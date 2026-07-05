Francuzi nabili sobie guza na Paragwaju. Brutalne starcie w Filadelfii

W Filadelfii temperatury były tak wysokie, że odwołano nawet część obchodów 4 lipca. Miasto dosłownie przypominało piekarnik. Na boisku też było widać, że organizmy piłkarzy pracują na granicy komfortu. Tempo - maksymalne, na jakie można było liczyć, nawet jeśli w porównaniu do większości meczów poprzedniej rundy - żadne.

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Mecz Paragwaj - Francja obfitował w faule. I to pierwsze, co go definiuje. Piłkarze z Ameryki Południowej od samego początku urządzili sobie polowanie na kości Kyliana Mbappe i jego kolegów z reprezentacji.

Obyło się, co prawda, bez czerwonej kartki, ale spotkanie było bardzo brutalne. Kopnięcia, "kuksańce", szarpnięcia i inne nieczyste zagrania były tu standardem i pojawiały się praktycznie co minutę.

Francuzi w końcu również nie wytrzymali i zaczęli odpowiadać Paragwajczykom pięknym za nadobne. Spotkanie w Filadelfii przypominało bijatykę w upale. Mało było w nim piłki nożnej.

Jedno podanie na minutę

Takie warunki dużo bardziej sprzyjają bronieniu niż atakowaniu. Łatwiej ustawić się nisko, zawęzić przestrzeń i czekać, niż przyspieszać akcję, biegać bez piłki i stale szukać przewagi. Paragwaj przyjął to do skrajności. Od początku był nastawiony niemal wyłącznie na przetrwanie.

Najlepiej pokazała to statystyka z 17. minuty. Na stadionowych telebimach wyświetlono liczbę skutecznych podań. Paragwaj miał ich 19. Francja - 150. To oznaczało, że Paragwaj wymieniał średnio jedno celne podanie na minutę. Trudno o bardziej wymowny obraz tego meczu.

Francja miała piłkę, teren i kontrolę. Paragwaj miał mur, cierpliwość i plan, żeby jak najdłużej nie pęknąć. Francuzi musieli więc grać nie tylko przeciwko rywalowi, ale też przeciwko tempu, które gasło razem z każdą kolejną minutą w upale. Każda akcja wymagała dokładności, bo miejsca było mało. Każde przyspieszenie musiało być dobrze wybrane, bo nie dało się tak grać bez końca.

Żelazna konsekwencja

W takich meczach bardzo łatwo o frustrację faworyta, więc tym bardziej warto docenić, że nie było jej widać na boisku. Nawet jeśli dominacja w posiadaniu piłki nie musi od razu oznaczać lawiny sytuacji, to konsekwencja okazała się kluczowa.

Bramka Francji wzięła się z tego, czego w tym meczu długo brakowało: z bezpośredniości. Francja potrzebowała jednego ruchu, który złamie schemat. I ten ruch dał Desire Doue. Wszedł na boisko w drugiej połowie i od razu zamienił to na konkrety. Ruszył z piłką w pole karne, zaatakował przestrzeń między trzema obrońcami, a nabrany na jego zwód Diego Gomez zatrzymał go faulem.

Sędzia początkowo nie wskazał zdecydowanie na jedenasty metr, ale po chwili wszystko przejął VAR. Powtórki były dla Paragwaju bezlitosne. Doue był już w polu karnym, miał przewagę nad rywalem i został zahaczony. Po analizie arbiter wrócił na boisko i podyktował rzut karny. Paragwajczycy próbowali jeszcze przeciągnąć moment wykonania karnego. Były rozmowy, gesty, próby wybicia z rytmu. To pasowało do całego ich meczu: grać na czas, przeszkadzać, rozbijać tempo, nie pozwolić Francji złapać oddechu. Tyle że Mbappe to nie wybiło. Ustawił piłkę, wziął rozbieg i uderzył nisko, mocno, przy słupku. Orlando Gill poszedł w drugą stronę.

Więcej goli w tym meczu już nie padło. Nieczysta gra utrzymywała się do ostatniego gwizdka, który wybrzmiał przy stanie 1:0 dla Trójkolorowych. O ćwierćfinał Francja zagra z Marokiem.

Statystyki meczu Paragwaj 0 - 1 Francja Posiadanie piłki 25% 75% Strzały 5 15 Strzały celne 1 5 Strzały niecelne 3 6 Strzały zablokowane 1 4 Ataki 36 126

Kylian Mbappe i Ousmane Dembele FRANCK FIFE AFP

Kylian Mbappe William Volcov East News

Przepychanki podczas meczu Paragwaj - Francja w 1/8 finału mistrzostw świata JEWEL SAMAD / AFP AFP





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