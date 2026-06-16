Francja - Senegal. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL 2026]

Mecz Francja - Senegal na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany w dzisiaj 16 czerwca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Francja - Senegal. Mundial 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Zarówno Francja, jak i Senegal przebrnęły przez eliminacje do MŚ 2026 bez porażki. "Trójkolorowi", którzy osiem lat temu wywalczyli ostatni tytuł, są jednym z największych faworytów do wywalczenia mistrzostwa świata. Senegal z kolei ma stoczyć walkę z Norwegią o drugie miejsce w tabeli grupy I, które daje bezpośredni awans. Jednak "Lwy Terangi" z pewnością mierzą znacznie wyżej, niż tylko wyjście z grupy i mają do tego solidne podstawy.

Francja w sparingach przed mundialem sensacyjnie przegrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1:2 oraz pokonała 3:1 Irlandię Północną. Z kolei Senegal uległ 2:3 USA i ledwie zremisował 0:0 z Arabią Saudyjską. Mimo wszystko zespół z Afryki, który ma w swoim składzie takie gwiazdy, jak Sadio Mane, Kalidou Koulibaly, Ismaila Sarr, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye czy Pape Gueye, nawet jeśli nie sprosta Francji, to będzie groźny w dalszej części turnieju.

Co ciekawe oba zespoły zmierzyły się tylko raz, a było to podczas mistrzostw świata 2002. Wówczas broniąca tytułu Francja w pierwszym meczu tego turnieju sensacyjnie przegrała właśnie z Senegalem 0:1, a ostatecznie na mundialu wypadła koszmarnie, zajmując ostatnie miejsce w grupie. Podobny scenariusz tym razem wydaje się zupełnie nierealny.

Mecz Francja - Senegal na mundialu 2026 zostanie rozegrany w dzisiaj 16 czerwca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Kylian Mbappe FRANCK FIFE AFP

Iliman Ndiaye i Sadio Mane w barwach reprezentacji Senegalu SEBASTIEN BOZON AFP





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