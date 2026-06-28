Głośno o zachowaniu Ronaldo, tak potraktował dziennikarzy. Wystarczył moment

Naszpikowana gwiazdami europejskiego futbolu reprezentacja Portugalii miała pełne prawo podchodzić do mundialu 2026 z wielkimi nadziejami dotyczącymi możliwego zatriumfowania w turnieju. Ten potencjalny sukces oczywiście wciąż jest jak najbardziej w zasięgu podopiecznych Roberto Martineza, natomiast na wizerunku drużyny zdążyły pojawić się pewne rysy.

"Nawigatorzy" co prawda rozgromili bowiem na mistrzostwach 5:0 Uzbekistan, ale wcześniej sensacyjnie pogubili punkty przy remisie 1:1 z Demokratyczną Republiką Konga powracającą na MŚ po ponad pół wieku przerwy. Nocą z 27 na 28 czerwca według czasu polskiego na Portugalczyków spadł zaś kolejny istotny cios.

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Wówczas to zremisowali oni bezbramkowo z Kolumbią, a taki rezultat oznaczał jedno - że to "Los Cafeteros" zajmą pierwsze miejsce w grupie K. Tym samym zespół z Ameryki Południowej otrzymał też w teorii łatwiejszego rywala w 1/16 finału - Ghanę, a "Os Navegadores" będą musieli spróbować swych sił z Chorwacją.

Po końcowym gwizdku kapitan Portugalii Cristiano Ronaldo zdecydował się nie komentować wyniku starcia z Hard Rock Stadium w Miami. Przechodząc przez strefę mieszaną rzucił do dziennikarzy tylko jedno zdanie:

Dziś kolej Felixa

Joao Felix, który właśnie był w trakcie rozmowy z przedstawicielami mediów, skwitował to zdarzeniem śmiechem. Nagranie z tej sytuacji zaś poniosło się szeroko po sieci.

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Reprezentacja Portugalii swój najlepszy wynik na mundialu osiągnęła w 1966 roku, w erze legendarnego Eusebio - wówczas zajęła trzecie miejsce. W XXI wieku najdalej na MŚ zaszła w roku 2006, kiedy to była czwarta. Przed czterema laty w Katarze "CR7" i spółka pożegnali się z turniejem w ćwierćfinale.

Wspominane wyżej spotkanie z Chorwacją piłkarze selekcjonera Martineza rozegrają 3 lipca o godz. 01.00 według czasu środkowoeuropejskiego.

Cristiano Ronaldo AFP

Cristiano Ronaldo MIGUEL A. LOPES PAP

Cristiano Ronaldo MCGUELBER AFP





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