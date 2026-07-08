Giganci polegli, Yamal pokonany. Oto bohaterowie 1/8. Podbijają mundial

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

W 1/8 finału mundialu odpali giganci. Z imprezą pożegnali się m.in.: Cristiano Ronaldo, Vinicius, Neymar czy Mohamed Salah. Lamine Yamal awansował, ale tym razem w ogóle nie błysnął. Rozegrał fatalne spotkanie, w pokoleniowym pojedynku został pokonany przez Leo Messiego, który dał swojej drużynie zwycięstwo z Egiptem. Francuzi natomiast mają za sobą usłaną cierniami przeprawę z Paragwajem - w tamtym starciu żaden zawodnim nie miał warunków, aby zaprezentować swoje umiejetności. A którzy zawonicy w tej rundzie zagrali najlepiej? Oto najlepsza jedenastka 1/8 finału MŚ.

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Jude Bellingham / Lamine Yamal CARL DE SOUZA / AFP / ETIENNE LAURENT / AFPAFP

Orjan Nyland (Norwegia)

Historyczny występ bramkarza Norwegii. Obronił rzut karny i wiele razy uratował swój zespół przed stratą gola. Gdyby nie on, zwycięstwo z Brazylią nie byłoby możliwe.

Bramkarz w zielonym stroju sportowym trzyma piłkę w obu dłoniach, skupiony na grze podczas meczu piłkarskiego.
Orjan NylandElsaAFP

Marc Cucurella (Hiszpania)

Odegrał bardzo ważną rolę w zwycięstwie Hiszpanii z Portugalią. Tym razem nie błysnął z przodu, ale przez cały mecz znakomicie realizował swoje zadania w defensywie. Dzięki niemu prawa strona rywali była wyłączona. Często łatał też dziury w środku pola. Znakomity występ nowego gracza Realu Madryt.

Mężczyzna z bujnymi, kręconymi włosami ubrany w biały sportowy strój z bordowymi detalami, z widocznym ekspresyjnym wyrazem twarzy, prawdopodobnie podczas meczu piłkarskiego.
Marc CucurellaUlrik PedersenAFP

Cristian Romero (Argentyna)

Wielki bohater Argentyny. Znowu w kluczowym momencie okazał się decydujący. W poprzednim meczu strzelił gola na 3:2 z Cabo Verde, a teraz to właśnie on rozpoczął remontadę w meczu z Egiptem. Jego gol na 1:2 sprawił, że Albicelestes uwierzyli w odwrócenie losów meczu.

Piłkarz reprezentacji Argentyny w biało-błękitnej koszulce z numerem 13 przygotowuje się do podania piłki na murawie stadionu podczas meczu.
Cristian RomeroJOSE BRETONAFP

Pau Cubarsi (Hiszpania)

Zdecydowanie najbardziej solidny przedstawiciel Barcelony na tym mundialu. Zaledwie 19-letni Cubarsi gra już jak weteran, a na poziomie mistrzostw świata zalewnił Hiszpanii kolejny znakomity występ. Przy takim rywalu Ronaldo nie mógł liczyć na zdobycie gola.

Hiszpański piłkarz w czerwono-niebieskim stroju z numerem 22 prowadzi piłkę na murawie podczas meczu.
Pau CubarsiJOSE BRETONAFP

Achraf Hakimi (Maroko)

Bardzo pewny piłkarz reprezentacji Maroka. Bardzo pracowity w obronie i napędzający akcje drużyny prawym skrzydłem w ofensywie. Hakimi to twarz zespołu z Afryki. Gra na niesamowitej intensywności i teraz znowu wskoczył na bardzo wysoki poziom.

Dwóch piłkarzy w ciemnych strojach próbuje odebrać piłkę zawodnikowi w białym stroju, tuż przy linii bocznej boiska; w tle sędzia i kibice.
Achraf Hakimi, Ali Ahmed, Richie LaryeaKaren WarrenEast News

Rodri (Hiszpania)

Trzeci przestawiciel Hiszpanów w tym zestawieniu i trzeci defensywny. Żaden ofensywny bowiem specjalnie nie błyszczał - z Yamalem na czele. Rodri natomiast był fenomenalny. Rozegrał mecz na poziomie tych z 2024 roku, kiedy zdobył Złotą Piłkę. To była najlepsza wersja Rodriego. Najlepszy zawodnik meczu Portugalia - Hiszpania.

Piłkarz w białej koszulce z numerem 16 i niebieską opaską kapitana na ramieniu, stojący na boisku podczas meczu, otoczony rozmytym tłumem kibiców na trybunach.
RodriSTEFAN KOOPSAFP

Jude Bellingham (Anglia)

W pierwszej połowie meczu z Meksykiem strzelił dwa gole, więc liczby mówią same za siebie. Jego udział na mundialu przed imprezą budził sporo wątpliwości, ale zostały one rozwiane w najlepszym stylu. Jude Bellingham w 1/8 finału zastąpił Harry'ego Kane'a. To on okazał się największym liderem Synów Albionu. Rozegrać takie spotkanie przeciwko Meksykowi na Estadio Azteca - czapki z głów.

Piłkarz drużyny Anglii w białej koszulce z numerem 10 ślizga się na kolanach po murawie, unosząc ręce w geście triumfu podczas meczu piłkarskiego.
Jude BellinghamCARL DE SOUZAAFP

Azzedine Ounahi (Maroko)

Podobnie jak Bellingham - zdobył dwa pierwsze gole dla swojej reprezentacji. Rola, którą odegrał, była więc absolutnie kluczowa. Marokańczycy mieli w meczu z Kanadą swoje problemy, ale dzieki zabójczej skuteczności Ounahiego wygrali 3:0. Wynik nie odzwierciedla tego, co działo się na murawie.

Piłkarz w białej koszulce reprezentacji Maroka unosi obie ręce z kciukami do góry na stadionie, koncentrując się na trybunach pełnych kibiców.
Azzedine OunahiJOSE BRETONAFP

Lionel Messi (Argentyna)

Do 79. minuty meczu z Egiptem Leo Messi rozgrywał jeden z najgorszych meczów w swojej karierze. Później w ciągu czterech minut zanotował asystę przy golu Romero i sam zdobył bramkę na 2:2. Nagle zaczął wyglądać tak, jakby wstąpił w niego duch Diego Maradony z 1986 roku. Dzięki niemu Argentyna odrobiła dwubramkową stratę i awansowała do ćwierćfinału. Występ pełen sprzeczności, ale na koniec polały sie łzy radości, nie rozpaczy.

Lamine Yamal w tej rundzie znów okazał się słabszy od 39-letniego Messiego. Hiszpan źle grał od 1. do 90. minuty. To był bardzo słaby występ zawodnika Barcelony.

Dwóch piłkarzy w niebiesko-białych koszulkach z numerami 10 i 9 świętuje gola, biegnąc z uniesionymi rękami i wyrazami radości na twarzach.
Leo MessiTHOMAS COEX / AFPAFP

Charles De Ketelaere (Belgia)

Do tej pory zawodził. Nie był napastnikiem, który stanowił mocny punkt drużyny belgijskiej. W meczu z USA przeszedł samego siebie. Dublet ustrzelony w meczu ze Stanami Zjednoczonymi pociął gospodarzom skrzydła. Tym razem zagrał wspaniale i wybudował fundamenty pod amerykański pogrom.

Piłkarz z numerem 11 w jasnej koszulce z uniesioną pięścią celebruje zdobycie gola na stadionie podczas meczu, w tle rozmyty tłum kibiców.
Charles De KetelaereAlex GrimmAFP

Erling Haaland (Norwegia)

Biorąc pod uwagę tylko zawodników z pola (bo Nyland w bramce był równie wspaniały) w pojedynkę wysłał Brazylię do domu. Przy pierwszym golu zdemolował Gabriela. Przy drugiej oddał absurdalny strzał niemalże z miejsca, jakby za pomocą cyrkla. Erling Haaland musiał mierzyć się z dużą presją. Na nim wisieć miała bowiem cała gra Norwegii. I on to dźwiga. Tym razem wygrał z Harrym Kanem i to on był najlepszym napastnikiem rundy.

Piłkarz w czerwonym stroju z flagą Norwegii na piersi podczas meczu, w tle rywale w żółtych koszulkach i zapełnione trybuny stadionu.
Erling HaalandAbdulhamid HosbasAFP

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