Głośno o Viniciusie w Brazylii. Wypalił o Ancelottim. Wymowna reakcja Włocha na postawę piłkarza

Jednym z ciekawiej zapowiadających się meczów pierwszej kolejki na mistrzostwach świata 2026 była rywalizacja Brazylii z Maroko. I faktycznie pierwsza połowa spotkania była toczona w niesamowitym tempie, ale ku zaskoczeniu fanów z Ameryki Południowej, to Maroko było zespołem lepszym, bardziej aktywnym i przede wszystkim dokładniejszym w swoich poczynaniach. Wynik rywalizacji w 21. minucie otworzył Ismael Saibari.

Na odpowiedź Canarinhos nie było trzeba jednak długo czekać. Nieco ponad dziesięć minut później na listę strzelców wpisał się Vinicius Junior. Piłkarz Realu Madryt popisał się świetną indywidualną akcją i jeszcze lepszym strzałem. Skrzydłowy uderzył z ostrego kąta i nie dał szans bramkarzowi przeciwników na skuteczną interwencję. Na tym strzelanie goli w tym meczu się skończyło.

Vinicius na ustach Brazylijczyków. Piłkarz chwalony również przez trenera

Druga połowa rywalizacji nie była już tak ekscytująca jak pierwsza odsłona. Jednak lepsze wrażenie zostawiło po sobie Maroko, bo akcje Brazylii w wieli fragmentach były niemrawe i rzadko tworzyli zagrożenie pod bramką rywali. Najjaśniejszym punktem Canarinhos był Vinicius. 25-latek przez czytelników "O Globo" został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu i jest jednym z nielicznych chwalonych piłkarzy po pierwszym meczu Brazylii na mundialu.

Sam Vinicius podkreślił, że jest w stanie zagrać jeszcze lepiej i nie pokazał pełni swoich możliwości. "Wierzę, że mogę grać znacznie lepiej. Strzeliłem gola, ale nie pokazałem jeszcze w pełni swoich możliwości technicznych. Mogę poprawić ten aspekt i bardziej pomagać Brazylii w ataku" - stwierdził Brazylijczyk cytowany przez "O Globo". Dodał jednocześnie, że jest zadowolony ze swojej gry defensywnej.

Pozytywnie o Viniciusie wypowiedział się również Carlo Ancelotti. "Zagrał bardzo dobrze i był niezwykle niebezpieczny dla przeciwnika. Wierzę w jego umiejętności. Zagra świetny mundial" - zareagował selekcjoner Brazylii na postawę zawodnika. Piłkarz także nie szczędził komplementów trenerowi, z którym współpracował również w Realu Madryt. "Zna mnie jak nikt inny. Pomaga mi odnaleźć się w drużynie i daje mi rolę, której potrzebuję i na którą zasługuję. Chcę grać dla niego jeszcze lepiej" - podkreślił Vinicius.

Vinicius Junior EDUARDO CARMIM AFP

Carlo Ancelotti EDUARDO CARMIM AFP





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