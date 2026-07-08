Gigantyczny cios w Argentynę. Bolesna zmiana tuż przed 1/4 finału. Oto komunikat

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

W batalii o tytuł mistrza świata AD 2026 pozostało już tylko osiem drużyn. Prym wiedzie Europa, która ma sześciu swoich przedstawicieli. Stawkę uzupełniają reprezentanci Ameryki Południowej i Afryki. Do kogo 19 lipca trafi Puchar Świata? Przed fazą ćwierćfinałową triumfatora wskazuje superkomputer Opta. I wcale nie jest to aktualny lider rankingu FIFA.

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Od lewej: Lionel Messi, Kylian Mbappe i Harry Kane. Czy któryś z nich wzniesie 19 lipca Puchar Świata?AFP

Za nami 96 spotkań finałów MŚ 2026. Przed nami już tylko osiem. Piłkarskiego mistrza świata poznamy za 11 dni.

Środa to pierwszy dzień przerwy w imprezie, którą organizują Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. W oczekiwaniu na ćwierćfinały futbolowi analitycy przygotowali prognozę końcowych rozstrzygnięć. Superkomputer Opta wskazał triumfatora turnieju.

MŚ 2026. Dla kogo mundialowe złoto? Jednak nie Argentyna. Na czele dwie ekipy z Europy

Przed startem mundialu analityczne wyliczenia wskazywały, że złoto przypadnie w udziale Hiszpanom. Mistrzowie Europy pozostają jedynym uczestnikiem turnieju, który nie stracił jeszcze bramki. Miano faworyta dzierży jednak inny team.

Z najnowszego zestawienia wynika, że mundial wygra Francja. Superkomputer ocenia prawdopodobieństwo realizacji takiego scenariusza na 27,3 proc. Hiszpania jest druga w kolejce do końcowego triumfu (21,3 proc), a tuż za nią plasuje się broniąca tytułu Argentyna (17,3 proc).

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Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

Taka konfiguracja nie pokrywa się z aktualnym rankingiem FIFA. Tu góruje nad wszystkimi Argentyna, Hiszpania również czai się za plecami lidera, a dopiero na trzeciej lokacie odnajdujemy "Trójkolorowych".

W obu rejestrach czwarta pozostaje Anglia, której teraz na tytuł mistrzowski przyznano 16,5 proc. szans. Po szyldem Opta Analyst niżej klasyfikowane są już tylko te zespoły, które do tej pory nie zdobyły tytułu mistrza świata. Kolejno: Norwegia, Szwajcaria, Maroko i Belgia.

Zestaw par 1/4 finału MŚ znajdziesz TUTAJ.

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To jednak koniec. Nie będzie przebaczenia. FIFA ogłasza ostateczną decyzję

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Trener w garniturze energicznie gestykuluje przy linii bocznej boiska, koncentrując uwagę na wydarzeniach podczas meczu, w tle asystenci i zawodnicy obserwują sytuację.
Didier Deschamps, selekcjoner reprezentacji FrancjiLOIC VENANCEAFP
Siwy mężczyzna w okularach ubrany w elegancki garnitur i krawat, patrzący poważnie przed siebie.
Luis de la Fuente, selekcjoner reprezentacji HiszpaniiMI NEWSAFP
Lionel Scaloni
Lionel Scaloni, selekcjoner reprezentacji ArgentynyAFP


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