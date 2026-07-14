Francja - Hiszpania. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz Francja - Hiszpania w ramach półfinału mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 14 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Francja - Hiszpania. Droga obu drużyn do półfinału MŚ 2026

Reprezentacja Francji niczym burza przeszła przez fazę grupową mundialu 2026 z kompletem zwycięstw. W 1/16 finału zmierzyła się ze Szwecją i pokonała ją 3:0. Z kolei w 1/8 finału zagrała z Paragwajem i będzie to jedno z najbardziej pamiętnych spotkań tych mistrzostw.

Wszystko ze względu na bardzo ostrą, momentami wykraczającą daleko poza przepisy grę Paragwajczyków i skandaliczny brak reakcji sędziego, który nie pokazał piłkarzom z Ameryki Południowej ani jednej kartki. Ostatecznie po męczarniach i rzucie karnym wykorzystanym przez Kyliana Mbappe "Trójkolorowi" wywalczyli awans, a kapitan Francuzów dopisał już siódme trafienie na tym turnieju. W ćwierćfinale Francja zmierzyła się z Marokiem i podobnie jak przed czterema laty na mundialu w Katarze zwyciężyła 2:0.

Reprezentacja Hiszpanii zaś zaczęła MŚ 2026 od sensacyjnego remisu z Republiką Zielonego Przylądka. W kolejnych meczach grupowych "La Furia Roja" rozbiła 4:0 Arabię Saudyjską i wymęczyła zwycięstwo 1:0 z Urugwajem.

W 1/16 finału Hiszpanie spotkali się z Austrią i nie pozostawili, kto jest lepszy, wygrywając 3:0. Z kolei 1/8 finału zmierzyli się w hitowym meczu, a konkretnie debrach Półwyspu Iberyjskiego z Portugalią i zwyciężyli 1:0 po trafieniu Mikela Merino. Tym sam z mistrzostwami świata w roli piłkarza już na zawsze pożegnał się Cristiano Ronaldo. Natomiast rywalem Hiszpanów w ćwierćfinale byli Belgowie, których pokonali 2:1, a bohaterem, podobnie jak w 1/8 finału, okazał się Mikel Merino. Pomocnik Arsenalu bowiem ponownie w ostatnich minutach meczu zdobył zwycięskiego gola.

Francja i Hiszpania rozegrały jak dotąd przeciwko sobie aż 38 spotkań. 18 z nich wygrali Hiszpanie, 13 Francuzi, a w siedmiu padł remis. Ostatni raz obie ekipy spotkały się w półfinale zeszłorocznej Ligi Narodów i wówczas po spektakularnym widowisku 5:4 zwyciężyli piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego. To było drugie z rzędu zwycięstwo "La Furia Roja" nad "Trójkolorowymi", bo z kolei w 2024 roku pokonali ich 2:1 w półfinale Euro. Jak będzie tym razem?

Francja - Hiszpania. Półfinał mistrzostwa świata 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Francja - Hiszpania w ramach półfinału mundialu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 14 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Kylian Mbappe i Bradley Barcola w barwach Francji podczas mistrzostw świata 2026 ANGELA WEISS AFP

Aymeric Laporte i Mikel Oyarzabal w barwach reprezentacji Hiszpanii ALEXANDRE MARTINS AFP





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