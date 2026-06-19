Francuzi nie certolą się z Marciniakiem. Poważny zarzut. W tle "spisek"

Dla takich chwil warto oglądać piłkarskie mistrzostwa świata! 17 czerwca Argentyńczycy, a więc obrońcy tytułu, zainaugurowali swoje mundialowe zmagania meczem z Algierią. Całe spotkanie można spokojnie określić mianem "one man show".

Głównym aktorem tego widowiska był nie kto inny Leo Messi. 38-latek udowodnił, że w przypadku geniuszy piłkarskich wiek jest tylko liczbą. Przywitał się on bowiem z tegorocznymi mistrzostwami świata hat-trickiem.

Wyczynom ikonicznego zawodnika przyglądał się Szymon Marciniak. Polski arbiter pełnił rolę głównego rozjemcy opisanego wyżej spotkania. Jego występ zostanie jednak zapamiętany z zupełnie innego powodu. W pewnym momencie Messi dopuścił się bowiem przewinienia, za które spokojnie mógł zostać ukarany czerwonym kartonikiem. Mimo to, Marciniak nie zdecydował się na tego typu ruch, co wywołało międzynarodowy skandal.

Francuz z poważnym zarzutem w stronę Marciniaka. W tle "spisek"

Od zdarzenia upłynęło już kilkadziesiąt godzin. Wciąż jednak nie milkną echa boiskowej decyzji Marciniaka. O ocenę jej słuszności pokusił się korespondent francuskiego portalu "Lequipe" Anthony Clement. Już tytuł jego publikacji mocno sugeruje nastawienie względem decyzji Marciniaka

Czy Lionel Messi korzysta z preferencyjnego traktowania przez sędziów?

Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, autor artykułu skontaktował się z byłym arbitrem międzynarodowym Saidem Ennjimim. Opowiedział on o instrukcjach dotyczących "ochrony kreatorów", aby ci ze względu na swoją wagę dla zespołu nie ulegali nadmiernej ilości kontuzji. W dalszej części swojej wypowiedzi Ennjimi zasiał jednak bardzo duże ziarno wątpliwości względem słuszności decyzji Marciniaka.

- Z drugiej strony co, gdy to oni [kreatorzy red.] popełniają faule? Przykład Messiego jest wymowny, a ta decyzja wydaje mi się bardzo dziwna, żeby nie rzec, że niezrozumiała. Każdy inny zawodnik dostałby czerwoną kartkę za to dość rażące uderzenie w łydkę. Powinien zostać wyrzucony z boiska, zwłaszcza po analizie VAR. Polecenie "ochrony kreatorów" może więc mieć odwrotny skutek, gdy to oni popełniają faule - powiedział były arbiter.

Słów Ennjimiego nie można brać za pewnik, lecz sama koncepcja "ochrony kreatorów" wydaje się bardzo interesującym zagadnieniem. Ciężko jednak jednoznacznie stwierdzić, że decyzja Marciniaka była wynikiem czegoś w rodzaju futbolowego "spisku". Dużo bardziej prawdopodobne jest natomiast, że to indywidualna interpretacja arbitra doprowadziła do błędu w ocenie sytuacji.

Szymon Marciniak JUAN MABROMATA AFP

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News





Kontrowersje dotyczące mistrzostw świata. Wyjątkowy mundial Polsat Sport