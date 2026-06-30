Francja - Szwecja. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz Francja - Szwecja w ramach 1/16 finału mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 30 czerwca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Francja - Szwecja. Jak obie drużyny radzą sobie na mundialu 2026?

Reprezentacja Francji niczym burza przeszła przez fazę grupową mundialu 2026. Piłkarze Didiera Deschampsa wysoko wygrali wszystkie mecze, w każdym strzelając minimum trzy gole. W ostatnim trafiali nawet czterokrotnie, dzięki czemu pokonali Norwegię aż 4:1. Prym w ekipie "Trójkolorowych" wiodą przede wszystkim Kylian Mbappe i Ousmane Dembele, którzy mają po cztery gole. Francuzi pokazali jak dotąd, że są bardzo mocni i bezapelacyjnie należą do największych faworytów do końcowego triumfu.

W 1/16 finału Francja zagra ze Szwecją, czyli pogromcą Polaków w finale baraży. Piłkarze z "Kraju Trzech Koron" nienajgorzej poradzili sobie w grupie F. Co prawda wyszli z trzeciego miejsca, ale rozbili 5:1 Tunezję i zremisowali 1:1 z dużo silniejszą Japonią. Cieniem na ich występie kładzie się jednak blamaż 1:5 z Holandią.

Wielkimi faworytami tej rywalizacji są Francuzi. Poza wyśmienitą formą za aktualnymi wicemistrzami przemawia też bilans w starciach ze Szwedami. Na dotychczasowe 23 spotkania Francja wygrała 12, sześć przegrała pięć razy padł remis. Na tym mundialu nie można być jednak niczego pewnym, co pokazały odpadnięcia Niemiec czy Holandii.

Francja - Szwecja. Mecz 1/16 finału mistrzostwa świata 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Francja - Szwecja w ramach 1/16 finału mundialu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 30 czerwca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Reprezentacja Francji JEWEL SAMAD AFP

Reprezentacja Szwecji podczas mistrzostw świata EYEPIX AFP





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