To jest tekst z serii "Goal Morning, Polsko" - zapisów w mundialowym dzienniku wysłannika Interii.

Ale po kilku tygodniach w USA najmocniej nie zostają w głowie rzeczy oczywiste. Zostają detale. Rzeczy codzienne, przez Amerykanów pewnie niezauważalne, a dla przybysza z Europy kompletnie wybijające z rytmu. To nie jest więc tekst o tym, czy Ameryka jest lepsza, gorsza, bogatsza albo biedniejsza. To tekst o tym, co najbardziej zaskoczyło mnie w kraju, który podczas mundialu pokazuje światu wersję eksportową: stadiony, hymny, fajerwerki, wielkie flagi, show i perfekcyjną organizację.

A potem wystarczy zjechać z trasy, pójść do marketu, wsiąść do metra albo porozmawiać z człowiekiem na przystanku, żeby zobaczyć państwo znacznie bardziej skomplikowane. Oto lista rzeczy, które po prostu mnie zaskoczyły.

Dzień z życia korespondenta w USA podczas mundialu. WIDEO Interia Sport INTERIA.PL

1. Kierowcy jadą jak z tempomatu. Ale nie licz, że ktoś ci odpuści

Pierwsze zaskoczenie przyszło na autostradzie. Wydawałoby się, że kraj wielkich pick-upów, ogromnych SUV-ów i kultu samochodu będzie też krajem ludzi cisnących gaz, jakby każdy miał prywatny casting do kolejnej części "Szybkich i wściekłych". Tymczasem - z nielicznymi wyjątkami - Amerykanie jeżdżą zaskakująco przepisowo.

Jeśli ograniczenie wynosi 65 mil na godzinę, kierowcy - jakby wszyscy się umówili - ustawiają tempomat i jadą dokładnie 65. Bez zapisu drobnym druczkiem, że "trochę dodamy, bo droga pusta". Efekt bywa dla Europejczyka osobliwy: trzy samochody jadą trzema pasami obok siebie, równo, równolegle, jakby ktoś narysował ich ruch linijką. Nikt nikogo nie wyprzedza, nikt nie mruga światłami, nikt nie próbuje pokazać, że jest ważniejszy. Autostrada zmienia się w ruchomą planszę, po której wszyscy przesuwają się w tym samym tempie.

Ale ta przepisowość ma drugą stronę. W USA dużo trudniej zauważyć kulturę "puszczania" innych kierowców. Jeśli popełnisz błąd, zajmiesz zły pas i nagle musisz wbić się na właściwy, nie licz, że ktoś po prostu zwolni i zrobi ci miejsce. W Polsce czy w wielu miejscach Europy kierowcy potrafią być nerwowi, ale często w ostatniej chwili wpuszczą zagubionego człowieka, bo każdy wie, że czasem GPS kłamie, pas nagle się kończy albo tablica pojawia się za późno.

W Ameryce wygląda to inaczej. Jeśli chcesz zmienić pas, to twoja sprawa. Jeśli musisz się wcisnąć, to też twoja sprawa. A gdy już wykorzystasz moment i zajmiesz wolną przestrzeń, możesz spodziewać się klaksonu. Nie dlatego, że ktoś jechał szybko. Raczej dlatego, że naruszyłeś jego porządek.

To chyba najlepiej opisuje tutejszy ruch: bardzo dużo dyscypliny, bardzo mało improwizowanej życzliwości. Każdy pilnuje swojego pasa. Dosłownie i w przenośni.

2. Wyprawa do zwykłego marketu jest wydarzeniem

W USA po brakujący produkt nie wyskakuje się do sklepu. Do sklepu się jedzie. Czasem kilka minut, czasem kilkanaście, czasem taką trasą, która pieszo nie ma żadnego sensu. Albo wręcz nie istnieje jako trasa dla pieszego.

Ameryka jest krajem zaprojektowanym pod samochód w stopniu, który z europejskiej perspektywy bywa absurdalny. Niby człowiek to wie. Niby oglądał filmy, widział przedmieścia, ogromne parkingi i markety wielkości hangarów. Ale co innego wiedzieć, a co innego naprawdę spróbować kupić jedną rzecz.

W Polsce, nawet jeśli mieszka się poza centrum, zwykle gdzieś jest mały sklep. W wielu miejscach USA tak to nie działa. Tu codzienność jest zorganizowana inaczej: wielkopowierzchniowy market, ogromny parking, wózek, zakupy na kilka dni, powrót samochodem. Sklep nie jest częścią spaceru. Sklep jest celem wyprawy.

Najbardziej uderza to, że czasem market widać. Jest niedaleko - na mapie wygląda, jakby dało się dojść. A potem okazuje się, że między tobą a wejściem są wielopasmowe drogi, brak chodników, brak przejść, pobocze, trawa, parkingi i infrastruktura, która krzyczy: "Nie przewidziano tu człowieka bez auta". Ewentualnie dwukilometrowy odcinek w linii prostej, da się załatwić ośmiokilometrowym spacerem dookoła. I wtedy zaczyna się rozumieć, że amerykański rozmach ma cenę. Wszystko jest duże, przestronne, szerokie. Tyle że między tymi punktami trzeba się jakoś przemieszczać.

3. Skala bezdomności jest czymś, na co trudno się przygotować

Trzecia rzecz nie jest już ciekawostką. Jest wstrząsem. Bezdomność w USA widać mocniej, niż się spodziewałem. Nie jako pojedyncze osoby śpiące na ławce. Raczej jako stały element krajobrazu wielkich miast. W Los Angeles to potrafi uderzyć w samym środku dnia. Puste downtown, szerokie chodniki, wielkie budynki i nagle dziesiątki ludzi, którzy żyją na ulicy. Namioty, samochody zamienione w mieszkania, prowizoryczne konstrukcje pod wiaduktami, ludzie niosący cały swój dobytek.

Jeszcze mocniejsze uderzenie przyszło w Filadelfii. Stadion, pełne trybuny, patriotyczna oprawa, przelot samolotów, mundialowa duma miasta. A potem wystarczyło pojechać dziesięć minut do Kensington. Tam kończy się Ameryka z folderu promocyjnego. Zaczyna się dzielnica, która wygląda jak rana. Ludzie leżą na chodnikach, siedzą pod zamkniętymi sklepami, są wygięci w pół, bez kontaktu z otoczeniem. W komunikacji miejskiej wiszą plakaty ostrzegające przed fentanylem, ale po wizycie w Kensington trudno uciec od myśli, że część ludzi system uznał już za straconych.

To jest najbardziej przerażające w Ameryce: że najbogatszy, najbardziej widowiskowy świat może istnieć tuż obok świata kompletnego rozpadu. I dzieli je zaledwie krótka chwila w samochodzie.

4. Legalni imigranci często nie mają z Trumpem takiego problemu, jak można by zakładać

Przyjeżdżając do USA, łatwo założyć prosty podział: imigranci przeciwko Donaldowi Trumpowi, miejscowi zwolennicy lub przeciwnicy zależnie od stanu, klasy społecznej i poglądów. Tymczasem w rozmowach, które prowadziłem, obraz był bardziej skomplikowany.

Wielu legalnie mieszkających w USA imigrantów wcale nie wypowiadało się o Trumpie z taką wrogością, jakiej można by oczekiwać z europejskiej perspektywy. Powtarzało się jedno: jeśli ktoś ma papiery, jeśli przeszedł formalną drogę, jeśli pracuje i uważa, że USA dały mu szansę, często patrzy na twardą politykę migracyjną mniej emocjonalnie. Niektórzy mówili wprost: Ameryka dała mi możliwość zarabiania, więc jestem wdzięczny niemal bezkrytycznie.

Z drugiej strony miejscowi, zwłaszcza w dużych miastach, potrafili reagować na Trumpa bardzo ostro. W strefie kibica w Nowym Jorku, podczas transmisji meczu USA - Paragwaj, pokazanie go na ekranie skończyło się gwizdami. Wielu zagadanych Amerykanów wytaczało argumenty: zbyt bogaty, by dobrze rządzić; nie rozumie ludzi; jest złym człowiekiem; Ameryka jest dla niego mocarstwem, a nie ludźmi ją budującymi.

Największe zaskoczenie polega więc nie na tym, że Ameryka jest podzielona. To wiedzą wszyscy. Zaskoczenie polega na tym, że te podziały nie zawsze idą liniami, które człowiek z zewnątrz uznałby za oczywiste.

5. Ludzie są otwarci w stopniu, który potrafi zawstydzić

Nie wiem, ile w tym wpływu mundialu, a ile zwykłej amerykańskiej kultury rozmowy, ale otwartość spotykanych osób była momentami zdumiewająca. W USA czasem wystarczy na kogoś spojrzeć, by usłyszeć: "Hey, how you doin'?".

Rozmowa potrafi w ciągu minuty wyjść daleko poza "skąd jesteś?", choć na informację, że z Polski - z jakiejś przyczyny spotkać się można jedynie z entuzjazmem. Nagle ktoś opowiada, gdzie mieszka, czym się zajmuje, co myśli o mieście, dlaczego lubi albo nie lubi mundialu, gdzie warto pojechać, na co uważać, z kim pogadać. Można odnieść wrażenie, że budowanie relacji jest tu sportem narodowym. Przykładów mam dziesiątki. Najbardziej symboliczna sytuacja wydarzyła się w Chicago. Byłem w strefie kibica Chicago Fire. Rzecznik klubu w jakiś sposób zorientował się, że kręcący się tam ja jest dziennikarzem, z którym dzień wcześniej wymieniał maile. I gdy wychodziłem ze strefy, pobiegł za mną, żeby zamienić kilka zdań.

To jest właśnie Ameryka w najlepszym wydaniu. Bezpośrednia, energiczna, nastawiona na kontakt. Kraj, w którym obcy człowiek potrafi w kilka minut stać się kimś, kto podaje ci dalej kolejny kontakt, kolejną historię, kolejny trop. I może dlatego USA tak trudno jednoznacznie opisać. Bo to kraj pełen sprzeczności. Kierowcy są zdyscyplinowani, ale nie zawsze uprzejmi. Sklepy są ogromne, ale trudno dojść do nich pieszo. Stadiony są kosmiczne, ale tuż obok widać biedę, której nie da się wyrzucić z głowy. Imigranci nie zawsze myślą tak, jak podpowiadałby europejski stereotyp. Ludzie bywają niewiarygodnie otwarci, choć system, w którym żyją, potrafi być bezwzględny dla tych, którzy się potkną.

Ameryka z bliska nie jest ani snem, ani koszmarem. Jest jednym i drugim naraz. I właśnie to zaskakuje najmocniej.

Taylor Fritz - Alexander Zverev. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport