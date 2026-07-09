Francja - Maroko. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz Francja - Maroko w ramach ćwierćfinału mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 9 lipca o godzinie 22:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Francja - Maroko. Jaka była droga obu drużyn do ćwierćfinału MŚ 2026?

Reprezentacja Francji niczym burza przeszła przez fazę grupową mundialu 2026 z kompletem zwycięstw. W 1/16 finału zmierzyła się ze Szwecją i pokonała ją 3:0. Z kolei w 1/8 finału zagrała z Paragwajem i będzie to jedno z najbardziej pamiętnych spotkań tych mistrzostw.

Wszystko ze względu na bardzo ostrą, momentami wykraczającą daleko poza przepisy grę Paragwajczyków i skandaliczny brak reakcji sędziego, który nie pokazał piłkarzom z Ameryki Południowej ani jednej kartki. Ostatecznie po męczarniach i rzucie karnym wykorzystanym przez Kyliana Mbappe "Trójkolorowi" wywalczyli awans, a kapitan Francuzów dopisał już siódme trafienie na tym turnieju.

Maroko w fazie grupowej zgromadziło siedem punktów przez remis z Brazylią i awansowało z drugiej pozycji, ustępując pierwszego miejsca właśnie "Canarinhos". W 1/16 finału "Lwy Atlasu" spotkały się z Holandią i w podstawowym czasie gry zremisowały 1:1. Wynik ten utrzymał się przez dogrywkę, więc o awansie musiały zdecydować rzuty karne. Te wygrali właśnie mistrzowie Afryki, a tamta seria "11" będzie chyba jedną z najbardziej pamiętnych w historii mundiali, ze względu na liczbę niewykorzystanych prób. W 1/8 finału reprezentacja Maroka bardzo pewnie wyeliminowała jednego z gospodarzy, a konkretnie Kanadę, wygrywając 3:0.

Dla obu zespołów będzie to szóste spotkanie. W dotychczasowych pięciu trzykrotnie triumfowała Francja, a najważniejszym zwycięstwem było te ostatnie, z półfinału poprzednich mistrzostw świata, gdy "Trójkolorowi" wygrali 2:0. Było to także jedyne jak dotąd starcie tych ekip o stawkę. W pozostałych dwóch meczach padły remisy. Dziś faworytami znów są Francuzi. Czy historia sprzed czterech lat zatoczy koło? A może Marokańczycy sprawią sensację?

Francja - Maroko. Ćwierćfinał mistrzostwa świata 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Ćwierćfinał mundialu 2026: Francja - Maroko zostanie rozegrany dzisiaj 9 lipca o godzinie 22:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Manu Kone i Adrien Rabiot w barwach reprezentacji Francji FRANCK FIFE AFP

Reprezentacja Maroka w piłce nożnej GORDON DONOVAN AFP





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