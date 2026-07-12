Głośno po hicie MŚ, Tomaszewski nie wytrzymał. Mówi o wypaczeniu wyniku

- Tylko ktoś, kto ma nierówno pod sufitem, mógł wyznaczyć francuskiego sędziego na ten mecz. Od samego początku było widać, że Francuz bardzo chce, żeby Norwegia odpadła - powiedział w nagraniu z Przemysławem Ofiarą dla "Super Expressu" Jan Tomaszewski, były reprezentant Polski, a od wielu lat ekspert medialny.

Starcie Anglii z Norwegią prowadził Clement Turpin, jeden z najbardziej cenionych arbitrów świata, prognozowany przez niektórych nawet do obsady finału, jeśli nie zagrają w nim Kylian Mbappe i spółka. Tomaszewski twierdzi, że niesłusznie anulował gola Erlinga Haalanda z 55. minuty. Orzypomnijmy, że po analizie VAR uznano, że snajper odpychał rywala w walce jeszcze zanim jeden z jego kolegów wykonał korner.

Takie bajki to sędziowie z VAR-u mogą wciskać w przedszkolu. Przed każdym stałym fragmentem gry są przepychanki. Piłka nie była jeszcze w grze, a on nie uznał bramki

Jan Tomaszewski uderza w Clementa Turpina. "Wygwizdał pan Norwegów"

78-latek dopatrzył się jeszcze jednej kontrowersji, która raczej nie wybrzmiała w debacie opinii publicznej. - W 76. minucie był strzał w poprzeczkę Norwegów. Piłkarz norweski wyskakuje do pustej bramki i jest popchnięty przez dwóch Anglików, nie dobija piłki. I co? Nic się nie dzieje! - grzmiał.

W jego opinii praca Turpina zaważyła na końcowym rozstrzygnięciu. - Panie Francuzie, nie chcę tutaj mówić... wygwizdał pan Norwegów, bo naprawdę mogliby zagrozić Francji (w półfinale - red.). A tak mamy sprawę wyjaśnioną - podsumował.

Zabrał także głos na temat konfrontacji Argentyny ze Szwajcarią, którą nazwał najsłabszą z czterech, które obejrzeliśmy w tej fazie. Zaznaczył przede wszystkim "bezbarwną pierwszą połowę". Statystyka goli oczekiwanych w przypadkach obu zespołów nie przekroczyła wtedy 0,15.

- To nie do pomyślenia, że mistrzowie świata dają się tak stłamsić. Najważniejszym momentem była czerwona kartka dla Embolo (druga żółta za symulowanie faulu - red.). To był po prostu cyrkowiec, zasłużenie wyleciał. Stawiam, że Argentyna ma tyle szczęścia do tej pory, że chyba wygra z tymi Anglikami. Im wszystko pomaga, ściany pomagają, wszyscy im pomagają (...) Anglicy będą chcieli ich zajechać, ale oni mają tyle szczęścia, że dojdą do finału - prognozuje Tomaszewski.

Dodajmy, że środowe zestawienie półfinału będzie niezwykle "świeże", mimo stałej obecności w światowej czołówce oba zespoły nie spotkały się od czerwca 2002 roku i fazy grupowej mistrzostw świata w Korei Południowej i Japonii.

Były bramkarz typuje, że "Albicelestes" o złoto zagrają z Francją. Najważniejszymi czynnikami w jego opinii będą forma Mbappe oraz niedostatki w przygotowaniu fizycznym Hiszpanów grających w Barcelonie.

Jan Tomaszewski Reporter

Sędzia Clement Turpin Javier SORIANO AFP

Leo Messi ROBERTO SCHMIDT / AFP AFP





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