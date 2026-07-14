Głośno o 64 drużynach na mistrzostwach świata. Organizator zgłosił gotowość

Kończy się powoli pierwszy w historii mundial z 48 uczestnikami. Ci słabsi pokazali więcej niż się spodziewano, a historie gola Curacao z Niemcami czy boje Republiki Zielonego Przylądka z Hiszpanią czy Argentyną zostaną na długo zapamiętane. Zaczynają się oceny, czy nowy format wypalił. Gianni Infantino jest zdania że tak, podkreśla wyjście z grupy 9 z 10 afrykańskich zespołów.

- Każda drużyna grała na wysokim poziomie. Drużyny z każdego kontynentu strzeliły gole i zdobyły co najmniej jeden punkt - zaznaczył.

Zaczyna się debata o kolejnym poszerzeniu czempionatu globu, tym razem do 64 uczestników, być może już od 2030 roku i imprezy w Hiszpanii, Portugalii i Maroku.

Plotki o nowym formacie mundialu. Głos od gospodarzy MŚ. "Niewykluczone"

- To z pewnością kwestia, która zostanie zbadana i omówiona w odpowiednich komisjach. Ważne jest, aby MŚ zorganizować dla całego świata, nie tylko dla Europy i Ameryki Południowej. Każdy naród powinien mieć możliwość marzenia o udziale w turnieju. Widać, że jakość drużyn jest niezwykle wysoka i stale rośnie na całym świecie. Jeśli nie da się szansy mniejszym krajom na udział, zabraknie im motywacji do ciągłego rozwoju - mówił ostatnio Gianni Infantino dla szwajcarskiego "blue News".

Teraz do dyskusji włączył się Rafael Louzan, prezes hiszpańskiego związku, a więc tego najważniejszego w kontekście MŚ 2030. Przyznał, że ogólne wrażenie turnieju z 48 ekipami jest "bez zarzutu". Początkowo był sceptyczny, ale "rzeczywistość okazała się inna".

- MŚ z 64 drużynami nie są wykluczone, mówi się o tym. Uzasadnienie, które nie wydaje mi się złe, jest takie, że teraz mamy grupy, w których awansują niektóre drużyny z trzecich miejsc, ale po kolejnej reformie awansowałyby tylko po dwie najlepsze. Wszystko byłoby o wiele bardziej przejrzyste - podkreślił. Jak przekonuje, komitet organizacyjny nie miałby problemów z udźwignięciem takiego wyzwania.

Hiszpania jest gotowa na organizację mundialu z 48 lub 64 drużynami, w zależności od tego, co jest bardziej odpowiednie

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Co ciekawe, według jego wiedzy Hiszpania pozostaje faworytem do organizacji finału tamtego mundialu (najpewniej Bernabeu, ewentualnie Camp Nou). W ostatnim czasie niektóre media donosiły, że na "pole position" wychodzi Maroko i 115-tysięczny stadion w Casablance. Ta opcja miała być atrakcyjna dla FIFA ze względu na przyniesienie większych przychodów, ale najwidoczniej informacja nie musi być prawdziwa.

Gianni Infantino PATRICK T. FALLON AFP

Widok na murawę na Santiago Bernabeu podczas meczu INTERIA.PL

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