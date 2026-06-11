Głośno o słowach papieża Leona XIV. "O tym nie wolno zapominać"

Papież Leon XIV przebywa obecnie w Hiszpanii, gdzie gorąco powitali go m.in. kibice futbolu. Duchowny jeszcze przed dotarciem na lotnisko ujawnił bowiem, że choć kibicuje wszystkim piłkarskim drużynom, prywatnie jest wielkim fanem Realu Madryt.

Znany z zamiłowania do sportu ojciec święty nie mógł przejść obojętnie wobec rozpoczęcia jednej z najważniejszych imprez piłkarskich - mistrzostw świata. Na kilkanaście godzin przed pierwszą z ceremonii otwarcia mundialu 70-latek zamieścił w mediach społecznościowych specjalny komunikat, w którym przypomniał o najważniejszych kwestiach dotyczących tej imprezy.

"Jutro rozpocznie się Mundial i wielu będzie śledzić rozgrywane mecze. Piłka nożna przypomina nam o czymś, o czym nie wolno nam zapominać: życie nie jest wyścigiem, w którym chodzi o to, by błyszczeć w pojedynkę, lecz drogą, którą uczymy się przemierzać razem. Kto nie potrafi podać piłki, choćby był utalentowany, jeszcze nie zrozumiał gry. A kto nie potrafi żyć z innymi i dla innych, ten jeszcze nie zrozumiał życia. Chrześcijanin - oprócz tego, że powinien być dobry i życzliwy - ma być także współczujący, kochać bezinteresownie i szukać dobra innych, wiedząc, że w każdym cierpiącym bracie i każdej cierpiącej siostrze to sam Pan prosi i przyjmuje, jest przyjmowany lub odrzucany, kochany lub wzgardzany" - przekazał.

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Papież Leon XIV odwiedza Hiszpanię

W Hiszpanii trwa właśnie pierwsza od 15 lat wizyta papieska. Leon XIV opuścił Watykan i udał się na zachód Europy, a podczas podróży apostolskiej odwiedził Madryt, Barcelonę oraz Wyspy Kanaryjskie. Na początku tygodnia duchowny zjawił się na stadionie Santiago Bernabeu, gdzie spotkał się z madrycką wspólnotą diecezjalną. Wcześniej jednak odwiedził muzeum Realu Madryt i spotkał się z prezesem klubu, Florentino Perezem, który wręczył mu specjalną koszulkę "Królewskich" z jego nazwiskiem na plecach.

W Barcelonie natomiast przewodniczył uroczystości związanej z ukończeniem głównej wieży bazyliki Sagrada Familia. Msza została odprawiona w 100. rocznicę śmierci Antoniego Gaudiego, autora projektu bazyliki. Po liturgii papież oddał hołd architektowi przy jego grobie. Warto przypomnieć, że w Watykanie trwa właśnie proces beatyfikacyjny Gaudiego, który przez wielu nazywany jest "Bożym architektem".

Leon XIV GABRIEL BOUYS/AFP AFP

Leon XIV TIZIANA FABI AFP

Papież Leon XIV ALBERTO PIZZOLI AFP





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