Głośno o 64 drużynach na mistrzostwach świata. Organizator zgłosił gotowość
Obecne mistrzostwa świata przyniosły nowy format turnieju, a już zaczyna się debata o kolejnym. Gianni Infantino nie wyklucza kolejnego rozszerzenia liczby uczestników, choć na razie trudno przesądzać, czy wiatr zmian wieje w tę stronę. Teraz do całej debaty włączył się prezes hiszpańskiego związku, a więc głównego organizatora mundialu 2030. Jego zdanie jest jednoznaczne.
Kończy się powoli pierwszy w historii mundial z 48 uczestnikami. Ci słabsi pokazali więcej niż się spodziewano, a historie gola Curacao z Niemcami czy boje Republiki Zielonego Przylądka z Hiszpanią czy Argentyną zostaną na długo zapamiętane. Zaczynają się oceny, czy nowy format wypalił. Gianni Infantino jest zdania że tak, podkreśla wyjście z grupy 9 z 10 afrykańskich zespołów.
- Każda drużyna grała na wysokim poziomie. Drużyny z każdego kontynentu strzeliły gole i zdobyły co najmniej jeden punkt - zaznaczył.
Zaczyna się debata o kolejnym poszerzeniu czempionatu globu, tym razem do 64 uczestników, być może już od 2030 roku i imprezy w Hiszpanii, Portugalii i Maroku.
Plotki o nowym formacie mundialu. Głos od gospodarzy MŚ. "Niewykluczone"
- To z pewnością kwestia, która zostanie zbadana i omówiona w odpowiednich komisjach. Ważne jest, aby MŚ zorganizować dla całego świata, nie tylko dla Europy i Ameryki Południowej. Każdy naród powinien mieć możliwość marzenia o udziale w turnieju. Widać, że jakość drużyn jest niezwykle wysoka i stale rośnie na całym świecie. Jeśli nie da się szansy mniejszym krajom na udział, zabraknie im motywacji do ciągłego rozwoju - mówił ostatnio Gianni Infantino dla szwajcarskiego "blue News".
Teraz do dyskusji włączył się Rafael Louzan, prezes hiszpańskiego związku, a więc tego najważniejszego w kontekście MŚ 2030. Przyznał, że ogólne wrażenie turnieju z 48 ekipami jest "bez zarzutu". Początkowo był sceptyczny, ale "rzeczywistość okazała się inna".
- MŚ z 64 drużynami nie są wykluczone, mówi się o tym. Uzasadnienie, które nie wydaje mi się złe, jest takie, że teraz mamy grupy, w których awansują niektóre drużyny z trzecich miejsc, ale po kolejnej reformie awansowałyby tylko po dwie najlepsze. Wszystko byłoby o wiele bardziej przejrzyste - podkreślił. Jak przekonuje, komitet organizacyjny nie miałby problemów z udźwignięciem takiego wyzwania.
Hiszpania jest gotowa na organizację mundialu z 48 lub 64 drużynami, w zależności od tego, co jest bardziej odpowiednie
Co ciekawe, według jego wiedzy Hiszpania pozostaje faworytem do organizacji finału tamtego mundialu (najpewniej Bernabeu, ewentualnie Camp Nou). W ostatnim czasie niektóre media donosiły, że na "pole position" wychodzi Maroko i 115-tysięczny stadion w Casablance. Ta opcja miała być atrakcyjna dla FIFA ze względu na przyniesienie większych przychodów, ale najwidoczniej informacja nie musi być prawdziwa.