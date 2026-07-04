Francja - Paragwaj. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz Francja - Paragwaj w ramach 1/8 finału mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 4 lipca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Francja - Paragwaj. Jak obie drużyny radzą sobie na mundialu 2026?

Reprezentacja Francji niczym burza przeszła przez fazę grupową mundialu 2026. Piłkarze Didiera Deschampsa wysoko wygrali wszystkie mecze, w każdym strzelając minimum trzy gole. W 1/16 finału zmierzyli się ze Szwecją i pewnie pokonali ją 3:0, a dublet ustrzelił Kylian Mbappe, który ma już na koncie sześć bramek i dwie asysty. Francuzi pokazali jak dotąd, że są bardzo mocni i bezapelacyjnie znajdują się w gronie największych faworytów do końcowego triumfu.

Tym razem ich rywalem będzie Paragwaj. Piłkarze z Ameryki Południowej niespodziewanie zdołali wywalczyć awans z grupy D. Faworytami były USA, Australia oraz Turcja, jednak Ci ostatni mocno zawiedli. Paragwaj właśnie pokonując piłkarzy znad Bosforu odniósł jedyne zwycięstwo na tym turnieju, a do tego dołożył remis z Australią, dzięki czemu znalazł się w fazie pucharowej MŚ. W 1/16 finału ekipa prowadzona przez Gustavo Alfaro trafiła na Niemców i sensacyjnie wyeliminowała ich po rzutach karnych.

Paragwajczycy pokazali, że są zdolni do pokonania przeciwników z najwyższej półki. Francuzi będą musieli zatem uważać, choć oczywiście są zdecydowanymi faworytami. Za "Trójkolorowymi" przemawia również historyczny bilans z Paragwajem. Na pięć bezpośrednich spotkań Francja wygrała trzy (jedno po dogrywce) i dwa razy remisowała. Czy dwukrotni mistrzowie świata spełnią oczekiwania swoich kibiców? A może Paragwaj pokusi się o kolejną sensację?

Francja - Paragwaj. Mecz 1/8 finału mistrzostwa świata 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Francja - Paragwaj w ramach 1/8 finału mundialu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 4 lipca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Reprezentacja Francji JEWEL SAMAD AFP

Reprezentacja Paragwaju sensacyjnie wyeliminowała Niemców z mistrzostw świata 2026 CHARLY TRIBALLEAU AFP





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