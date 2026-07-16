Głośno o zwolnieniu, w Anglii już wiedzą. Decyzja ws. Tuchela miała zapaść

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Reprezentacja Anglii przegrała 15 lipca arcyważny mecz z kadrą Argentyny, którego stawką był awans do wielkiego finału mundialu 2026. Jak to często w takich sytuacjach bywa od razu pojawiły się spekulacje dotyczące zwolnienia selekcjonera przegranego zespołu, Thomasa Tuchela. Brytyjskie media w zasadzie niedługo po końcowym gwizdku nakreśliły jednak nieco inny scenariusz dotyczący szkoleniowca niż wielu mogło się spodziewać.

Thomas Tuchel w granatowej koszulce z rozłożonymi rękami na tle rozmytych postaci podczas meczu piłkarskiego.
Thomas TuchelJustin SetterfieldAFP

Reprezentacja Anglii mimo początkowego prowadzenia w meczu z Argentyną w półfinale mistrzostw świata 2026 ostatecznie uległa "Albicelestes" 1:2 po późnych trafieniach Enzo Fernandeza i Lautaro Martineza.

Po spotkaniu wiele głosów krytyki spadło bezpośrednio na selekcjonera "Trzech Lwów" Thomasa Tuchela, który w newralgicznym punkcie meczu ustawił zespół mocno defensywnie, a to doprowadziło do sytuacji, w której Argentyńczycy dokonali prawdziwego oblężenia bramki Jordana Pickforda.

Ostrych ocen nie szczędził tu chociażby Wayne Rooney, a do tego też bardzo prędko pojawiły się spekulacje o tym, że Tuchel niebawem zostanie zwolniony ze stanowiska. Ważne wieści w tym kontekście przekazał Sami Mokbel, dziennikarz BBC Sport i... wygląda na to, że Niemiec może na razie spać spokojnie.

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Jak się bowiem okazuje trener ma mieć wciąż pełne poparcie ze strony dyrektora generalnego F.A. Marka Bullinghama i oczekiwanym jest, że poprowadzi "Synów Albionu" również na kolejnym wielkim turnieju - jeśli naturalnie drużyna na niego awansuje.

Mowa tu oczywiście o Euro 2028 - Anglia co prawda jest jednym ze współgospodarzy zmagań, ale tym razem wyjątkowo organizatorzy muszą przejść przez eliminacje i jak najbardziej istnieje opcja, że któryś z nich nie wystąpi na ME.

Tak czy inaczej na ten moment - jeśli nie zdarzy się nic nieoczekiwanego - Tuchel powinien wypełnić swój kontrakt ważny do końca lipca 2028 r. Obecnie jednak 52-latek musi się skupić przede wszystkim na ostatnim wyzwaniu na bieżących MŚ - meczu o trzecie miejsce przeciwko Francji.

Ten odbędzie się 18 lipca o godz. 23.00. Czeka nas tu kolejny futbolowy klasyk, który bez dwóch zdań warto będzie śledzić...

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Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
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MŚ 2026FABRICE COFFRINIAFP
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MŚ 2026FABRICE COFFRINIAFP
Mężczyzna ubrany w garnitur trzyma w rękach Puchar Świata FIFA, w tle widoczne jest logo turnieju oraz fragment scenografii wydarzenia.
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