"Gianni, interweniuj". Znany sędzia może stracić mundial, nie wjechał do USA

Nadchodząca najważniejsza futbolowa impreza czterolecia będzie wymagająca nie tylko dla europejskich kibiców ze względu na późne pory spotkań. Sporym utrudnieniem dla głównych bohaterów są mecze organizowane w Stanach Zjednoczonych. Na teren kraju rządzonego przez Donalda Trumpa nie wjadą prawdopodobnie wszystkie osoby znajdujące się na listach poszczególnych krajowych federacji.

Na granicy odesłany został na przykład fotograf irackiej kadry. Ponadto długie przesłuchanie odbył Aymen Hussein. Już wtedy było pewne, że to nie koniec tego typu historii. I kolejna nadeszła na początku drugiego tygodnia czerwca. O szczegółach poinformował Romain Molina. Tym razem ze sporymi problemami zmaga się jeden z arbitrów. Na teren USA nie wjechał Omar Artan. To rozjemca doskonale znany na kontynencie afrykańskim. Somalijczyk w swoim CV ma między innymi poprowadzenie finału tamtejszej Ligi Mistrzów.

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"Ze względu na trudności z uzyskaniem wizy, korzystał z pomocy ambasady somalijskiej w Nairobi, która w szczególności umożliwiła mu uzyskanie paszportu dyplomatycznego Niewystarczające dla władz amerykańskich, które natychmiast odesłały go z powrotem" - napisał znany dziennikarz w mediach społecznościowych. O przykrym incydencie szybko zrobiło się głośno choćby w Polsce. "Służby graniczne odmówiły mu wjazdu, mimo że ambasada Somalii w Nairobi wyrobiła mu paszport dyplomatyczny. Gianni, interweniuj" - zaapelował Michał Pol.

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Są to koszmarne informacje zwłaszcza dla Gianniego Infantino. Mundial, który miał być najlepszy w historii, na razie zyskuje rozgłos ze względu na mało pozytywne wydarzenia. W niedzielny wieczór otrzymaliśmy choćby informację o strzelaninie w pobliżu bazy treningowej reprezentacji Anglii. W Kansas City rannych zostało łącznie dziewięć osób. Na całe szczęście sportowcy nie byli zagrożeni.

Gianni Infantino Patrick T. Fallon / AFP East News

Omar Artan Ulrik Pedersen / NurPhoto AFP

Omar Artan Ulrik Pedersen / NurPhoto AFP





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