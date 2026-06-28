Głośno o zachowaniu Ronaldo, tak potraktował dziennikarzy. Wystarczył moment
Reprezentacja Portugalii przed rozpoczęciem mundialu 2026 stawiana była w roli jednego z kandydatów do potencjalnego sięgnięcia po puchar - faza grupowa mistrzostw pokazała jednak, że zrealizowanie takiego celu może okazać się dla "Nawigatorów" dużo trudniejsze, niż się pierwotnie zdawało. W nocy z soboty na niedzielę Portugalczycy jedynie zremisowali bezbramkowo z Kolumbią, a po końcowym gwizdku zasłonę niemal całkowitego milczenia na ten występ spuścił kapitan ekipy z Półwyspu Iberyjskiego, Cristiano Ronaldo.
Naszpikowana gwiazdami europejskiego futbolu reprezentacja Portugalii miała pełne prawo podchodzić do mundialu 2026 z wielkimi nadziejami dotyczącymi możliwego zatriumfowania w turnieju. Ten potencjalny sukces oczywiście wciąż jest jak najbardziej w zasięgu podopiecznych Roberto Martineza, natomiast na wizerunku drużyny zdążyły pojawić się pewne rysy.
"Nawigatorzy" co prawda rozgromili bowiem na mistrzostwach 5:0 Uzbekistan, ale wcześniej sensacyjnie pogubili punkty przy remisie 1:1 z Demokratyczną Republiką Konga powracającą na MŚ po ponad pół wieku przerwy. Nocą z 27 na 28 czerwca według czasu polskiego na Portugalczyków spadł zaś kolejny istotny cios.
MŚ 2026: Kolejny remis Portugalii. Cristiano Ronaldo nabrał wody w usta po meczu
Wówczas to zremisowali oni bezbramkowo z Kolumbią, a taki rezultat oznaczał jedno - że to "Los Cafeteros" zajmą pierwsze miejsce w grupie K. Tym samym zespół z Ameryki Południowej otrzymał też w teorii łatwiejszego rywala w 1/16 finału - Ghanę, a "Os Navegadores" będą musieli spróbować swych sił z Chorwacją.
Po końcowym gwizdku kapitan Portugalii Cristiano Ronaldo zdecydował się nie komentować wyniku starcia z Hard Rock Stadium w Miami. Przechodząc przez strefę mieszaną rzucił do dziennikarzy tylko jedno zdanie:
Dziś kolej Felixa
Joao Felix, który właśnie był w trakcie rozmowy z przedstawicielami mediów, skwitował to zdarzeniem śmiechem. Nagranie z tej sytuacji zaś poniosło się szeroko po sieci.
Mundial 2026: Portugalia czeka na podium MŚ od połowy lat 60.
Reprezentacja Portugalii swój najlepszy wynik na mundialu osiągnęła w 1966 roku, w erze legendarnego Eusebio - wówczas zajęła trzecie miejsce. W XXI wieku najdalej na MŚ zaszła w roku 2006, kiedy to była czwarta. Przed czterema laty w Katarze "CR7" i spółka pożegnali się z turniejem w ćwierćfinale.
Wspominane wyżej spotkanie z Chorwacją piłkarze selekcjonera Martineza rozegrają 3 lipca o godz. 01.00 według czasu środkowoeuropejskiego.