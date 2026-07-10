Francuzi świętują, coś takiego się jeszcze nie zdarzyło. Pierwszy raz w historii

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Stało się - nocą z 9 na 10 lipca czasu polskiego z mundialu 2026 odpadł ostatni reprezentant Afryki, ekipa Maroka. "Lwy Atlasu" uległy 0:2 drużynie Francji, dla której gole strzelali Kylian Mbappe oraz Ousmane Dembele. Z tym faktem zaś wiążą się pewne przełomowe wieści nie tylko dla "Les Bleus", ale i całej historii piłkarskich mistrzostw świata.

Piłkarze reprezentacji Francji w białych strojach świętują na boisku zdobycie bramki. W tle rozmyte trybuny.
Mundial 2026: Reprezentanci Francji świętujący golaMarvin Ibo Guengoer - GES SportfotoGetty Images

W czwartkowy wieczór oficjalnie zostały zainaugurowane ćwierćfinały mistrzostw świata 2026 - i od razu mieliśmy tu do czynienia z naprawdę wielkim hitem, bowiem, w pierwszym starciu na tym etapie turnieju zmierzyły się ze sobą drużyny Francji i Maroka.

Spotkanie w Miami dostarczyło bez dwóch zdań wiele emocji - już w pierwszej połowie podyktowany został rzut karny, którego jednak nie wykorzystał Kylian Mbappe, natomiast po zmianie stron kapitan "Les Bleus" nie zszedł z tonu.

W drugiej części zmagań Mbappe zdobył gola i asystował przy trafieniu Ousmane Dembele, które jak się okazało przypieczętowało końcowy wynik na 2:0. Tym samym doszło tu do prawdziwych futbolowych przełomów.

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Mundial 2026: Kamień milowy Mbappe, a to jeszcze nie wszystko. Dembele także dał popis

Przede wszystkim zawodnik Realu Madryt stał się pierwszym w dziejach francuskiej kadry piłkarzem, który miał swój udział przy stu trafieniach "Trójkolorowych". Wszystko dzięki jego 64 golach oraz 36 asystach, które uzbierał od swego debiutu w 2017 roku:

Po drugie zaś Mbappe oraz Dembele sprawili, że francuska drużyna stała się pierwszą od niemal ćwierćwiecza ekipą na mistrzostwach świata mającą w swych szeregach aż dwóch zawodników, którzy na jednym mundialu zdobyli co najmniej po pięć goli każdy:

Poprzednio podobna sztuka udała się w 2002 roku Brazylijczykom Ronaldo (8 bramek) i Rivaldo (5 trafień), przy czym liderzy "Les Bleus" mają jeszcze szansę śrubować swój imponujący rezultat.

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Najbliższą okazją ku temu będzie półfinał, który Francja rozegra w swoje święto narodowe 14 lipca - jej rywalem będzie wówczas Hiszpania lub Belgia, więc niezależnie od ostatecznej obsady współzawodnictwa znów będzie można mówić o niemałym hicie...

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Piłkarz reprezentacji Francji w granatowej koszulce z numerem 10 unosi zaciśniętą pięść w geście radości i trzyma butelkę wody, na ramieniu opaska kapitańska, w tle rozmyta, wypełniona kibicami trybuna stadionu.
Kylian MbappeABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
Piłkarz w niebieskiej koszulce z opaską kapitana na ramieniu wykonuje gest złożonych dłoni, stojąc na tle rozmytego stadionu pełnego kibiców.
Kylian MbappeABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
Dwóch piłkarzy w niebieskich koszulkach reprezentacji Francji obejmuje się na boisku podczas meczu, jeden z nich ma na plecach nazwisko Dembele i numer 7.
Kylian Mbappe i Ousmane DembeleFRANCK FIFEAFP


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