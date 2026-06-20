"Futbolowy diabeł". Tomaszewski w szoku. Wskazał najlepszego piłkarza mundialu

Za nami już dwie pełne kolejki gier w grupach A, B, C i D na mistrzostwach świata 2026 - a przed nami jeszcze naprawdę sporo potencjalnie interesujących spotkań na tym etapie turnieju - wyjątkowo obszernym, bo obejmującym występy aż 48 kadr.

Tak duża liczba drużyn biorących udział w czempionacie spotkała się przy tym z ostrą krytyką Jana Tomaszewskiego, który podzielił się swoją opinią w temacie podczas rozmowy z Przemysławem Ofiarą, dziennikarzem "Super Expressu".

"Jest za dużo słabych zespołów, które przyjeżdżają po to, żeby się pokazać i po prostu się sprzedać" - stwierdził. Jednocześnie jednak znalazł jasne punkty MŚ w postaci wyczynów kilku wyśmienitych piłkarzy.

Mundial 2026: Tomaszewski chwali Mbappe, Haalanda i Kane'a

"To, co zrobił Mbappe w drugiej połowie [meczu Francja - Senegal - dop. red.], to ręce same składają się do oklasków. A to, co robi ten futbolowy diabeł, Haaland, przechodzi ludzkie pojęcie. Jest nieprawdopodobnym strzelcem, a do tego zaliczył asystę, wyskakując metr nad przeciwnikiem" - podkreślił "Tomek", odnosząc się do starcia Norwegów z Irakiem.

"To, co zrobił Harry Kane [w meczu Anglii z Chorwacją - dop. red.], powinno być opisane w książkach futbolowych. Nie dość, że strzelił dwie bramki, to jeszcze w 90. minucie obronił jedną, blokując ciałem piłkę zmierzającą do siatki. Widać, że niemieckie przygotowanie do sezonu mu służy" - dodał także dawny reprezentant Polski.

MŚ 2026: Giganci futbolu niebawem znów ruszą do akcji

Całą trójkę gwiazdorów obejrzymy ponownie w akcji już naprawdę niedługo. Francja zmierzy się z Irakiem o godz. 23.00 22 czerwca naszego czasu, Norwegia zagra z Senegalem o godz. 02.00 23 czerwca, a Anglia spróbuje z kolei swych sił przeciwko Ghanie 23 czerwca o godz. 22.00.

Mundial potrwa do 19 lipca.

Kylian Mbappe FRANCK FIFE / AFP AFP

Erling Haaland, największa gwiazda reprezentacji Norwegii Vincent Carchietta / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

Harry Kane PAUL ELLIS AFP





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