Głośno o wyczynie Messiego, Boniek nie mógł się powstrzymać. Tak go nazwał

Historia pisze się na naszych oczach. Leo Messi w nocy (17 czerwca) w meczu Argentyny z Algierią stał się pierwszym piłkarzem, który w trakcie swojej długoletniej kariery wystąpił na aż sześciu turniejach o mistrzostwo świata. A to niejedyny wyczyn 38-latka.

Legenda FC Barcelony i kapitan Albicelestes popisał się w spotkaniu z północnoafrykańską kadrą niezwykle efektownym hat-trickiem - strzelił dwa gole zza pola karnego, a jednego zaliczył po dobitce po strzale kolegi z zespołu. Tym samym Messi zrównał się więc z Miroslavem Klose pod względem liczby strzelonych bramek (16) na wszystkich mundialach.

Gdyby tego było mało, Argentyńczyk został najstarszym strzelcem trzech bramek w jednym meczu w historii mistrzostw świata. Udało mu się to osiągnąć w wieku 38 lat i dokładnie 357 dni. Jako pierwszy strzelał także gole 11 różnym reprezentacjom.

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Kosmiczna forma Messiego nie mogła umknąć więc uwadze mediów oraz całego środowiska piłkarskiego. O jego wyczynie rozpisują się już pierwsze strony gazet, a szereg ekspertów oraz gwiazd światowego formatu oddaje mu swoje honory. Jedną z osób z Polski, które nie kryły zachwytu Argentyńczykiem, jest natomiast Zbigniew Boniek.

- Grande Leo - napisał były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej na platformie X.

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Po meczu z Argentyną występ Messiego wprost skomentował także gwiazdor Algierii Rhiad Mahrez. - Mają Messiego, to robi różnicę - zaznaczył w wywiadzie z "beIN SPORTS".

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Obojętny na hat-tricka 38-latka nie pozostał także Erling Haaland, który chwilę po północy strzelił dwa gole przeciwko kadrze Iraku. - Messi jest szaleńcem - dodał w aplikacji Snapchat.

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Na trochę bardziej obszerny komentarz zdecydował się natomiast legendarny obrońca Manchesteru United Rio Ferdinand. - Wow, Messi! Jego pierwszy hat-trick na Mistrzostwach Świata… i teraz oficjalnie wyrównuje rekord największej liczby goli w historii mundialu - Ferdinand.

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Wyrazy uznania dla Argentyńczyka nadeszły także od innej legendy angielskiej piłki Alana Shearer'a. - O mój Boże. 16. gol MESSIEGO na Mistrzostwach Świata - napisał na X.

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Sam Messi zdaje się jednak twardo stąpać po ziemi. - Szczerze mówiąc, nie przywiązuję do tego wagi. Oczywiście to zaszczyt znaleźć się w gronie najlepszych, bo to oznacza, że jest się obok Klose - skomentował swoje podejście do osiągnięć indywidualnych Argentyńczyk, cytowany przez tycsports.com.

Leo Messi Luis ROBAYO AFP

Lionel Messi LUIS ROBAYO / AFP AFP

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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