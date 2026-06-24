Francuzi poruszeni po stracie, jest jedno "ale". Ogłaszają ws. nazwiska zastępcy

W najlepsze trwają piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Na nich bardzo dobrze do tej pory spisuje się kadra Francji. Podopieczni Didiera Deschampsa mają na swoim koncie sześć punktów po dwóch spotkaniach fazy grupowej (ograli 3:1 Senegal oraz 3:0 Irak), dzięki czemu są już pewni gry w fazie pucharowej.

Niestety kadra może niebawem się już tak dobrze nie zaprezentować. I to wcale nie przez względy sportowe oraz fakt, że po drugiej stronie boiska pojawią się niezwykle mocni Norwegowie. We wtorek wieczorem poinformowano o przykrym zdarzeniu, a dokładniej o śmierci mamy wspomnianego selekcjonera reprezentacji.

Z tego względu 57-latek opuści mundial i w tym trudnym czasie będzie przebywał z rodziną. Weźmie również udział w ceremonii pogrzebowej. Dopiero po tym wróci do drużyny na dalsze etapy mistrzostw. We Francji temat selekcjonera jest niezwykle ważny i poruszany na kilka sposobów. RMC Sport przypomina sytuację z 2022 roku, gdy w trakcie zgrupowania zmarł ojciec szkoleniowca - Pierre.

- Ta strata przywołuje również bolesne wspomnienia u Didiera Deschampsa. W maju 2022 roku selekcjoner reprezentacji Francji zmagał się już z rodzinną tragedią związaną ze śmiercią ojca, Pierre'a Deschampsa, w przeddzień meczu Ligi Narodów z Danią - czytamy.

To on poprowadzi Francję, już ogłosili. I przypominają

Tamtejszy serwis zwraca również uwagę na komunikat federacji, w którym przekazano, że obowiązki Deschampsa przejmie Guy Stephan. Taka sytuacja miała miejsce również cztery lata temu, a kadra uległa wówczas Danii 1:2. Teraz poprowadzi on ekipę w meczu z Norwegią.

- W tym meczu Guy Stephan zajął miejsce na ławce rezerwowych, aby poprowadzić drużynę. Będzie on również zarządzał w meczu z Norwegią w najbliższy piątek. Didier Deschamps będzie towarzyszył swojej rodzinie w tym szczególnie trudnym czasie - uzupełniono.

Mecz Norwegia - Francja odbędzie się w piątek wieczorem (26 czerwca). Pierwszy gwizdek tego meczu zaplanowany jest na godz. 21:00.

Kylian Mbappe, najlepszy snajper reprezentacji Francji FRANCK FIFE East News

Selekcjoner wicemistrzów świata Didier Deschamps LOIC VENANCE AFP

Didier Deschamps ze swoimi pilkarzami AFP





Kibice Ghany podczas mistrzostw świata w piłce nożnej. WIDEO IVAN PISARENKO / AFPTV / AFP AFP