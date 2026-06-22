Francja - Irak. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz Francja - Irak na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 22 czerwca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Francja - Irak. Mistrzostwa świata 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Reprezentacja Francji jest jednym z faworytów do zwycięstwa w całym mundialu 2026. Po raz ostatni ta sztuka udała się "Trójkolorowym" w 2018 roku, ale w finale zagrali też przed czterema laty. Jeśli i w tym roku dotarliby do finału, zostaliby trzecią reprezentacją, obok RFN-u i Brazylii, której udała się ta sztuka. Pierwszy mecz wyszedł piłkarzom Didiera Deschampsa znakomicie, ponieważ pokonali Senegal 3:1, a dublet ustrzelił Kylian Mbappe.

Teraz ich rywalem będzie Irak. Przygotowania do MŚ poszły Irakowi ze zmiennym szczęściem, bo najpierw pokonał 1:0 Andorę, a następnie sensacyjnie zremisował 1:1 z Hiszpanią. Natomiast bezpośrednio przed startem turnieju Irakijczycy przegrali 0:2 z Wenezuelą. Z kolei pierwszym spotkaniu zostali rozbici przez Norwegię 1:4.

Reprezentacja Iraku nie ma gwiazd w swoich szeregach. Do najbardziej rozpoznawalnych zawodników należą Ahmed Qasem (Nashville), Merchas Doski (Viktoria Pilzno), Marko Farji (Venezia) oraz dobrze znany polskim kibicom Amir Al-Ammari z Cracovii. Dla obu reprezentacji będzie to pierwsze spotkanie w historii i nie ulega wątpliwości, że jego wielkim faworytem są Francuzi.

Mecz Francja - Irak na mundialu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 22 czerwca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Kylian Mbappe FRANCK FIFE AFP

Gol Aymena Husseina dał Irakowi awans na mistrzostwa świata po 40 latach przerwy Julio Cesar Aguilar AFP





"Cristiano Ronaldo nie zdaje sobie z tego sprawy". Mocno o gwiazdorze. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport