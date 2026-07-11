Głośno wokół Argentyny i sędziów. Trener przemówił. Nie przejdzie bez echa

Reprezentacja Argentyny w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu (dokładnie o godzinie 3:00) zacznie bój w ćwierćfinale mistrzostw świata przeciwko Szwajcarii. Przypomnijmy, że w tym turnieju "Albicelestes" wygrali grupę z Austrią, Algierią i Jordanią, następnie w 1/16 finału po dogrywce ograli Republikę Zielonego Przylądka, a w 1/8 finału przeciwko Egiptowi wrócili ze stanu 0:2 i trzema ciosami w 13 minut nie dopuścili nawet do dogrywki.

W mediach społecznościowych i światku dziennikarskim trwa debata o tym, czy obrońcy tytułu są faworyzowani przez sędziów. Takie głosy słychać już od pierwszego spotkania z Algierią, gdy Szymon Marciniak nie pokazał choćby żółtej kartki za atak Lionela Messiego na Aissę Mandiego, a wielu domagało się czerwonej. Debata podniosła się znowu po starciu z Egiptem. Wysłannik programu "El Chiringuito de Jugones" na mundial Juanfe Sanz donosił nawet, że niektórzy członkowie rodzin hiszpańskich piłkarzy byli "bardzo zdenerwowani" sposobem sędziowania tamtego meczu.

Scaloni pokazuje piłkarzom Argentyny negatywne komentarze. Chce ich zmotywować na Szwajcarię

Teoretycznie kontrowersyjne miały być sytuacje z anulowanym golem Egiptu oraz niepodyktowaniem rzutu karnego na Mohamedie Salahu, w tej akcji po kontrze gola strzeliła Argentyna.

Do głosów o rzekomym faworyzowaniu odniósł się na konferencji prasowej selekcjoner Lionel Scaloni.

Mówią tak od dawna. Mówili to samo 40 lat temu. Znam to, odkąd pamiętam, bo Argentyna zawsze wnosi emocje do turniejów

- W mediach społecznościowych wszystko jest rozdmuchiwane do niebotycznych rozmiarów. Tam zaczyna się debata. Ale nie ma faworyzowania. Może lata temu było, nie mam pojęcia, ale teraz już nie (…). Lisandro Martinez został nadepnięty na stopę, był faul i gol nie został uznany. Nie ma innej interpretacji. Z VAR nie ma miejsca na błędne interpretacje - powiedział (cyt. za redgol.cl).

- Wykorzystujemy te komentarze, żeby pokazać zawodnikom, że są ludzie, którzy nie chcą zwycięstw Argentyny. To normalne (...) Zawodnicy to słyszą, ale my wykorzystujemy je, żeby zmotywować ich do "buntu" i jeszcze lepszej gry - zakończył.

Lionel Saloni i Lionel Messi JUAN MABROMATA AFP

Lionel Scaloni AFP

Claudio Tapia (z prawej) i Lionel Scaloni, selekcjoner reprezentacji Argentyny AFP





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