na dobę przed meczem bilety poleciały na łeb, na szyję - mówi.

Artur dowozi mnie pod sam hotel na Manhattanie. Hotel to za duże słowo - nawet podczas rezerwacji nie było mowy o wynajmowaniu pokoi, tylko kabin. Moja to około 10-metrowa klitka, jednak nie chcąc zbankrutować przy chęci bycia w centrum Nowego Jorku, rozwiązanie wydaje się optymalne. Do tego widok z okna na 21. piętrze nie jest najgorszy. Ale nawet przy tak szerokim spojrzeniu na Nowy Jork, nie da się dostrzec śladu mistrzostw. Jeśli mija się kibiców w narodowych barwach - głównie Szkotów - to jednostki. Na jednego takiego przypada 20-30 miejscowych w koszulkach New York Knicks. Być może zmieni się to po finałach NBA, jednak póki co to właśnie mecz z San Antonio Spurs o tytuł najlepszej drużyny świata przyciąga największą uwagę. Wracając z biura akredytacyjnego, gdzie odebrałem swoją przepustkę na stadiony, mijałem bary, w których gromadzili się kibice chcący oglądać koszykówkę. Bilety do postawionego w samym sercu Manhattanu Madison Square Garden kosztowały dużo drożej niż te na mundial i z łatwością przebijały 10 tys. dolarów.

Ceny zresztą będą tematem najbliższych tygodni. Pociąg z centrum Nowego Jorku na MetLife Stadium kosztuje 105 dolarów w dwie strony (a i tak obniżono ze 150). Autobus dużo mniej, bo 20, ale jeszcze niedawno cena wynosiła 80 dolarów (zmniejszono po dofinansowaniu ze strony miasta). Kurs w jedną stronę zamówiony przez popularną aplikację przejazdową - 100 dolarów. Ja mam szczęście, bo jestem dziennikarzem, a tym FIFA zapewnia transport na stadion i z powrotem specjalnymi autokarami, ale w pozostałych przypadkach można to skwitować słowami: to nie są mistrzostwa dla wszystkich. Nigdy nie były, ale tym razem pod kątem zamknięcia dla "zwykłych" ludzi, pobite zostały wszelkie granice.

Widok z okna mojego hotelu materiały prasowe

Widok z okna mojego hotelu materiały prasowe

Artur Kurasiewicz, prezes Stali Mielec Nowy Jork INTERIA.PL





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