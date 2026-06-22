Francja - Irak. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]
Francja po świetnym występie w pierwszej kolejce mundialu, w którym Kylian Mbappe ustrzelił dublet, w drugim spotkaniu zagra z Irakiem. Irakijczycy zostali rozbici przez Norwegię i można przypuszczać, że starcie z "Trójkolorowi" skończy się dla nich podobnie. O której godzinie mecz Francja - Irak? Gdzie obejrzeć w TV? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Francja - Irak na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 22 czerwca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Francja - Irak. Mistrzostwa świata 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]
Reprezentacja Francji jest jednym z faworytów do zwycięstwa w całym mundialu 2026. Po raz ostatni ta sztuka udała się "Trójkolorowym" w 2018 roku, ale w finale zagrali też przed czterema laty. Jeśli i w tym roku dotarliby do finału, zostaliby trzecią reprezentacją, obok RFN-u i Brazylii, której udała się ta sztuka. Pierwszy mecz wyszedł piłkarzom Didiera Deschampsa znakomicie, ponieważ pokonali Senegal 3:1, a dublet ustrzelił Kylian Mbappe.
Teraz ich rywalem będzie Irak. Przygotowania do MŚ poszły Irakowi ze zmiennym szczęściem, bo najpierw pokonał 1:0 Andorę, a następnie sensacyjnie zremisował 1:1 z Hiszpanią. Natomiast bezpośrednio przed startem turnieju Irakijczycy przegrali 0:2 z Wenezuelą. Z kolei pierwszym spotkaniu zostali rozbici przez Norwegię 1:4.
Reprezentacja Iraku nie ma gwiazd w swoich szeregach. Do najbardziej rozpoznawalnych zawodników należą Ahmed Qasem (Nashville), Merchas Doski (Viktoria Pilzno), Marko Farji (Venezia) oraz dobrze znany polskim kibicom Amir Al-Ammari z Cracovii. Dla obu reprezentacji będzie to pierwsze spotkanie w historii i nie ulega wątpliwości, że jego wielkim faworytem są Francuzi.
Mecz Francja - Irak na mundialu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 22 czerwca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.