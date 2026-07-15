Francja poległa w hicie, Macron zareagował. Te słowa poszły w świat

Tak słabej reprezentacji Francji nie widzieliśmy od dawna. Po raz pierwszy od trzeciego meczu fazy grupowej z Danią na MŚ 2018 (0:0) jej rywal w czempionacie globu zachował czyste konto. Hiszpania zneutralizowała "Trójkolorowych", którzy nie stanowili kolektywu, a i indywidualnie wyglądali słabo. Michael Olise był cieniem samego siebie, Ousmane Dembele też nie zachwycił, powrót do środka pola Aureliena Tchouameniego okazał się złym pomysłem. Można tak wymieniać i wymieniać, wicemistrzowie globu z 2022 roku nie mieli na czym oprzeć marzeń o trzecim z rzędu finale.

Głos na platformie X jeszcze przed północą zabrał prezydent kraju Emmanuel Macron. Polityk jest mocno aktywny w tym serwisie, wspominaliśmy już o tym, w jaki sposób komentował ćwierćfinałowy mecz z Marokiem. Co zatem napisał 48-latek po porażce z "La Furia Roja"?

Porażka Francji, prezydent Macron nie mógł milczeć. I te słowa o Hiszpanii

"Brawo dla Hiszpanii za awans. Podziękowania dla 'Les Bleus' za to, że z wielkim zaangażowaniem reprezentowali nasze barwy. Dzisiejsza porażka jest trudna do przełknięcia, ale ta drużyna jest młoda i ma przed sobą świetlaną przyszłość" - czytamy.

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To przedostatni wpis Macrona z jego obecnej pozycji dotyczący występów reprezentacji Francji na mistrzostwach świata. Tego ostatniego można spodziewać się po konfrontacji z Anglią lub Argentyną o brązowy medal (start meczu o 23:00 czasu polskiego, więc post najpewniej po 1:00). Przypomnijmy, że prezydentowi kończy się jego druga kadencja. Wiosną odbędą się wybory, w których nie może już brać udziału (według doniesień medialnych pierwsza tura 18 kwietnia, druga 2 maja).

Wpis Macrona w osiem godzin zebrał 53 tysiące polubień, 3 tys. podań dalej, 2 tys. odpowiedzi i ponad 1,2 miliona wyświetleń.

Wspomniana "Świetlana przyszłość" to już kwestia dla Zinedine'a Zidane'a. Legenda futbolu pozostaje bezrobotna od odejścia z Realu Madryt w 2021 roku, ale wraca na ławkę trenerską.

Emmanuel Macron AFP

Didier Deschamps, selekcjoner reprezentacji Francji AFP

Emmanuel Macron (w środku) AFP





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