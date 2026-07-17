Głośne wydarzenie przed finałem MŚ. Miliony na stół. Drugi wynik w historii

Nowy Jork powoli wchodzi w klimat niedzielnego finału mistrzostw świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. Na jednej z ulic widziano prezesa Barcelony Joana Laportę, który dla radia COPE opowiadał o swoich przewidywaniach meczowych. W prestiżowym domu aukcyjnym Sotheby's sprzedano koszulkę Edsona Arantesa do Nascimento, czyli Pele z finału czempionatu globu 1958.

W Solnie Brazylia pokonała wtedy gospodarzy turnieju Szwecję 5:2 i sięgnęła po swój pierwszy w dziejach triumf, a przyszły "król futbolu" mający wtedy jeszcze 17 lat zanotował dublet. Później sięgnął jeszcze po dwa złote medale MŚ (1962, 1970).

Jak piszą media, strój został wylicytowany za 4,3 miliona euro. Zainteresowanych było 5 osób, łącznie pojawiło się od nich 10 ofert. Początkowo dom aukcyjny wycenił ją na 5,25 mln.

Pele (przy piłce) podczas mistrzostw świata w 1958 roku AFP

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Pele po finale podarował ją swojemu koledze z zespołu i zarazem życiowemu przyjacielowi - ofensywnemu pomocnikowi Valderowi Pereirze, czyli Didiemu (zmarł w maju 2001 r.). Koszulka w 1993 r. trafiła do muzeum, a w 2004 r. pierwszy raz pojawiła się na aukcji. Według Sotheby's anonimowy kolekcjoner dał za nią wtedy w Londynie ponad 92 tys. euro. Jak widać, przez ponad dwie dekady wartość wzrosła wielokrotnie.

4,3 mln to drugi największy wynik w historii dla stroju piłkarskiego - numerem jeden pozostaje sprzedany 4 lata temu trykot Diego Maradony z 22 czerwca 1986 roku i ćwierćfinału MŚ przeciwko Anglii. Tak wysoka cena jak 8,1 mln euro nie jest przypadkiem, bo wtedy Argentyńczyk strzelił gola ręką, która później została nazwana "ręką Boga".

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