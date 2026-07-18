Francuzi nie owijają w bawełnę, tak podchodzą do meczu z Anglią. Trener zdradza

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W sobotę o godz. 23:00 rozpocznie się spotkanie o 3. miejsce piłkarskich mistrzostw świata. O brąz rywalizować będą kadry Francji oraz Anglii. Wielu ekspertów uważa, że to spotkanie nie ma sensu, bowiem ekipy, które biorą w nim udział nie mogą znaleźć w sobie motywacji do walki. Wydaje się, że w tym przypadku nie jest inaczej - szczególnie w kontekście Francuzów. W tej kwestii wypowiedział się już Didier Deschamps, trener "Trójkolorowych".

Francuzi już się nie kryją, tak podchodzą do meczu z Anglią. Trener zdradza
Kylian Mbappe i Didier DeschampsFRANCK FIFE / AFP / JOSE HERNANDEZ / ANADOLU / ANADOLU VIA AFPAFP

Powoli do końca zbliżają się piłkarskie mistrzostwa świata. Do rozegrania pozostały już tylko dwa spotkania, które zdecydują o finalnym układzie podium. W sobotę o brązowe medale do walki ruszą piłkarze z Francji oraz Anglii. Obie ekipy mogą być niezbyt zadowolone takim obrotem spraw.

W końcu "Trójkolorowi" byli wskazywani jako faworyci do zameldowania się w finale, lecz ulegli 0:2 Hiszpanom. "Synowie Albionu" natomiast do 85. minuty prowadzili 1:0 z Argentyną, lecz jeszcze w regulaminowym czasie gry przegrali 1:2. Z tego względu czeka ich spotkanie pocieszenia.

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W mediach jednak co cztery lata wraca ten sam temat, czyli sens rozgrywania tego spotkania. Według wielu ekipy, które są uczestnikami takiego meczu nie potrafią znaleźć w sobie odpowiedniej ilości motywacji, a także zwyczajnie nie są zainteresowane brązowym medalem.

W tej kwestii dzień przed spotkaniem o 3. miejsce wypowiedział się trener Francji - Didier Deschamps.

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Ten przyznał, że nie można powiedzieć o Francuzach, jakoby mieli być bardziej zmotywowani od rywali. Dodał jednak, że jego zespół ma pewne obowiązki. I postara się zrobić wszystko, co w jego mocy, by drużyna do kraju wróciła z medalem. W końcu tego oczekują kibice.

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Nie można powiedzieć, że jesteśmy bardziej zmotywowani od Anglików, ale jako reprezentanci naszego kraju mamy określone obowiązki. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wszystko poszło jak najlepiej. Mamy odpowiedzialność wobec milionów Francuzów
powiedział cytowany przez PAP.

Spotkanie Francji z Anglią zaplanowane jest na sobotę 18 lipca (godz. 23:00), natomiast finał mistrzostw świata pomiędzy Hiszpanią i Argentyną odbędzie się dzień później - w niedzielę 19 lipca. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00.

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