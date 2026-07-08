Giganci polegli, Yamal pokonany. Oto bohaterowie 1/8. Podbijają mundial

Orjan Nyland (Norwegia)

Historyczny występ bramkarza Norwegii. Obronił rzut karny i wiele razy uratował swój zespół przed stratą gola. Gdyby nie on, zwycięstwo z Brazylią nie byłoby możliwe.

Orjan Nyland Elsa AFP

Marc Cucurella (Hiszpania)

Odegrał bardzo ważną rolę w zwycięstwie Hiszpanii z Portugalią. Tym razem nie błysnął z przodu, ale przez cały mecz znakomicie realizował swoje zadania w defensywie. Dzięki niemu prawa strona rywali była wyłączona. Często łatał też dziury w środku pola. Znakomity występ nowego gracza Realu Madryt.

Marc Cucurella Ulrik Pedersen AFP

Cristian Romero (Argentyna)

Wielki bohater Argentyny. Znowu w kluczowym momencie okazał się decydujący. W poprzednim meczu strzelił gola na 3:2 z Cabo Verde, a teraz to właśnie on rozpoczął remontadę w meczu z Egiptem. Jego gol na 1:2 sprawił, że Albicelestes uwierzyli w odwrócenie losów meczu.

Cristian Romero JOSE BRETON AFP

Pau Cubarsi (Hiszpania)

Zdecydowanie najbardziej solidny przedstawiciel Barcelony na tym mundialu. Zaledwie 19-letni Cubarsi gra już jak weteran, a na poziomie mistrzostw świata zalewnił Hiszpanii kolejny znakomity występ. Przy takim rywalu Ronaldo nie mógł liczyć na zdobycie gola.

Pau Cubarsi JOSE BRETON AFP

Achraf Hakimi (Maroko)

Bardzo pewny piłkarz reprezentacji Maroka. Bardzo pracowity w obronie i napędzający akcje drużyny prawym skrzydłem w ofensywie. Hakimi to twarz zespołu z Afryki. Gra na niesamowitej intensywności i teraz znowu wskoczył na bardzo wysoki poziom.

Achraf Hakimi, Ali Ahmed, Richie Laryea Karen Warren East News

Rodri (Hiszpania)

Trzeci przestawiciel Hiszpanów w tym zestawieniu i trzeci defensywny. Żaden ofensywny bowiem specjalnie nie błyszczał - z Yamalem na czele. Rodri natomiast był fenomenalny. Rozegrał mecz na poziomie tych z 2024 roku, kiedy zdobył Złotą Piłkę. To była najlepsza wersja Rodriego. Najlepszy zawodnik meczu Portugalia - Hiszpania.

Rodri STEFAN KOOPS AFP

Jude Bellingham (Anglia)

W pierwszej połowie meczu z Meksykiem strzelił dwa gole, więc liczby mówią same za siebie. Jego udział na mundialu przed imprezą budził sporo wątpliwości, ale zostały one rozwiane w najlepszym stylu. Jude Bellingham w 1/8 finału zastąpił Harry'ego Kane'a. To on okazał się największym liderem Synów Albionu. Rozegrać takie spotkanie przeciwko Meksykowi na Estadio Azteca - czapki z głów.

Jude Bellingham CARL DE SOUZA AFP

Azzedine Ounahi (Maroko)

Podobnie jak Bellingham - zdobył dwa pierwsze gole dla swojej reprezentacji. Rola, którą odegrał, była więc absolutnie kluczowa. Marokańczycy mieli w meczu z Kanadą swoje problemy, ale dzieki zabójczej skuteczności Ounahiego wygrali 3:0. Wynik nie odzwierciedla tego, co działo się na murawie.

Azzedine Ounahi JOSE BRETON AFP

Lionel Messi (Argentyna)

Do 79. minuty meczu z Egiptem Leo Messi rozgrywał jeden z najgorszych meczów w swojej karierze. Później w ciągu czterech minut zanotował asystę przy golu Romero i sam zdobył bramkę na 2:2. Nagle zaczął wyglądać tak, jakby wstąpił w niego duch Diego Maradony z 1986 roku. Dzięki niemu Argentyna odrobiła dwubramkową stratę i awansowała do ćwierćfinału. Występ pełen sprzeczności, ale na koniec polały sie łzy radości, nie rozpaczy.

Lamine Yamal w tej rundzie znów okazał się słabszy od 39-letniego Messiego. Hiszpan źle grał od 1. do 90. minuty. To był bardzo słaby występ zawodnika Barcelony.

Leo Messi THOMAS COEX / AFP AFP

Charles De Ketelaere (Belgia)

Do tej pory zawodził. Nie był napastnikiem, który stanowił mocny punkt drużyny belgijskiej. W meczu z USA przeszedł samego siebie. Dublet ustrzelony w meczu ze Stanami Zjednoczonymi pociął gospodarzom skrzydła. Tym razem zagrał wspaniale i wybudował fundamenty pod amerykański pogrom.

Charles De Ketelaere Alex Grimm AFP

Erling Haaland (Norwegia)

Biorąc pod uwagę tylko zawodników z pola (bo Nyland w bramce był równie wspaniały) w pojedynkę wysłał Brazylię do domu. Przy pierwszym golu zdemolował Gabriela. Przy drugiej oddał absurdalny strzał niemalże z miejsca, jakby za pomocą cyrkla. Erling Haaland musiał mierzyć się z dużą presją. Na nim wisieć miała bowiem cała gra Norwegii. I on to dźwiga. Tym razem wygrał z Harrym Kanem i to on był najlepszym napastnikiem rundy.

Erling Haaland Abdulhamid Hosbas AFP





Lionel Messi ponownie zachwycił. "Na litość boską". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport