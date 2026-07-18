Francja - Anglia. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz o trzecie miejsce mistrzostw świata 2026 Francja - Anglia zostanie rozegrany dzisiaj 18 lipca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Francja - Anglia. Droga obu drużyn do meczu o trzecie miejsce MŚ 2026

Reprezentacja Francji niczym burza przeszła przez fazę grupową mundialu 2026 z kompletem zwycięstw. W 1/16 finału zmierzyła się ze Szwecją i pokonała ją 3:0. Z kolei w 1/8 finału zagrała z Paragwajem i ostatecznie po męczarniach oraz rzucie karnym wykorzystanym przez Kyliana Mbappe "Trójkolorowi" wywalczyli awans. W ćwierćfinale Francja zmierzyła się z Marokiem i podobnie jak przed czterema laty na mundialu w Katarze zwyciężyła 2:0. Natomiast w półfinale przyszło jej rywalizować z Hiszpanią, która zupełnie zneutralizowała najmocniejsze atuty Francuzów, wygrywając 2:0.

Reprezentacja Anglii zaczęła mundial 2026 od zwycięstwa 4:2 nad Chorwację. W kolejnych spotkaniach grupowych piłkarze Thomasa Tuchela przestali już zachwycać, ale mimo to awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. Anglicy nie zachwycili też w 1/16 finału, gdzie dopiero w ostatnim kwadransie niezawodny Harry Kane strzelił dwie bramki, odwracając losy spotkania z DR Konga. Z kolei w 1/8 "Synowie Albionu" rozegrali bodaj najciekawszy i pełen zwrotów akcji mecz z Meksykiem, który ostatecznie pokonali 3:2. Za to w ćwierćfinale potrzebowali dogrywki, by wyeliminować "czarnego konia" turnieju, czyli Norwegię. Natomiast w półfinale Anglicy byli już bardzo bliscy awansu, bo do 85 minuty prowadzili 1:0, ale Argentyna zdołała odwrócić losy spotkania, wygrywając 2:1.

To będzie już 33 spotkanie obu tych reprezentacji. Dotychczas 17 razy triumfowała Anglia, 10 Francja, a w pięciu konfrontacjach padł remis. Jednak bilans w XXI wieku wypada bardzo niekorzystnie dla "Synów Albionu". "Trójkolorowi" na siedem meczów wygrali aż pięć, jeden przegrali i jeden zremisowali. Dziś jednak przede wszystkim będzie liczyło się to, kto z grona Kylian Mbappe, Ousmane Dembele i Michael Olise po stronie Francuzów lub Harry Kane i Jude Bellingham po stronie Anglików, okaże się decydujący, tak jak w poprzednich występach.

Francja - Anglia. Półfinał mundialu 2026. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA]

Mecz o trzecie miejsce mistrzostw świata 2026 Francja - Anglia zostanie rozegrany dzisiaj 18 lipca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Jude Bellingham i Harry Kane Takuya Yoshino AFP

Ousmane Dembele i Kylian Mbappe Eric Gay East News





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