Francuzi świętują i biją rekordy, Mbappe ogłasza ws. urazu. To działo się nocą na mundialu

Reprezentacja Francji nie dała przesadnie szans swym rywalom z Maroka w meczu otwierającym etap 1/4 finału piłkarskich mistrzostw świata 2026. "Les Bleus" wygrali 2:0 po trafieniach Kyliana Mbappe i Ousmane Dembele i tym samym zrobili kolejny krok w stronę sięgnięcia po tytuł mistrzów globu. Na tym jednak godne odnotowania osiągnięcia "Trójkolorowych" się nie skończyły.

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Wspomniani wyżej zawodnicy dołączyli bowiem do pewnego elitarnego grona bramkostrzelnych duetów, w którym znajdowała się wcześniej też m.in. para Grzegorz Lato - Andrzej Szarmach. Do tego wszystkiego Mbappe stał się pierwszym francuskim piłkarzem, który miał swój udział przy stu trafieniach swej kadry (licząc gole + asysty).

Nie może przy tym dziwić, że popisy podopiecznych Didiera Deschampsa znalazły w ich ojczyźnie wielki oddźwięk. Francuskie media były nie bezkrytycznie, ale w znaczącej mierze pełne zachwytu nad dokonaniami futbolistów. Swoje trzy grosze w ich sprawie dorzucił też prezydent kraju Emmanuel Macron.

Warto nadmienić, że wbrew pierwotnym obawom noc w Paryżu po meczu okazała się raczej spokojna i uniknięto zamieszek czy poważniejszych incydentów. Portal actu.fr donosił, że w stolicy Francji zmobilizowano osiem tysięcy funkcjonariuszy mających zabezpieczać ulice po zakończeniu gry "Trójkolorowych" z "Lwami Atlasu", ale na szczęście okazało się to tylko dmuchaniem na zimne. Co ciekawe brytyjski "The Sun" podał, że do pomeczowych awantur doszło w... Londynie, gdzie ranny został co najmniej jeden policjant, którego trzeba było przewieźć do szpitala.

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Z perspektywy francuskich kibiców najistotniejszą informacją nocy była jednak bez wątpienia ta dotycząca stanu zdrowia Kyliana Mbappe - 27-latek zszedł z boiska w 77. minucie po wcześniejszej sygnalizacji urazu i natychmiastowo pojawiły się pytania o to, czy będzie w stanie wystąpić w kolejnym spotkaniu. Gracz jednak w pomeczowym wywiadzie uspokoił nastroje i potwierdził, że nie stało się mu nic wielkiego.

Następne spotkanie Francja rozegraj 14 lipca - albo z Hiszpanią, albo z Belgią. Niezależnie od rywala "Trójkolorowych" na tę potyczkę na pewno będzie warto czekać.

Kylian Mbappe i Emmanuel Macron Abdullah Firas/ABACA East News

Kylian Mbappe JOSE HERNANDEZ AFP

Kylian Mbappe ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP





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