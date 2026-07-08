Głośno o tym, co zrobił trener Egiptu. Chciał wprowadzić specjalny protokół

Zmagania w ramach tegorocznej edycji piłkarskich mistrzostw świata nabierają tempa. We wtorek poznaliśmy ostatnich ćwierćfinalistów mundialu. Najpierw Argentyna odprawiła z kwitkiem Egipt, wygrywając 3:2, a następnie Szwajcarzy wygrali z Kolumbijczykami po serii rzutów karnych. 0:0 (4-3).

Zdecydowanie więcej emocji dostarczył pierwszy z meczów z udziałem podopiecznych Lionela Scaloniego i Hossama Hassana. Po zaledwie 15 minutach wynik spotkania otworzył Yasser Ibrahim, a już w drugiej połowie na listę strzelców wpisał się także Mostafa Ziko, zapewniając Egipcjanom dwubramkową przewagę. Na kilkanaście minut przed zakończeniem meczu "Albicelestes" niespodziewanie "dostali skrzydeł" - najpierw golkipera rywali przechytrzył Cristian Romero, a następnie do remisu doprowadził Lionel Messi.

Wydawało się, że ekipę, która awansuje do ćwierćfinału mistrzostw, poznamy dopiero po dogrywce. W doliczonym czasie drugiej połowy Enzo Fernandez jednak dołączył do zawodników na liście strzelców i zapewnił swojej drużynie zwycięstwo. Był to jednak - delikatnie mówiąc - wyszarpany triumf.

Po trafieniu Fernandeza na stadionie doszło do scen, które poruszyły cały świat. Szkoleniowiec afrykańskiej ekipy Hossam Hassan zaczął bowiem protestować i domagał się odgwizdania faulu na jednym z jego piłkarzy na krótko przed tym, jak Argentyna zdobyła trzecią bramkę. W pewnym momencie selekcjoner... uniósł w górę skrzyżowane ręce. Obrazki te błyskawicznie obiegły media.

Gest, który wykonał 59-latek, wcale nie jest przypadkowy. W 2023 roku Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej zatwierdziła go, aby sygnalizować akty rasizmu w trakcie spotkań. "Skrzyżowawszy dłonie w nadgarstkach, zawodnicy będą mogli bezpośrednio zasygnalizować sędziemu, że padli ofiarą rasistowskich obelg, co skłoni sędziego do rozpoczęcia trzyetapowej procedury" - można przeczytać w specjalnym protokole.

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W tym przypadku jednak procedury nie zostały wszczęte, a już po zakończeniu spotkania selekcjoner pojawił się na konferencji prasowej i nie krył swojego rozczarowania. "Życie jest niesprawiedliwe. Świat jest niesprawiedliwy. Dobrze, ale dlaczego nawet w sporcie nie ma sprawiedliwości? (...) Chcę powiedzieć jedno: w życiu każdy, kto postępuje właściwie, musi mierzyć się z trudnościami. Jeśli idziesz właściwą drogą, będziesz cierpiał. My obraliśmy właściwą drogę, cierpieliśmy i zostaliśmy skrzywdzeni przez czynniki zewnętrzne. (...) Obiecuję, że po powrocie nie obejrzę już ani jednego meczu tego mundialu, ponieważ nie ma w nim sprawiedliwości" - mówił.

Tymczasem reprezentacja Argentyny kontynuuje swój udział w mistrzostwach świata. W niedzielę 12 lipca "Albicelestes" zmierzą się w ćwierćfinale ze Szwajcarią. Relację "na żywo" z tego spotkania śledzić będzie można na stronie Interii.

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Francois Letexier otoczony przez piłkarzy Jacob Kupferman East News

Hossam Hassan Buda Mendes Getty Images





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