Francuzi świętują, coś takiego się jeszcze nie zdarzyło. Pierwszy raz w historii
Stało się - nocą z 9 na 10 lipca czasu polskiego z mundialu 2026 odpadł ostatni reprezentant Afryki, ekipa Maroka. "Lwy Atlasu" uległy 0:2 drużynie Francji, dla której gole strzelali Kylian Mbappe oraz Ousmane Dembele. Z tym faktem zaś wiążą się pewne przełomowe wieści nie tylko dla "Les Bleus", ale i całej historii piłkarskich mistrzostw świata.
W czwartkowy wieczór oficjalnie zostały zainaugurowane ćwierćfinały mistrzostw świata 2026 - i od razu mieliśmy tu do czynienia z naprawdę wielkim hitem, bowiem, w pierwszym starciu na tym etapie turnieju zmierzyły się ze sobą drużyny Francji i Maroka.
Spotkanie w Miami dostarczyło bez dwóch zdań wiele emocji - już w pierwszej połowie podyktowany został rzut karny, którego jednak nie wykorzystał Kylian Mbappe, natomiast po zmianie stron kapitan "Les Bleus" nie zszedł z tonu.
W drugiej części zmagań Mbappe zdobył gola i asystował przy trafieniu Ousmane Dembele, które jak się okazało przypieczętowało końcowy wynik na 2:0. Tym samym doszło tu do prawdziwych futbolowych przełomów.
Poruszenie we Francji po starciu z Marokiem. Werdykt mediów. "Miażdżące"
Mundial 2026: Kamień milowy Mbappe, a to jeszcze nie wszystko. Dembele także dał popis
Przede wszystkim zawodnik Realu Madryt stał się pierwszym w dziejach francuskiej kadry piłkarzem, który miał swój udział przy stu trafieniach "Trójkolorowych". Wszystko dzięki jego 64 golach oraz 36 asystach, które uzbierał od swego debiutu w 2017 roku:
Po drugie zaś Mbappe oraz Dembele sprawili, że francuska drużyna stała się pierwszą od niemal ćwierćwiecza ekipą na mistrzostwach świata mającą w swych szeregach aż dwóch zawodników, którzy na jednym mundialu zdobyli co najmniej po pięć goli każdy:
Poprzednio podobna sztuka udała się w 2002 roku Brazylijczykom Ronaldo (8 bramek) i Rivaldo (5 trafień), przy czym liderzy "Les Bleus" mają jeszcze szansę śrubować swój imponujący rezultat.
Haaland znowu to zrobił, zagotowało się po jego słowach. "Oczywiści faworyci"
MŚ 2026: Francja czeka na swojego kolejnego rywala
Najbliższą okazją ku temu będzie półfinał, który Francja rozegra w swoje święto narodowe 14 lipca - jej rywalem będzie wówczas Hiszpania lub Belgia, więc niezależnie od ostatecznej obsady współzawodnictwa znów będzie można mówić o niemałym hicie...