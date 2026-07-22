Gigantyczna awantura po finale MŚ. FIFA popełniła błąd? Mamy zaskakujący werdykt

To właśnie Slavko Vinczić został wybrany najlepszym arbitrem finałów MŚ 2026. Werdykt ogłosili członkowie IFFHS. Decyzję należy odebrać jako co najmniej zaskakującą.

"Wyróżnienie to przyznawane jest sędziemu, którego praca podczas całego turnieju charakteryzowała się najwyższymi standardami kontroli, autorytetu i zaufania, a pod każdym względem Vinczić pozostawał jedynym, który przez cały turniej był u szczytu swoich możliwości" - czytamy w uzasadnieniu.

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Słoweniec prowadził w tegorocznych MŚ cztery spotkania. W grupie dostał pod kuratelę mecze Brazylia - Maroko (1:1) i Jordania - Algieria (1:2). Potem rozstrzygał w potyczce Meksyk - Ekwador (2:0) w 1/16 finału. I wrócił na murawę w boju o złoto: Hiszpania - Argentyna (1:0).

W zgodnej opinii obserwatorów 46-latek nie poradził sobie z próbą najwyższego lotu. Nie karał za faule, które zasługiwały na żółtą lub czerwoną kartkę. Sięgał natomiast po kartoniki w sytuacjach błahych. Od pierwszych minut nie panował nad złymi emocjami Argentyńczyków, co po końcowym gwizdku doprowadziło do rękoczynów.

Tymczasem jurorzy IFFHS piszą tak: "Podczas wszystkich czterech swoich zadań Vinczić zachowywał czystą, autorytatywną kontrolę dyscyplinarną, która definiuje elitarne sędziowanie. (...) W finale - niezwykle intensywnym spotkaniu między dwoma największymi piłkarskimi narodami - zadbał o to, aby o wyniku meczu decydowali zawodnicy, a nie kontrowersje. To najwyższy komplement, jaki można złożyć sędziemu na tym poziomie".

Cenzurka wygląda tak, jakby została napisana na zlecenie Komisji Sędziowskiej FIFA. Trzeba jednak przypomnieć, że Vinczić cieszył się uznaniem IFFHS już wcześniej. W rankingu za 2025 roku został sklasyfikowany na wysokiej siódmej lokacie.

W tym samym zestawieniu Szymona Marciniaka uwzględniono na drugim miejscu - ex aequo z Francuzem Francois Letexierem (z MŚ 2026 pożegnał się po 1/8 finału). Najwyższe uznanie zyskał jego rodak Clement Turpin (ćwierćfinał MŚ 2026). W zakończonym mundialu Polak nie wyszedł poza fazę grupową

Slavko Vinczić David Inderlied AFP

Slavko Vinczić MATTHIEU MIRVILLE AFP

Slavko Vinczić Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





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