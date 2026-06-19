Francuzi nie certolą się z Marciniakiem. Poważny zarzut. W tle "spisek"
Pierwszy mecz Argentyńczyków na mundialu okazał się prawdziwym majstersztykiem w wykonaniu Leo Messiego. Lider "Albicelestes" popisał się kunsztem piłkarskim, pakując Algierczykom hat-tricka. Jednym z aktorów tego spektaklu był Szymon Marciniak. Mało kto zapamięta jednak jego występ pozytywnie. Dla wielu popełnił on karygodny błąd, nie pokazując Messiemu czerwonej kartki. Mimo upływu godzin sytuacja wciąż jest komentowana na całym świecie. We Francji pojawiła się nawet dość niecodzienna teoria na ten temat.
Dla takich chwil warto oglądać piłkarskie mistrzostwa świata! 17 czerwca Argentyńczycy, a więc obrońcy tytułu, zainaugurowali swoje mundialowe zmagania meczem z Algierią. Całe spotkanie można spokojnie określić mianem "one man show".
Głównym aktorem tego widowiska był nie kto inny Leo Messi. 38-latek udowodnił, że w przypadku geniuszy piłkarskich wiek jest tylko liczbą. Przywitał się on bowiem z tegorocznymi mistrzostwami świata hat-trickiem.
Wyczynom ikonicznego zawodnika przyglądał się Szymon Marciniak. Polski arbiter pełnił rolę głównego rozjemcy opisanego wyżej spotkania. Jego występ zostanie jednak zapamiętany z zupełnie innego powodu. W pewnym momencie Messi dopuścił się bowiem przewinienia, za które spokojnie mógł zostać ukarany czerwonym kartonikiem. Mimo to, Marciniak nie zdecydował się na tego typu ruch, co wywołało międzynarodowy skandal.
Francuz z poważnym zarzutem w stronę Marciniaka. W tle "spisek"
Od zdarzenia upłynęło już kilkadziesiąt godzin. Wciąż jednak nie milkną echa boiskowej decyzji Marciniaka. O ocenę jej słuszności pokusił się korespondent francuskiego portalu "Lequipe" Anthony Clement. Już tytuł jego publikacji mocno sugeruje nastawienie względem decyzji Marciniaka
Czy Lionel Messi korzysta z preferencyjnego traktowania przez sędziów?
Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, autor artykułu skontaktował się z byłym arbitrem międzynarodowym Saidem Ennjimim. Opowiedział on o instrukcjach dotyczących "ochrony kreatorów", aby ci ze względu na swoją wagę dla zespołu nie ulegali nadmiernej ilości kontuzji. W dalszej części swojej wypowiedzi Ennjimi zasiał jednak bardzo duże ziarno wątpliwości względem słuszności decyzji Marciniaka.
- Z drugiej strony co, gdy to oni [kreatorzy red.] popełniają faule? Przykład Messiego jest wymowny, a ta decyzja wydaje mi się bardzo dziwna, żeby nie rzec, że niezrozumiała. Każdy inny zawodnik dostałby czerwoną kartkę za to dość rażące uderzenie w łydkę. Powinien zostać wyrzucony z boiska, zwłaszcza po analizie VAR. Polecenie "ochrony kreatorów" może więc mieć odwrotny skutek, gdy to oni popełniają faule - powiedział były arbiter.
Słów Ennjimiego nie można brać za pewnik, lecz sama koncepcja "ochrony kreatorów" wydaje się bardzo interesującym zagadnieniem. Ciężko jednak jednoznacznie stwierdzić, że decyzja Marciniaka była wynikiem czegoś w rodzaju futbolowego "spisku". Dużo bardziej prawdopodobne jest natomiast, że to indywidualna interpretacja arbitra doprowadziła do błędu w ocenie sytuacji.