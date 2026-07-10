Francuzi świętują, coś takiego się jeszcze nie zdarzyło. Pierwszy raz w historii

W czwartkowy wieczór oficjalnie zostały zainaugurowane ćwierćfinały mistrzostw świata 2026 - i od razu mieliśmy tu do czynienia z naprawdę wielkim hitem, bowiem, w pierwszym starciu na tym etapie turnieju zmierzyły się ze sobą drużyny Francji i Maroka.

Spotkanie w Miami dostarczyło bez dwóch zdań wiele emocji - już w pierwszej połowie podyktowany został rzut karny, którego jednak nie wykorzystał Kylian Mbappe, natomiast po zmianie stron kapitan "Les Bleus" nie zszedł z tonu.

W drugiej części zmagań Mbappe zdobył gola i asystował przy trafieniu Ousmane Dembele, które jak się okazało przypieczętowało końcowy wynik na 2:0. Tym samym doszło tu do prawdziwych futbolowych przełomów.

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Mundial 2026: Kamień milowy Mbappe, a to jeszcze nie wszystko. Dembele także dał popis

Przede wszystkim zawodnik Realu Madryt stał się pierwszym w dziejach francuskiej kadry piłkarzem, który miał swój udział przy stu trafieniach "Trójkolorowych". Wszystko dzięki jego 64 golach oraz 36 asystach, które uzbierał od swego debiutu w 2017 roku:

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Po drugie zaś Mbappe oraz Dembele sprawili, że francuska drużyna stała się pierwszą od niemal ćwierćwiecza ekipą na mistrzostwach świata mającą w swych szeregach aż dwóch zawodników, którzy na jednym mundialu zdobyli co najmniej po pięć goli każdy:

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Poprzednio podobna sztuka udała się w 2002 roku Brazylijczykom Ronaldo (8 bramek) i Rivaldo (5 trafień), przy czym liderzy "Les Bleus" mają jeszcze szansę śrubować swój imponujący rezultat.

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MŚ 2026: Francja czeka na swojego kolejnego rywala

Najbliższą okazją ku temu będzie półfinał, który Francja rozegra w swoje święto narodowe 14 lipca - jej rywalem będzie wówczas Hiszpania lub Belgia, więc niezależnie od ostatecznej obsady współzawodnictwa znów będzie można mówić o niemałym hicie...

Kylian Mbappe ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Kylian Mbappe ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Kylian Mbappe i Ousmane Dembele FRANCK FIFE AFP





Jude Bellingham jest najlepszym piłkarzem reprezentacji Anglii na tym turnieju". Eksperci są pewni Polsat Sport