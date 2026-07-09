Francja stworzyła potwora. Urósł i stał się niebezpieczny również dla niej

Czwartkowy mecz Francji z Marokiem to powtórka z Kataru, gdzie cztery lata temu Francuzi zatrzymali najpiękniejszą historię tamtego turnieju. Maroko było wtedy pierwszą afrykańską reprezentacją w półfinale mistrzostw świata, ale przegrało 0:2 po golach Theo Hernandeza i Randala Kolo Muaniego. Teraz wraca nie jako sensacja, ale jako drużyna, której nikt już nie może traktować jak egzotycznego dodatku do wielkich.

Francja kontra własny system

Najciekawsze jest jednak to, że ten mecz będzie miał w sobie mnóstwo Francji po obu stronach boiska. Tylko siedmiu z 26 piłkarzy Maroka na mundialu urodziło się w Maroku. Aż sześciu urodziło się we Francji: Issa Diop, Redouane Halhal, Ayyoub Bouaddi, Samir El Mourabet, Gessime Yassine i Neil El Aynaoui. Do tego dochodzą piłkarze urodzeni w Hiszpanii, Holandii, Belgii czy Kanadzie. Maroko nie jest więc tylko reprezentacją kraju. Jest reprezentacją globalnej marokańskiej diaspory.

To dlatego ćwierćfinał z Francją ma tak szczególny ładunek. Po jednej stronie będzie państwo, które przez dekady produkowało piłkarzy w Clairefontaine, w klubowych akademiach i na przedmieściach wielkich miast. Po drugiej - reprezentacja, która z tej samej europejskiej mapy talentów potrafiła wyciągnąć ludzi czujących związek z Marokiem. Do turnieju zgłoszono 99 piłkarzy urodzonych we Francji, ale tylko 23 gra dla Francji. Reszta reprezentuje inne kraje, przede wszystkim afrykańskie. To pokazuje skalę francuskiego systemu szkolenia, ale też skalę piłkarskiego eksportu tożsamości.

Najmocniejszym symbolem jest Issa Diop. Urodzony w Tuluzie, wychowany we francuskim futbolu, były reprezentant młodzieżowych kadr Francji, mistrz Europy U-19 z 2016 roku. Przez lata mówił, że jego wyborem jest Francja. Diop odrzucał wcześniej Maroko i Senegal, a grę dla innego kraju traktował jako wybór z braku miejsca w kadrze Francji. W marcu 2026 roku przyjął jednak powołanie Maroka. Teraz ma zatrzymywać Mbappe, czyli twarz reprezentacji, o której kiedyś marzył.

Ile dokładnie Francji w Maroku

Francuskie tropy w Maroku można wypisać niemal jak osobny skład:

•Issa Diop - urodzony w Tuluzie, były młodzieżowy reprezentant Francji, dziś podstawowy stoper Maroka.

•Neil El Aynaoui - urodzony we Francji, syn Youssefa El Aynaouiego, jednego z najbardziej znanych marokańskich tenisistów.

•Ayyoub Bouaddi - urodzony we Francji, kolejny przykład piłkarza wychowanego w europejskim systemie, który trafił do marokańskiej układanki.

•Gessime Yassine - urodzony we Francji, część nowej fali marokańskich talentów z diaspory.

•Samir El Mourabet - urodzony we Francji.

•Redouane Halhal - również francuski trop w kadrze Maroka.

•Azzedine Ounahi - urodzony w Casablance, ale piłkarsko mocno związany z Francją: grał w Strasbourgu, Avranches, Angers i Marsylii.

•Achraf Hakimi - urodzony w Hiszpanii, ale przez lata grał w PSG, więc francuski futbol zna go doskonale.

To nie jest przypadek, tylko model dotarcia do rodzin, w których dziecko dorasta po francusku, uczy się futbolu w Europie, ale w domu słyszy o Maroku. I w pewnym momencie musi wybrać: kraj urodzenia czy kraj rodzinnej pamięci.

We Francji ten wybór nigdy nie jest tylko sportowy. Szacunki oparte na danych INSEE mówiły już przed laty o ponad 1,3 mln osób z marokańskim tłem migracyjnym we Francji, licząc imigrantów i bezpośrednich potomków. Historyk Pierre Vermeren szacował nawet, że przy liczeniu czterech pokoleń liczba osób marokańskiego pochodzenia może sięgać 2,5 mln. Nawet jeśli takie szacunki trzeba traktować ostrożnie, jedno jest pewne: Francja - Maroko to nie jest mecz dwóch odległych krajów. To mecz, który w samej Francji rozgrywa się także w rodzinach, dzielnicach i mieszanych tożsamościach.

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Wyzwanie dla służb

Dlatego ten ćwierćfinał może być też wyzwaniem dla francuskich służb. Historia podpowiada, że władze będą wyjątkowo ostrożne. Po półfinale Francja - Maroko w 2022 roku doszło do napięć w kilku francuskich miastach, a francuskie media opisywały później sprawę 38 skrajnie prawicowych działaczy zatrzymanych w Paryżu po tamtym meczu pod zarzutem planowania przemocy.

Francja ma też świeże doświadczenia z wielkich piłkarskich nocy. Po triumfie PSG w Lidze Mistrzów na ulice Paryża wyszły dziesiątki tysięcy ludzi. W mieście rozlokowano 22 tys. policjantów, doszło do 130 zatrzymań. To tło będzie obecne, nawet jeśli mecz odbędzie się tysiące kilometrów od Paryża. Bo Francja - Maroko nigdy nie kończy się na stadionie. W 2022 roku oglądaliśmy to w Katarze, Paryżu, Marsylii, Brukseli, Amsterdamie i Casablance.

Sportowo Francja jest faworytem, ale Maroko doszło do ćwierćfinału w stylu, który coraz mniej przypomina bajkę, a coraz bardziej świadomy projekt. Najpierw przeszło Holandię po rzutach karnych i doskonałym meczu ze swojej strony, potem rozbiło Kanadę 3:0. To drużyna, która potrafi cierpieć bez piłki, ale nie jest już wyłącznie defensywną maszyną.

Francuzi doskonale to wiedzą. Asystent Didiera Deschampsa, Guy Stephan, przed meczem mówił o Maroku jako o drużynie zorganizowanej, groźnej w przejściach i bardzo mocnej indywidualnie na skrzydłach. Podkreślał też, że po brutalnym, fizycznym meczu z Paragwajem Francja czeka teraz zupełnie inny test. I właśnie dlatego ten mecz zapowiada się tak dobrze. Z jednej strony Francja: wielka kadra, Mbappe, presja tytułu, doświadczenie, przekonanie, że nawet w najgorszy dzień znajdzie sposób. Z drugiej Maroko: reprezentacja diaspory, drużyna zbudowana z wielu piłkarskich ojczyzn, pewna siebie po 2022 roku i jeszcze bardziej świadoma własnej siły.

W 2022 roku Maroko było historią, której świat kibicował, bo była nowa. W 2026 roku Maroko jest już historią, której trzeba się bać.

To nie będzie tylko walka o półfinał mundialu. To integralna część francuskiego futbolu rozumianego szerzej, niż własna reprezentacja.

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