Podczas niedzielnego finału mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn nie brakowało emocji. Podczas gdy Hiszpanie próbowali grać przyzwoity futbol, Argentyńczycy często decydowali się na nieczyste zagrania, co poskutkowało wieloma żółtymi kartkami od Slavko Vincicia. Szala goryczy przelała się w doliczonym czasie drugiej połowy spotkania, kiedy czerwony kartonik obejrzał Enzo Fernandez. Zawodnik "Albicelestes" ukarany został za faul na Pau Cubarsim, a podopieczni Lionela Scaloniego błyskawicznie otoczyli słoweńskiego arbitra, próbując przekonać go do cofnięcia decyzji.

W tym samym czasie Marc Cucurella próbował porozmawiać z Leo Messim, jednak kapitan drużyny z Ameryki Południowej nie miał zamiaru wysłuchiwać Hiszpana, a chwilę później sam podszedł do Vincicia, aby zgłosić, że rywal rozmawiając z nim, zakrywał usta dłonią. Według nowych przepisów wprowadzonych przed mistrzostwami świata takie zachowanie mogłoby poskutkować czerwoną kartką dla Hiszpana, co z kolei dla "Albicelestes" oznaczałoby grę 10 na 10 i wyrównane szanse po wpadce Fernandeza.

Ostatecznie Vincić nie zdecydował się na pokazanie Cucurelli czerwonej kartki, a Hiszpanie przez resztę spotkania mieli przewagę liczebną na murawie. Zachowanie Lionela Messiego nie przeszło jednak bez echa. W dość ostrych słowach kapitana Argentyńczyków podsumował Lee Dixon, emerytowany już piłkarz i legenda Arsenalu.

"Gra jest stracona, jeśli dostajesz za to żółte kartki i czerwone kartki, a to oznacza, że ktoś zostaje wyrzucony z boiska. (...) Nie powinieneś być takim dzieciakiem, żeby próbować kogoś za to wyrzucić z boiska, to absurdalne" - stwierdził z przekąsem były reprezentant Anglii (cytat za Yahoo Sports).

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Ostatecznie po tytuł mistrza świata sięgnęli Hiszpanie. Ekipa Luisa de la Fuente podczas dogrywki spisała się znakomicie, a w 106. minucie wynik spotkania otworzył Ferran Torres. Mecz zakończył się wygraną Hiszpanów 1:0, co oznaczało pierwszy od 16 lat triumf dla "La Furia Roja" na tej imprezie.

Tytuł króla strzelców na tegorocznych mistrzostwach świata wywalczył z kolei Kylian Mbappe, który podczas całego turnieju zdołał łączce zdobyć aż 10 bramek. Lionel Messi ostatecznie musiał więc obejść się smakiem i pozostałem z wynikiem ośmiu bramek.

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Hiszpanie nowymi mistrzami świata EVRIM AYDIN AFP

Leo Messi PAUL ELLIS AFP

Marc Cucurella Ulrik Pedersen AFP





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